Къумукъ Тил

Разговорник

Навигация по книге О книге Примечания к электронному изданию Об авторах Некоторые особенности кумыкской графики и фонетики Разговорник Приветствие, пожелание – Саламлашыв, сорашыв Обращение - Бакъдырылгъан сёзлер Приглашение – Чакъырыв Прощание – Савболлашыв Вопросы – Соравлар, суаллар Ответы – Жаваплар Просьба – Тилев Согласие, подтверждение – Рази болув, гертилев Несогласие, отказ, отрицание – Рази тюгюллюк, мюкюр болмайгъанлыкъ, инкар этив Радость, благодарность – Шатлыкъ, разилик билдирив Извинение, соболезнование, утешение – Гечмекни тилев, къайгъырышыв, маслагьат этив Знакомство – Таныш болув Комплимент, одобрение – Макътав, разилик билдирив Разговор по телефону – Телефондан сёйлев Личные данные, анкета – Адамны гьакъында маълумалар, анкета Возраст – Чагъы Семья – Агьлю Адрес, жилище – Адрес, яшайгъан ер Профессия, специальность, род занятий – Профессия, касбу, саният Образование – Билим алыв, охув Школа, класс, урок – Школа (мактап), класс, дарс Наука, отрасли науки – Илму, илмуну тармакълары Общественно-политическая жизнь – Жамият-политика яшаву Здоровье, здравоохранение – Савлукъ, савлукъ сакълав У врача – Докторну янында У зубного врача – Тиш докторну янында Оптика, у глазного врача – Оптика, гёз докторну янында В аптеке – Аптекада Заболевания, симптомы болезни, организм – Аврув, аврувну белгилери, къаркъара Смерть человека и связанные с ней понятия – Адамны оьлюмю ва шону булан байлавлу англавлар Количество, мера, Количественные числительные – Санаву, оьлчевю, санав сёзлер Порядковые числительные, гезик санав сёзлер Собирательные числительные – Жыйылыш санав сёзлер Дробные числительные – Уьлюш санав сёзлер Математические действия – Гьисап гьаракатлар Меры длины, площади, объема, веса – Узунлукъну, генгликни, уллулукъну, гёлемни, авурлукъну оьлчевлери Временная характеристика, год, месяцы – Заманны баян этив, йыл, айлар Дни недели – Жуманы гюнлери Время – Заман, вакъти Число, дата – Санав, тарх Растительный мир – Оьсюмлюклени дюньясы Растения, общие понятия – Оьсюмлюклер, умуми англавлар Животные – Гьайванлар Животные, общие понятия – Гьайванлар, умуми англавлар Явления природы – Табиатны гьаллары Погода – Чакъ Температура – Иссилик Природа, земная поверхность – Табиат, ерни уьстю Кухня – Ашуьй Посуда – Савут-саба Город, в городе, на улице – Шагьар, шагьарда, орамда Промышленность – Промышленность Сельское хозяйство, в деревне, в колхозе – Юрт еслиги, юрт хозяйствосу, юртда, колхозда Деньги – Акъча Плата, счет – Тёлев, санав Финансы – Акъча-маясы Торговля, магазин – Сатыв-алыв, тюкен Культтовары – Маданият маллар Канцтовары, учебные принадлежности – Канцелярия маллар, охув учунгъу маллар В книжном магазине, газета, киоск – Китап тюкенде, газет, киоск Книга, чтение – Китап, охув Одежда, обувь – Опуракъ, аякъгийим Ткани – Къумачлар Парфюмерия, ювелирные изделия – Парфюмерия, ювелир маллар Продовольственный магазин, продукты питания – Азыкъ тюкен, азыкъ маллар Вкусовые ощущения – Татывлукъ сезивлер Продукты питания – Азыкълар На рынке – Базарда Бытовое обслуживание, ателье, мастерские, химчистка, баня, парикмахерская, фотография… Праздники, отдых – Байрамлар, ял алыв Театр, кино, концерт – Театр, кино, концерт Музыкальные инструменты – Музыкалы алатлар Спорт – Спорт Путешествие, траспорт – Ёлавчулукъ, транспорт Железная дорога – Темиръёл Самолет – Самолет Автобус – Автобус Автомобиль – Автомобиль Прочие полезные фразы Наиболее употребительные глаголы – Лап да кёп къолланагъан ишлик сёзлер Некоторые кумыкские имена собственные Кумыкские географические названия Русско-кумыкские лексические параллели

Доброе утро! Танг яхшы болсун! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”) Добрый вечер! Геч яхшы болсун! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”) Как себя чувствуете? Кеп-гьал нечикдир? Кююгюз-гьалыгъыз нечикдир? Как хорошо, что мы встретились! Биз ёлукъгъаныкъ не яхшыдыр! Давно вас не видел (а) Сизин гёрмегеним кёп бола Сколько лет, сколько зим не видел вас Сизин гёрмегеним не заман, не девюр Как дела? Ишлер нечикдир? Как здоровье? Савлукъ нечикдир? Живы-здоровы? Эсен-аманмысыз? Добро пожаловать! С приездом! Хош гелдигиз! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”) Поздравляю вас! Къутлайман сизин! (ответ см. выше) С праздником! Байрамыгъыз къутлу болсун! (ответ см. выше) Поздравляю от всего сердца! Гьакъ юрекден къутлайман! (ответ см. выше) Поздравляю с днём рождения! Тувгъан гюнюгюз булан къутлайман! Поздравляю с Новым годом! Янгы йылыгъыз къутлу болсун! (ответ см. выше) Желаю счастья! Насип ерайман! Будьте здоровы и счастливы! Оьмюрлю-насипли болугъуз! (ответ см. выше)

Обращение - Бакъдырылгъан сёзлер ⤴

Товарищ! Ёлдаш! Товарищ Атаев! Ёлдаш Атаев! Товарищи! Ёлдашлар! Друзья! Дослар! (къурдашлар!) Дорогие друзья! Аявлу къурдашлар! Уважаемые товарищи! Гьюрметли елдашлар! Простите, скажите… Багъышлагъыз, айтьигъыз… Извините, пожалуйста… Ярай буса, багъышлагъыз… Можно вас спросить? Сизге сорама яраймы? Уважаемые коллеги! Гьюрметли коллегалар! Дядя! Агъав! Тетя! Бажив! Дядя Ахмед! Агьмет агъав! Ребята! Яшлар! Бабушка! Ажай! Старик! Тамаза! Сынок! Балам! Доченька! Къызым! Милая моя мама! Аявлу азиз анам! Дорогой папа! Аявлу атам! Эй! Гьей! Мама! Анам! Папа! Атам! Друг! Къурдаш! Заходи(те)! Гир(игиз)! Дети! Яшлар! Девочки! Къызлар! Мальчики! Уланлар! Гражданин! Ватандаш!

Приглашение – Чакъырыв ⤴

Входите! Гиригиз! Подойдите ближе! Ювукъ гелигиз! Не хотите ли вы… Сиз сюймеймисиз… Не сможете ли вы… (Сиз) болмасмы эдигиз… Пойдемте в кино (на концерт, в школу, в лес) Киногъа (концертге, школагъа, агъачлыкъгъа) барайыкъ Вы пойдёте (ты пойдёшь) с нами? Сиз (сен) бизин булан барамысыз (барамысан)? Я хочу пригласить вас (тебя) к нам (Мен) сизин (сени) бизге чакъырма сюемен Я приглашаю вас (тебя) в гости (в кино) (Мен) сизин (сени) къонакълай (киногъа) чакъыраман Приходите к нам Бизге гелигиз Пойдём(те) Юрю(гюз)

Прощание – Савболлашыв ⤴

До свидания! Сав болугъуз! Счастливого (доброго) пути! Яхшы ёл! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”) Будь здоров! Сав бол (эсен-аман тур, эсен-аман къал)! Будьте здровы! Сав болугъуз (эсен-аман туругъуз, эсен-аман къалыгъыз)! Прощай(те)! Аман къал(ыгъыз)! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”) Спокойной ночи! Гечегиз яхшы болсун! (ответное пожелание: “Яхшы гечели болугъуз!”, что буквально означает: “(И) вам да быть при хорошей ночи!”) Передайте от меня привет! Менден салам айтыгъыз! Не забывайте нас! Бизин унутуп къоймагъыз! Приходите! Геле туругъуз! Захаживайте к нам! Бизге геле туругъуз! (Бизге багъып айлана туругъуз!) Пишите! Языгъыз! (Яза туругъуз!)

Вопросы – Соравлар, суаллар ⤴

Кто это? Бу ким? (Бу кимдир?) Что[1] это? Бу не? (Бу недир?) Как это у вас называется? Бугъар сизде не дейлер? Что это за дом? Бу не уьйдюр? Какая это улица? Бу не орамдыр? Кому поставлен этот памятник? Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан? О чём говорят эти люди? Бу адамлар нени гьакъында сёйлей? Что обозначает это слово? Бу сёзню маънасы недир? Что вам угодно? (Сиз) не сюесиз? (Сизге не тарыкъ?) Что вы сказали? (Сиз) не дедигиз? Что там находится? Онда не бар? Что там написано? Онда не язылгъан? Что он сказал? Ол не деди? С кем хотите говорить? Ким булан сёйлеме сюесиз? Кому? Кимге? Что ему передать (на словах)? Огъар не айтайым? (огъар не дейим?) Где? Къайда? Где находится? Къайдадыр? Когда прибывает (приходит)? Къачан геле? Есть вопросы? Соравлар бармы? Когда мы встретимся? (Биз) къачан ёлугъажакъбыз? Когда вы приехали (пришли)? (Сиз) къачан геддигиз? Что поделываешь? Не этип турасан? Как поживаешь? Яшавунг нечик бара? Как жизнь? Яшавунг (кююнг-гьалынг) нечикдир? Что нового? Янгы зат (хабар) бармы? Как жена? Къатынынг нетип тура? Как дети? Яшларынг нетип тура? Как твои (дома)? Уьйдегилер нетип тура? Как мама? Анагъыз нетип тура? Как на работе? Ишде нечикдир? Как на факультете? Факультетде нечикдир? Какой (какая, какое, какие)? Къайсы? Кто? Ким? Что? Не? Почему? Неге? Сколько? Нече? Сколько стоит? Багьасы нечакъы? В котором часу? Сагьат нечеде? Где сбор? Къайда жыйылабыз? Когда вернёмся? Къачан къайтажакъбыз? Есть ещё время? Дагъы да заман бармы? Когда мы отправимся? Къачан чыгъажакъбыз? Вы меня любите? Сиз мени сюемисиз? Ты меня любишь? Сен мени сюемисен?

Ответы – Жаваплар ⤴

Не знаю Билмеймен Не могу сказать Айтма болмайман Не понял Англамадым Повторите, пожалуйста Янгыдан айтыгъыз дагъы Я вас слушаю (Мен) сизге тынглайман Ладно Ярай Хорошо Яхшы Прекрасно! Бек (кёп) яхшы! Неплохо Яман тюгюл Все в порядке Бары зат яхшы Я вас (тебя) люблю Мен сизин (сени) сюемен Я не люблю вас (тебя) Мен сизин (сени) сюймеймен

Просьба – Тилев ⤴

Скажите, пожалуйста Айтыгъызсана Разрешите мне войти (пройти, выйти, сесть, спросить, взглянуть, уйти) Магъа гирме (оьтме, чыкъма, олтурма, сорама, къарама, гетме) ихтияр (изну) беригиз Пожалуйста (при просьбе) Ярай буса Закройте двери Эшиклени ябугъуз Подождите немного Бираз(гъа) токътагъыз Дайте мне … Магъа беригиз … Не беспокойтесь, я всё сделаю Ичигиз бушмасын, мен бары да затны этежекмен Можно спросить? Сорама яраймы? Не посчитайте за труд, помогите мне Къыйын гёрмей, магъа кёмек этигизсене У меня к вам просьба (Мени) сизге тилевюм бар Прошу вас… Тилеймен сизге… Не могли бы вы… (Сиз) болмасмы эдмгиз…

Согласие, подтверждение – Рази болув, гертилев ⤴

Да Дюр Да, это я Дюр, шо менмен Верно Тюз Точно, наверняка Тюппе-тюз Конечно, обязательно, разумеется Озокъда Согласен Разимен Сознаюсь Мюкюрмен Я не возражаю Мен къаршы тюгюлмен Вы вравы Сизинки тюз Превосходно Бек яхшы Можно Ярай Хорошо Яхшы Ладно Ярар С удовольствием Кёп арив гёрюп С радостью Сююне туруп Хочу Сюемен

Несогласие, отказ, отрицание – Рази тюгюллюк, мюкюр болмайгъанлыкъ, инкар этив ⤴

Нет Ёкъ (тюгюл) Нет, я не могу Ёкъ, мен болмайман Нет, не так Ёкъ, олай тюгюл Неверно Тюз тюгюл, дурус тюгюл Вы не правы Сизинки тюз тюгюл Ты не прав Сеники тюз тюгюл Не хочу Сюймеймен Не надо Тарыкъ тюгюл Невозможно Бажарылмай Это невозможно Бу бажарылагъан зат тюгюл Это невероятно Бу болар зат тюгюл Нет, я не согласен Екъ, мен рази тюгюлмен Нет, нам это не подходит Ёкъ, бу бизге къыйышмай Нельзя Ярамай Это исключено О гьеч бажарылагъан зат тюгюл Вы ошибаетесь Сиз янгылышасыз Не знаю Билмеймен Что поделать – не могу я Не этейим дагъы – мен болмайман Не нужно Тарыкъ тюгюл Спасибо, я не хочу (не могу, не устал) Баракалла, мен сюймеймен (мен болмайман, мен арымагъанман)

Радость, благодарность – Шатлыкъ, разилик билдирив ⤴

Я очень доволен Мен бек разимен Как приятно! Не яхшыдыр! Как я рад! Мен бек шатман! Это очень хорошо! Бу бек яхшы! Хорошо! Яхшы! Очень хорошо! Бек яхшы! Спасибо Баракалла Большое спасибо Кёп баракалла Спасибо вам за … Сизге … учун баракалла Вы очень помогли мне, спасибо! Сиз магъа кёп уллу кёмек (къуллукъ) этдигиз, баракалла! С удовольствием Кёп иштагьлыкъ булан Я вами очень доволен Мен сизге бек разимен

Извинение, соболезнование, утешение – Гечмекни тилев, къайгъырышыв, маслагьат этив ⤴

Простите, пожалуйста Ярай буса, гечип къоюгъуз Извините, пожалуйста Ярай буса, багъышлап къоюгъуз Простите, что я заставил вас ждать (перебиваю вас, помешал, опоздал, не пришел) Мен сизин къаратып тургъан учун (бёлеген учун, четим этген учун, гечикген учун, гелмеген учун) гечигиз Прошу прощения Гечмекни тилеймен Прости(те), я ошибся Геч(игиз), мен янгылышгъанман Извините, я не хотел вас обидеть Багъышлагъыз, мен сизин хатиригизни къалдырма сюймей эдим Виноват Мен айыплыман Извините, я занят Багъышлагъыз, мени ишим бар Очень жаль! Как жаль! Не ямандыр! Очень сожалею, что я не могу приехать Гелме болмайгъаныма бек къыйналаман К сожалению Не амал Какая неприятность! Не яман иш болгъан хари! Это очень плохо! Бу бек яман! Какое несчастье! Бу насипсизликге! Успокойся (Успокойтесь) Сабур бол (Сабур болугъуз) Не волнуйся Къарсалама (гьалек болма) Не расстраивайтесь Кепигизни бузмагъыз Я вас понимаю Мен сизин англайман Возьмите себя в руки Оьзюгюзню тутма къарагъыз Не падайте духом Ругьдан тюшмегиз Не надо волноваться Гьалек болма тарыкъ тюгюл Всё будет хорошо Бары зат яхшы болур Ничего не поделаешь Этме кюй ёкъ Вы не виноваты Сиз айыплы тюгюлсюз

Знакомство – Таныш болув ⤴

Я хочу познакомиться с вами Мен сизин булан таныш болма сюемен Как вас зовут? Ваше имя? Атыгъыз кимдир? Меня зовут Ахмед Мени атым Агьмат Я познакомлю вас с … Сизин … булан таныш этейим Это мой друг Бу мени ювугъум Вы меня хорошо понимаете? Сиз мени яхшы англаймысыз? Я не все понимаю Мен яхшы англап битмей тураман Говорите, пожалуйста, медленнее Бираз аста айтыгъыз дагъы Откуда вы приехали? Сиз къайдан гелгенсиз? Я приехал из Москвы (Узбекистана, деревни) Мен Москвадан (Узбекистандан, юртдан) гелгенмен Я приехал на собрание (конференцию, семинар, сессию) Мен жыйынгъа (конференциягъа, семинаргъа, сессиягъа) гелгенмен Как вы доехали? Нечик етишдигиз? Спасибо, хорошо Сав болугъуз, арив Вы в первый раз в Махачкале? Сиз Магьачкъалада биринчилеймисиз? Я никогда не бывал в этом городе Мен бу шагьарда бир де болмагъанман Мне давно хотелось побывать здесь Мен кёпден берли мунда болма сюе эдим Где проводите отпуск? Отпускагъызны къайда оьтгересиз? Вы часто ходите в кино (на концерт, в театр, в музей)? Сиз киногъа (концертге, театргъа, музейге) кёп барамысыз? Вы сегодня вечером свободны? Сиз бугюн ахшам бошмусуз? Можно встретиться с вами вечером? Сизин булан бугюн ахшам ёлукъма яраймы? С удовольствием! Кёп сююп! Я хочу выйти танцевать Мен бийиме чыкъма сюемен Можно вас пригласить на танец Сизин бийиме чакъырма яраймы? Вы танцуете хорошо Сиз арив бийийсиз Не хотите ли чаю (кофе, соку)? Чай (кофе, сок) сюемисиз? Вы поели? Сиз ашадыгъызмы? Мне пора идти Магъа гетме заман болгъан Подождите ещё немного Бираз дагъы да токътагъыз Когда мы увидимся? Биз къачан гёрюшежекбиз? Захаживайте к нам Бизге геле туругъуз Если Можно, дайте ваш адрес Ярай буса, адресигизни беригиз Мы вас ждем вечером Биз сизин ахшам гёзлеп туражакъбыз Анвар Ахмедович дома? Анвар Агьматович уьйдеми? Да, дома Дюр, уьйде Нет, он ушел Екъ, ол гетген Он ещё не вернулся с работы Ол гьали де ишден къайтмагъан Входите Гиригиз Раздевайтесь Чечинигиз Вам придётся немного подождать Сизге бираз токътама (къарама) тюшежек Садитесь Олтуругъуз Можно закурить? Тартма яраймы? С приездом вас! Хош гелдигиз! Давно мы не встречались Биз ёлукъмагъаныкъ кёп бола Как вы поживаете? Яшавугъуз нечикдир? Как дела? Ишлер нечикдир? Как поживает ваша мать (сестра, дети)? Анагъызны (къызардашыгъызны, яшларыгъызны) кюю нечик? Как ваше здоровье? Савлугъугъуз нечикдир? Вы давно здесь? Мунда турагъаныгъыз кёп боламы? Я очень рад вас видеть Сизин гёрегениме бек шатман У меня к вам просьба Мени сизге тилевюм бар Я хочу с вами поговорить Мен сизин булан сёйлеме сюемен Я хочу вам сказать Мен сизге айтма сюемен Я пришел прощаться Мен савболлашма гелдим Надеюсь, что встретимся Елугъарбыз деп умут этемен

Комплимент, одобрение – Макътав, разилик билдирив ⤴

Ты сегодня очень красив(а)! Сен бугюн бек аривсен! Как красиво! Не аривдюр хари! Ты молодо выглядишь! Сен яш гёрюнесен! Как вы умны! Не гьакъыллысыз хари! Вы хороший специалист Сиз яхшы специалистсиз Ты надёжный друг Сен инамлы ювукъсан Вы не изменились Сиз алышынмагъансыз Вам не дашь пятидесяти! Сизге элли йыл бермежек! Вам идут короткие волосы Сизге къысгъа чачлар яраша Вы хорошо играете на пианино! Сиз пианинону арив согъасыз! У вас красивые глаза Сизин гёзлеригиз арив У вас мягкий характер Сизин хасиятыгъыз йымышакъ Тебе идёт это платье Бу гёлек сагъа яраша Вы умеете модно одеваться Сиз модагъа гёре гийинип боласыз Вы правильно (хорошо) сказали Сиз тюз (яхшы, арив) айтдыгъыз У вас дети хорошие Сизин яшларыгъыз яхшы Какая у вас красивая дочь! Не аривдюр сизин къызыгъыз! Хорошо Яхшы Спасибо Савбол

Разговор по телефону – Телефондан сёйлев ⤴

Алло! Алло! Слушаю! Тынглайман! Абдуллаев слушает Абдуллаев тынглай Газета “Ёлдаш”? “Ёлдаш” газетми? Буйнакск? Буйнакскими? Это дирекция? Дирекциямы? Это Наида Хакимовна? Наида Гьакимовнамысыз? Да, вы не ошиблись Дюр, сиз янгылышагъансыз Вы ошиблись Янгылышгъансыз Нет, это не кафедра Ёкъ, бу кафедра тюгюл Нет, это не Мусаев Ёкъ, Мусаев тюгюлмен Здесь таких нет Мунда олай дегейлер ёкъ Куда вы звоните? (Сиз) къайда зенг этесиз? Вы какой номер набрали? (Сиз) къайсы номерни алгъан эдигиз? Дженнет, это ты? Женнет, сенмисен? Али Абакарович, это вы? Али Абакарович, сизмисиз? Позовите, пожалуйста, к телефону Гульзар Гюлзарны телефонгъа чакъырыгъыз дагъы Можно Марата Арслановича? Марат Арслановични яраймы? Мне нужна Зумрут Зайналовна Магъа Зумрут Зайналовна тарыкъ эди Атай Алимович, вас (просят) к телефону Атай Алимович, сизин телефонгъа чакъыралар Мадина, тебя зовут! Мадина, сени чакъыралар! Говорят из дирекции! Дирекциядан сёйлейбиз! С вами говорят из издательства Издательстводан сёйлейбиз! Сейчас позову Гьали чакъыраман Подождите! Токътагъыз! Сейчас он(а) подойдёт Гьали (буссагьат) ол гележек Не кладите (не вешайте) трубку! Трубканы салмагъыз (илмегиз)! Его нет Ол ёкъ Он в командировке Ол командировкада Он вышел Ол чыкъгъан Позвоните через час Бир сагьатдан зенг этигиз Передайте, что звонили из дирекции Дирекциядан зенг этдилер деп айтарсыз Вам звонил Гаджиев Сизге Гьажиев зенг этген эди Тебе кто-то звонил Сагъа бирев чю зенг эжен эди Это я Менмен Я не узнал(а) вас (Мен) сизин танымагъан эдим Я сразу узнал(а) вас по голосу (Мен) сизин тавушугъуздан шоссагьат таныдым Спасибо, что позвонил(а)! Зенг этгенинг учун савбол (баракалла)! На этом кончаю (говорить) Шуну булан битдиремен Прощай! Савбол!

Личные данные, анкета – Адамны гьакъында маълумалар, анкета ⤴

Имя Аты Фамилия Фамилиясы Отчество Атасыны аты Год рождения Тувгъан йылы Место рождения Тувгъан ери Профессия, специальность Профессиясы, касбусу Образование Билими Женат Уьйленген Разведённый(-ая) Айырылгъан Замужем Эрде Незамужняя Эрге бармагъан Холост Бойдакъ Место жительства Яшайгьан ери Адрес Адреси

Возраст – Чагъы ⤴

Сколько вам (тебе) лет? Сизге (сагъа) нече йыл бола? Мне 35 лет Магъа отуз беш йыл бола Сколько лет твоей сестре? (Сени) къызардашынга нече йыл бола? Сколько лет вашему сыну? (Сизин) уланыгъызгъа нече йыл бола? Моему сыну 11 лёт (Мени) уланыма он бир йыл бола? Моей дочери 15 лет (Мени) къызыма он беш йыл бола Мне скоро будет 50 Магъа бираздан элли болажакъ Мне исполнилось 25 Магъа йигирма беш йыл бола Я на 5 лет старше тебя (его, вас) (Мен) сенден (ондан, сизден) беш йылгъа уллуман (эслимен) Вы какого года рождения? (Сиз) къайсы йылда тувгъансыз? Я родился в 1945 году (Мен) бир минг тогъуз юз къыркъ бешинчи йылда тувгъанман Когда ваш (твой) день рождения? Сизин (сени) тувгъан гюнюнг къачандыр? Он быстро вырос Ол тез оьсюп къалгъан Он прожил долго Ол узакъ яшагъан (оьмюр сюрген) Он прожил 90 лет Ол токъсан йыл яшагъан Где вы родились? (Сиз) къайда тувгъансыз? Я родился в Хасавюрте (Мен) Хасавюртда тувгъанман Вы ещё молоды (Сиз) гьали де яшсыз Я моложе вас (тебя) (Мен) сизден (сенден) яшман

Семья – Агьлю ⤴

Вы женаты? (Сиз) уьйленгенмиcиз (къатын алгъанмысыз)? Да, я женат Дюр, (мен) уьйленгенмен (къатын алгъанман) Вы замужем? (Сиз) эрдемисиз (эрге баргъанмысыз)? Да, я замужем Дюр, (мен) эрдемен (эрге баргъанман) Нет, не замужем Ёкъ, эрде гюгюлмен (эрге бармагъанман) Вы давно женаты? Уьйленгенигиз кёп боламы? Нет, недавно Ёкъ, бираз бола У вас есть семья? (Сизин) агьлюгюз бармы? У вас большая семья? (Сизин) агьлюгюз уллуму? Сколько вас в семье? (Сизин) агьлюгюзде нечев барсыз? В нашей семье 7 человек (Бизин) агьлюбюзде етти адам бар У вас есть дети? (Сизин) яшларыгъыз бармы? У меня есть два сына и три дочери (Мени) эки уланым ва уьч къызым бар У меня есть сестра (Мени) къызардашым бар У меня есть старший брат (Мени) агъам бар У меня есть младший брат (Мени) иним бар У вас есть младший брат? (Сизин) инигиз бармы? У меня нет младшего брата (Мени) иним ёкъ Я живу с родителями (Мен) атам-анам булан яшайман Мы живем отдельно от родителей (Биз) ата-анабыздан айры яшайбыз Где работает ваш старший брат? (Сизин) агъагъыз къайда ишлей? Мой брат – строитель (Мени) агъам – къурувчу Это моя жена Бу (мени) къатыным Где работает ваша жена? (Сизин) къатыныгъыз къайда ишлей? Моя жена – врач (рабочая, доярка) (Мени) къатыным – врач (ишчи, савунчу) Кем работает ваш муж? (Сизин) эригиз ким болуп ишлей? Мой муж – ученый (колхозник, инженер) (Мени) эр им – алим (колхозчу, инженер) Это ваш ребёнок? Бу (сизин) яшыгъызмы? Сколько лет ребёнку? Яшгъа нече йыл бола? Как зовут вашего ребёнка? (Сизин) яшыгъызны аты кимдир? Ты учишься в школе? (Сен) школада охуймусан? Кто твои родители? (Сени) атанг-ананг кимдир? Где работают родители? Атанг-ананг къайда ишлей? Мои родители – рабочие (Мени) атам-анам – ишчилер Это – моя мать (моя бабушка, моя тётя, моя сестра, мой отец, мой младший брат) Бу – мени анам (уллуанам, ажайым, эгечим, къызардашым, атам, иним) Супруга Къатын Супруги, чета Эр-къатын Сын Улан Тесть Къайыната (къайната) Теща Къайынана (къайнана) Тетя Эгечи, эчив Тройня Уьч эгиз Холост(ой) Бойдакъ Шурин Къайынулан

Адрес, жилище – Адрес, яшайгъан ер ⤴

Вы откуда? (Сиз) къайдансыз? Я из этого города (Мен) бу шагьарданман Да, я живу здесь Дюр, (мен) мунда яшайман Нет, я здесь проездом Тюгюл, (мен) ёл уьстде мунда гирген эдим Откуда вы приехали? (Сиз) къайдан гелдигиз? Я приехал из Москвы (Махачкалы, Ботаюрта) (Мен) Москвадан (Магьачкаладан, Ботаюртдан) гелгенмен Где вы живете? (Сиз) къайда яшайсыз? Я живу на квартире (в гостинице) (Мен) квартирде (гостиницада) яшайман Я живу в Махачкале (в селе, Каякентском районе, на улице Буйнакского, около вокзала) Мен Магьачкъалада (юртда, Къаягент районда, Буйнакскийни атындагъы орамда, вокзалны янында) яшайман Вы здесь давно живете? (Сиз) мунда яшайгъаныгъыз кёп боламы? На какой улице вы живете? (Сиз) къайсы орамда яшайсыз? В каком доме вы живете? (Сиз) къайсы уьйде яшайсыз? Я живу на улице Коркмасова в доме 5, квартире 25 (Мен) Къоркъмасовну атындагъы орамда бешинчи уьйде йигирма бешинчи квартирде яшайман На каком этаже ваша квартира? (Сизин) квартиригиз къайсы къабатдадыр? Какая у вас квартира? (Сиз) къайсы квартирде яшайсыз? Сколько комнат в вашей квартире? (Сизин) квартиригиз нече уьйлюкдюр? В нашей квартире три комнаты, кухня, передняя Бизин квартирибизде уьч уьй, бир ашуьй ва гьарве (догъа) бар В вашей квартире есть ванная? (Сизин) квартиригизде гьамам бармы? Ванная есть Гьамам бар Далеко ли ваш дом? (Сизин) уьюгюз йыракъдамы? Есть ли в вашем доме лифт? (Сизин) уьюгюзде лифт бармы? У вас есть телефон? (Сизин) телефонугъуз бармы? Сколько этажей в вашем доме? (Сизин) уьюгюзде нече къабат бар? В доме 9 этажей Уьйде тогъуз къабат бар Куда выходят окна вашей квартиры? (Сизин) квартиригизни терезелери къайда бакъгъан? Окна выходят во двор Терезелер абзаргъа бакъгъан

Профессия, специальность, род занятий – Профессия, касбу, саният ⤴

Я работаю в кооперативе Мен кооперативде ишлеймен Плотник пришел рано Агъачуста эрте гелген Слесарь сделал ремонт Темирчи уста ремонт этди Писатель пишет письмо Язывчу кагъыз яза Рабочие уже собрались Ишчилер жыйылып битген Он работает сторожом О къаравулчу болуп ишлей Он занимается опытами О сынавлар этип айлана Где водитель? Гьайдавчу къайда? Телефонистка сообщает Телефончу къатын билдире Радист у аппарата Радиочу алатны алдында Моряк сошел на берег Денгизчи ягъагъа тюшдю Лодочник гребет Къайыкъчы кюсмен чала Спасатель приготовился Къутгъарывчу гьазирленди Учитель пришел в школу Охутувчу школагъа гелди Летчик болен Учувчу авруй Полевод вышел в поле Авлакъчы авлакъгъа чыкъды Дворник сидит у дома Абзар къуллукъчу уьй алда Чем он занимается? О не булан машгъул? Путешественник в дороге Ёлавчу ёлда Пассажиры расселись Ёлавчулар олтурушду Зритель хлопает Къаравчу харс ура Драматург доволен Драматург рази Поэт читает стихи Шаир шиъру охуй Певец поет Йырлавчу йырлай Какая у вас специальность? Касбугъуз недир? Я филолог Мен тил-адабиятчыман Я химик Мен химикмен Я физик Мен физикмен Кем вы работаете? (Сиз) ким болуп ишлейсиз? (Сиз не ишлейсиз?) Я бригадир (инженер, нефтяник) (Мен) бригадирмен (ииженермен, напчыман (нефтяникмен)) Я тракторист(ка) (рабочий(ая), студент, журналист, врач, актер) (Мен) трактористмен (ишчимен, студентмен, журналистмен, врачман, актерман) Где вы работаете? (Сиз) къайда ишлейсиз? Я работаю на фабрике (на ферме, на комбинате, на стройке, в институте, в банке, в издательстве, в библиотеке) (Мен) фабрикада (фермада, комбинатда, къурулушда, институтда, банкда, издательствода, китапханада) ишлеймен Вы давно работаете шофером? (Сиз) шофёр болуп ишлейгенигиз кёп боламы? Давно работаете здесь? Мунда ишлейгенигиз кёп боламы? Где работает ваш муж? (Сизин) эригиз къайда ишлей? Мой муж токарь (Мени) эрим чарлавчу Ваша жена работает? (Сизин) къатыныгъыз ишлейми? Моя жена – доктор (врач) (Мени) къатыным – доктор На заводе он работает 20 лет Ол заводда ишлейгени йигирма йыл бола Ему вручили орден Огъар орден бердилер Вы на пенсии? (Сиз) пенсиядамысыз? Где работали до выхода на пенсию? Пенсиягъа чыкъгъанча къайда ишлей эдигиз? Какую получаете пенсию? Пенсиягъа нечакъы аласыз? Вчера состоялось собрание Тюнегюн жыйын оьтгерилди Директор подписал заявление Арзагъа директор къол салды Агроном Агроном Адвокат Адвокат Администратор Администратор Актер Актер Актриса Актриса Акушер Аначы Археолог Археолог Архитектор Архитектор Бригадир Бригадир Бухгалтер Бухгалтер Ветеринар Гьайван доктор Военный Асгер къуллукъчу Воспитатель Тарбиялавчу Врач Врач Гармонист Аргъанчы Географ Географ Геолог Геолог Грузчик Юк ташывчу, гьаммал Директор Директор Докладчик Докладчы Дояр, доярка Савунчу, савунчу къатын

Образование – Билим алыв, охув ⤴

Какое у Вас образование? (Сизин) не билимигиз бар? У меня высшее образование (Мени) оьр билимим бар Какой институт (техникум) вы окончили? (Сиз) къайсы институтну (техникумну) битдиргенсиз? Где вы учитесь? (Сиз) къайда охуйсуз? В каком институте вы учитесь? (Сиз) къайсы институтда охуйсуз? Я учусь на химическом (физическом, географическом, историческом, филологическом) факультете (Мен) химия (физика, география, тарих, филология) факультетинде охуйман Я учусь заочно (Мен) заочно (уьйде туруп) охуйман Мой младший брат учится в сельскохозяйственном институте (Мени) иним юртхозяйство (юрт еслик) институтда охуй Когда вы окончили школу? (Сиз) школаны (мактапны) къачан битдиргенсиз? Я ученик (Мен) охувчуман В каком классе ты учишься? (Сен) неченчи классда охуйсан? Сколько классов вы окончили? (Сиз) нече классны битдиргенсиз? Я работаю и учусь в вечерней школе (Мен) ишлеймен ва ахшамагъы школада охуйман Какие институты есть в вашем городе? (Сизин) шагьарыгъызда не институтлар бар? В нашем городе 5 вузов (Бизин) шагьарыбызда беш оьр охув ожакъ бар Какая эта школа? Бу неченчи школадыр? Сколько классов в этой школе? Бу школада нече класс бар? Есть ли в вашем селе средняя школа? (Сизин) юртугъузда орта школа бармы? Сколько девятилетних школ в вашем районе? (Сизин) районугъузда тогъуз йыллыкъ школалар нече бар? Кто учил вас в начальной школе? Башлапгъы школада сизин ким охутгъан? В школе учится 800 детей Школада сегиз юз яш охуй Кто твой самый любимый учитель? (Сени) лап да кёп сюеген учителинг кимдир? Какой предмет больше всего тебе нравится? Барындан да кёп (сен) къайсы дарсны сюесен? Куда собираешься пойти после школы? Школадан сонг къайда барма хыялынг бар? Сколько лет учиться в техникуме? Техникумда нече йыл охуй? Есть ли в вашем городе музыкальное учебное заведение? (Сизин) шагьарыгъызда музыка охув ожагъы бармы? Сколько факультетов в Дагестанском государственном университете? Дагъыстан пачалыкъ университетинде нече факультет бар? 10 факультетов Он факультет Когда в университете было открыто отделение дагестанской филологии? Дагъыстан филологиясыны бёлюгю университетде къачан ачылгъан? Какие кафедры есть на филологическом факультете? Филология факультетинде Къайсы (не) кафедралар бар? Сколько студентов обучается в университете? Университетде нече студент охуй? Кто ректор университета? Университетни ректору кимдир? Кто декан факультета дагестанской филологии? Дагъыстан филологиясыны факультетини деканы кимдир? Кто читает лекции по философии (логике, кумыкскому языку, русскому языку, истории Дагестана)? Философиядан (логикадан, къумукъ тилден, рус тилден, Дагъыстанны тарихинден) лекциялар ким охуй? Когда основан Дагестанский университет? Дагъыстан университети къачан ачылгъан? Какой конкурс в вашем институте? Сизин институтда конкурс нечикдир? Конкурс большой? Конкурс кёпмю? 5 человек на одно место Бир ерге беш адам Сколько принято студентов в этом году? Бу йыл нече студент алынгъан? Когда начнутся экзамены? Экзаменлер къачан башланажакъ? Когда начнется защита дипломов? Дипломланы якълав къачан башланажакъ? Когда будут вручать дипломы? Дипломланы къачан бережеклер? Сколько человек оканчивает ваше отделение в этом году? Сизин бёлюкню бу йыл нече адам битдире? Куда едешь работать после института? Институтдан сонгишлеме къайда барасан?

Школа, класс, урок – Школа (мактап), класс, дарс ⤴

Наша школа двухэтажная (Бизин) школабыз (мактабыбыз) эки къабатлы В какой школе ты учишься? (Сен) къайсы школада охуйсан? Кто ваш классный руководитель? (Сизин) классыгъызны руководители кимдир? Сколько учеников в вашем классе? (Сизин) классда нече охувчу бар? Сколько девочек в вашем классе? (Сизин) классда къызъяшлар нече бар? Кто твои друзья? (Сени) ювукъларынг (къурдашларынг) кимдир? В какую смену вы учитесь? (Сиз) къайсы сменада охуйсуз? Сколько сегодня уроков? Бугюн нече дарс бар? Кто преподает у вас физику? Физикадан сизде ким дарс бере? Кто сегодня дежурный? Бугюн дежурный кимдир? У нас класс светлый (Бизин) классыбыз ярыкъ В классе 3 больших окна Классны уьч уллу терезеси бар В табеле у меня все оценки хорошие (Мени) табелимде бары да къыйматлар яхшы У меня 2 “четверки” (Мени) эки “дёртюм” бар Учительница хорошо объясняет урок Учительница дарсны яхшы англата Мы читаем интересную книгу (Биз) къужурлу китапны охуйбуз Сегодня нам задали 5 задач Бугюн бизге беш масъала бердилер (тапшурдулар) Асият, помоги мне выполнить упражнение Асият, тапшурувну этме магъа кёмек эт Сегодня у нас будет контрольная по математике Бугюн бизде математикадан тергев иш болажакъ Я больше всего люблю литературу Мен барындан да кёп адабиятны сюемен Нравится ли тебе этот рисунок? Шу суратны сен ушатамысан? Азбука Азбука Алфавит Алфавит Барабан Теп Буква Гьарп Вопрос Сорав (суал) Вызывать Чакъырып чыгъармакъ Вытирать Сибирмек Горн Горн Двоеточие Эки бюртюк Двойка Эки Делить Пайламлкъ, бёлмек Дробь Дробь Единица Бир Журнал Журнал Задание Тапшурув Задача Масъала Запятая Запятой Зачеркивать Бузмакъ Урок Дарс Упражнение Тапшурув Ученик Охувчу (яш) Ученица Охувчу (къыз) Цифра Санав Чертеж Чертеж Чертить Гьызламакъ, гьызмакъ, гьыз тартмакъ, гьызып этмек Четверка Дёрт Четверть Черек, четверть Число Санав Читать Охумакъ Читатель Охувчу Шкаф Шкаф Школа Школа

Наука, отрасли науки – Илму, илмуну тармакълары ⤴

Какие науки развиты в Дагестанском университете? Дагъыстан университетинде къайсы илмулар бек оьсген? Сколько докторов наук в институте? Институтда илмуланы докторлары нече бар? Он защитил кандидатскую диссертацию? Ол кандидатлыкъ диссертациясын якълагъанмы? Он стал доктором наук? Ол илмуланы доктору болгъанмы? Ему присвоили звание заслуженного деятеля науки ДССР (РСФСР) Огъар ДССР-ни (РСФСР-ни) илмусуну ат къазангъан чалышывчусу деген атны берген Сколько лет учиться в аспирантуре? Аспирантурада нече йыл охума герек? Какие кандидатские экзамены ты уже сдал? Кандидатлыкъ экзаменлени къайсыларын (сен) берип битгенсен? Сколько членов в специализированном совете? Хас генгешде нече ортакъчы бар? Есть ли совет по дагестанской филологии? Дагъыстан филологиясындан генгеш бармы? Готовится конференция по истории Дагестана Дагъыстанны тарихинден конференция гьазирленип тура Открытие конференции в 10 часов Конференция сагьат онда ачыла За свои монографии он награжден почетной грамотой (Оьзюню) монографиялары ол гьюрметлев грамотасы булан савгъатлангъан Агрономия Агрономия Академия Академия Анализировать Ахтармакъ Анатомия Анатомия Археология Археология Астрономия Астрономия Биология Биология Ботаника Ботаника Ветеринария Ветеринария География География Языки народов Дагестана Дагъыстан халкъларыны тиллери Европейские языки Европа тиллери Тюркские языки Тюрк тиллери Иностранный язык Тыш пачалыкъ тили Международные языки Халкъара тиллери Мой родной язык – русский (кумыкский, табасаранский, лакский, ногайский, даргинский, чеченский) Мени ана тилим – рус (орус) (къумукъ, табасаран, къазыкъумукъ (лак), ногъай, дарги, мычыгъыш) тил Знаете ли вы кумыкский язык? Сиз къумукъ тил билемисиз? Я понимаю по-французски (по-немецки, по-английски, по-арабски) Мен французча (немецче, инглисче, арапча) англайман Вы меня понимаете? Сиз мени англаймысыз? Я вас понимаю Мен сизин англайман Я плохо говорю по-кумыкски Мен къумукъча осал сёйлеймен Я вас не понял Мен сизин англамадым Повторите, пожалуйста, еще раз Ярай буса, бир дагъы керен айтыгъыз (такрарлагъыз) Вы говорите (понимаете) по-кумыкски (по-русски)? Сиз къумукъча (орусча) сёйлеймисиз (англаймысыз) Я начал изучать кумыкский язык Мен къумукъ тилни уьйренме башладым Объясните, пожалуйста, что здесь написано Ярай буса, мунда не язылгъанны англатыгъыз Что означает это слово? Бу сёзню маънасы недир? Как это слово произносится по-кумыкски? Бу сёз къумукъча нечик айтыла? Можно перевести? Гёчюрме яраймы? Переведите, пожалуйста Гёчюрюгюз дагъы Правильно ли я говорю? Мен тюз айтаманмы (сёйлейменми)? Я хочу научиться говорить (писать, читать) по-кумыкски Мен къумукъча сёйлеме (язма, охума) уьйренме сюемен Кто здесь понимает по-кумыкски? Къумукъча мунда ким англай? Я изучаю кумыкский язык Мен къумукъ тилни уьйренемен Как это называется по кумыкски? Къумукъча бугъар не дей? Напишите это по-кумыкски Шуну къумукъча языгъыз У вас хорошее русское (кумыкское) произношение Сиз (русча) (къумукъча) тюз айтасыз (таза сёйлейсиз) Правильно ли я произношу по-кумыкски это слово? Мен шу сёзню къумукъча тюз айтаманмы? Акцент Акцент Антоним Антоним Беседовать Лакъырлашмакъ, хабарламакъ Вид Гёрюнюш Время Заман Слог Бувун Союз Байлавуч Спрашивать Сорамакъ Спрягать Тюрлендирмек Спряжение Тюрлендирив Имя существительное Ат сёз Термин Термин Ударение Ургъу Устный Авзундан айтылгъан Форма Форма Фраза Жумла Частица Гесекче сёз Имя числительное Санав сёз Читать Охумакъ Чтение Охув Язык Тил

Общественно-политическая жизнь – Жамият-политика яшаву ⤴

Вы рабочий? Сиз ишчимисиз? Да, я рабочий Дюр, мен ишчимен Вы член профсоюза? (Сиз) профсоюзну ортакъчысымысыз? Да, я член профсоюза Дюр, мен профсоюзну ортакъчысыман Вы активист? Сиз гьаракатчымысыз? Да, я активист Дюр, мен гьаракатчыман Я собираюсь вступить в профсоюз Мен профсоюзгъа гирмеге гьазирленемен Сколько у вас рабочих? Сизде нече ишчи бар? Сколько у вас инженеров? Сизде нече инженер бар? Большая ли ваша профсоюзная организация? Сизин профсоюз къурумугъуз уллуму? Завтра открытое профсоюзное собрание Тангала ачыкъ профсоюз жыйыны болажакъ Профсоюзная конференция утвердила делегатов Профсоюз конференциясы делегатланы бегитди Какое решение приняло собрание? Жыйын не къарар къабул этди? Какую вы ведете общественную работу? Сиз не жамият иш юрютесиз? Какое вы имеете общественное поручение? Сизин не жамият тапшурувугъуз бар? Я профорг (депутат сельского Совета, председатель общества “Знание”) Мен профоргман (юрт советни депутатыман, “Билим” жамиятыны башчысыман) В этом году состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР Бу йыл РСФСР-ни Оьр Советине сайлавлар оьтгерилди Мы ходили голосовать Биз тавуш берме бардыкъ По труду и награда Загьматгъа гёре савгъат да Завод имеет хорошие экономические показатели Заводну яхшы экономика натижалары бар

Здоровье, здравоохранение – Савлукъ, савлукъ сакълав ⤴

У врача – Докторну янында ⤴

Когда принимает врач? Доктор (врач) къачан къабул эте? В каком кабинете принимает врач? Доктор къайсы кабинетде къабул эте? Вы в какой кабинет? (Сиз) къайсы кабинетгесиз? Как зовут врача? Докторну аты кимдир? У меня болит голова (нога, плечо, горло) (Мени) башым (аягъым, инбашым, тамагъым) авруй У меня поднялась температура Мени иссилигим гётерилген Здесь болит? Шунда (шу еринг) авруйму? Нет, не болит Ёкъ, аврумай Болит Авруй Разденьтесь Чечинигиз Я вас осмотрю (Мен) сизге къарайым Снимите рубашку Гёлегигизни чечигиз Поднимите руку Къолугъузну гётеригиз Опустите ноги Аякъларыгъызны тюпге тюшюрюгюз Ложитесь на спину Аркъагъызда ятыгъыз Повернитесь Айланыгъыз (бурулугъуз) Встаньте Эре туругъуз Сядьте Олтуругъуз Дышите Тыныш алыгъыз Не дышите Тыныш алмай туругъуз Кашляете? Ётгюремисиз? Оденьтесь Гийинигиз Откройте рот Авзугъузну ачыгъыз Я вам дам рецепт (Мен) сизге рецепт берирмен Вот рецепт Муна рецепт Принимать по одной таблетке 3 раза в день (через 4 часа) Гюнде эки керен бирер таблетка ичигиз (арадан дёрт сагьат йиберип) Таблетки и лекарства пить перед едой (после еды, во время еды, натощак) Таблеткаланы ва дарманланы ашагъанча алдын (ашдан сонг, аш ашайгъанда ачкъарынгъа) ичигиз Болели ли вы в детстве корью (скарлатиной, дизентерией)? (Сиз) гиччи заманыгъызда чечек аврувдан (скарлатинадан, дизентериядан) авругъанмысыз? Когда вы заболели? (Сиз) къачан аврудугъуз? Какой у вас аппетит? (Сизин) аппетитигиз нечикдир? Аппетит хороший Аппетитим (ашгъа гёнгюм) яхшы Нет аппетита Аппетитим (ашгъа гёнгюм) ёкъ У меня кружится голова (Мени) башым айлана Ночью сильно потею Гечелер бек терлеймен Я сильно кашляю (Мен) бек (гючлю) ётгюремен У меня колет под лопаткой (вот здесь) Яврункъалагъымны тюбюнде (муна, шунда) чанча У меня болит живот (Мени) къурсагъым авруй Я порезал палец (руку, ногу) (Мен) бармагъымны (къолумну, аягъымны) гесдим Я не могу спать (Мен) юхлап болмайман (Мени юхум къачгьан) У меня болит сердце (Мени) юрегим авурта У вас температура нормальная (Сизин) иссилигигиз (температурагъыз) тийишли кююнде (нормада) Температуру измерили? Иссилигигизни оьлчедигизми (тергедигизми)? У вас температура 37° (Сизин) иссилигигиз отуз етти градус У вас болит голова? (Сизин) башыгъыз авруйму? Болит Авруй Вам надо лечь в больницу (Сиз) больницада ятма герексиз Вам надо сделать операцию Сизге операция этме герек Когда мне показаться снова? Мен дагъы гезик къачан гелейим? Соблюдайте диету Диетаны бузамагъыз Я направляю вас на рентген (Мен) сизин рентгенге онгараман (йиберемен) Где находится лаборатория? Лаборатория къайда ерлешген? Есть ли здесь аптека? Мунда аптека бармы? Где принимает невропатолог (окулист, стоматолог, гинеколог)? Невропатолог (гёз доктор, тиш доктор, гинеколог) къайда къабул эте? Когда принимает профессор? Профессор къачан къабул эте?

У зубного врача – Тиш докторну янында ⤴

Когда принимает зубной врач? Тиш доктор къачан къабул эте? У меня болит зуб (Менп) тишим авруй Какой у вас зуб болит? (Сизин) къайсы тишигиз авруй? Болит от холодной (горячей, сладкой, соленой) еды Сувукъ (исси, татли, тузлу) ашдан авруй Мне нужно сделать протез Магъа протез этме герек Мне нужно запломбировать зуб Мени тишиме пломба салма герек Сядьте в кресло Шанжалгъа олтуругъуз Пломба выпала Пломба тюшген Зуб надо удалить Тишни чыгъарма герек Не бойтесь Къоркъмагъыз Сидите спокойно Рагьат олтуругъуз (индемей туругъуз) Я вам сделаю укол (Мен) сизге укол этежекмен Готово Битди (бажарылды) 2 часа вы не должны есть Сизге эки сагьат ашамай турма герек Полощите рот чайной содой Чай сода булан авузугъузну чайыгъыз Приходите завтра Тангала гелигиз

Оптика, у глазного врача – Оптика, гёз докторну янында ⤴

Я стал(а) плохо видеть (Мен) осал гёреген болуп тураман Я плохо вижу (Мен) осал гёремен Я не вижу (Мен) гёрмеймен Вам надо носить очки (Сизге) гёзелдириклер салма герек У меня близорукость (дальнозоркость) (Мен) ювукъдагъы (йыракъдагъы) затны арив гёремен Мне что-то попало в глаз Бир зат чы (мени) гёзюме тюшген Можно мне заказать очки? Магъа гёзелдириклер заказ этме яраймы? Подберите, пожалуйста, мне очки Магъа къыйышагъан гёзелдириклени сайлап беригиз дагъы Я разбил очки Мен гёзелдириклени сындырдым Замените стекла Шишаларын алышдырыгъыз Мне нужны чёрные очки Магъа къара гёзелдириклер тарыкъ Эти очки идут вам Бу гёзелдириклер сизге яраша

В аптеке – Аптекада ⤴

Далеко ли отсюда аптека? Аптека мундан йыракъдамы? Где здесь аптека? Мунда аптека къайдадыр? Где находится дежурная аптека? Дежурный аптека къайдадыр? Дайте лекарство по этому рецепту Шу рецептге гёре дарман беригиз Мне можно заказать порошок? Магъа порошок заказ этме яраймы? Когда прийти за лекарством? Дарманны алма къачан гелейим? Сколько стоят эти таблетки? Бу таблеткаланы багьасы нечакъыдыр? Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля (гриппа, головной боли) Ярай буса, ётелден (гриппден, баш аврувдан) дарман беригиз Как принимать это лекарство? Бу дарманны нечик къоллама герек? Дайте, пожалуйста вату (бинт, грелку, мазь, пипетку, шприц, одеколон, зубную пасту) Ярай буса, мамукъ (бинт, грелка, мазь, пипетка, шприц, одеколон, тиш паста) беригиз

Заболевания, симптомы болезни, организм – Аврув, аврувну белгилери, къаркъара ⤴

Ангина Тамакъ аврув Астма Бувма аврув Бессоница Юхусу къачыв Болезнь Аврув Боль Авуртув Больной Аврув Бронхит Тыныш ёллар аврув Вирус Вирус Воспаление Къызарып аврув, чапурув Вывихнуть Чыгъармакъ Гипотония Гипотония Гипертония Гипертония Гной Ирин Фигура Бою-сою Хрящ Гемик Челка Лепеке Человек Адам, инсан Челюсть Яякъсюек Шея Боюн Чрево Къарны Щека Яякъ Щиколотка Багъынчакъ Череп Такъа Ягодицы Сомлар Язык Тил Как ваше здоровье? (Сизин) савлугъугъуз нечикдир? Я чувствую себя хорошо (плохо, неважно, превосходно) Мени гьалым яхшы (яман, шайлы тюгюл, бек яхшы) Я хвораю (Мен) кепсизмен Я болею (Мен) авруйман Можно к врачу? Докторгъа барма яраймы? Можно ли вызвать врача? Докторну чакъырма яраймы? Мне нужно показаться терапевту (хирургу, стоматологу, гинекологу, психиатру) Мен терапевтге (хирурггъа, тиш докторгъа, гинекологгъа, психиатргъа) къаратмасам болмай Пипетка Пипетка Пластырь Пластырь Поликлиника Поликлиника Полоскание горла (рта) Тамагъын (авузун) чайыв Порошок Порошок Процедура Процедура Рентген Рентген Рецепт Рецепт Санаторий Санаторий Слабительное средство Ичин юрютеген дарман Снотворное Юхлатагъан дарман Сода Сода Спирт Спирт Средство Дарман, чара Таблетка (от кашля, от головной боли) Таблетка (ётелден, баш аврувдан) Шприц Шприц

Смерть человека и связанные с ней понятия – Адамны оьлюмю ва шону булан байлавлу англавлар ⤴

Завещание Васият Гибель Оьлюм Гроб Табут Кладбище Къабурлар, зийретлер Кончина Гечинив Мертвый Оьлю, сюек Место, где родственники усопшего принимают соболезнования Тазият Могила Къабур Надгробие Сын Наследник Варис Наследство Варислик Носилки для выноса тела покойного Сынажа Оплакивание Яс Погибать Оьлмек Покойник Оьлю Поминки Эливаш Похороны Гёмюв Религиозные подаяния, жертвоприношения Садагъа Саван Гебин Смерть Оьлюм Убийство Оьлтюрюв Умереть Оьлмек Усопший Гечинген Утонуть Гёмюлюп оьлмек

Количество, мера, количественные числительные – Санаву, оьлчевю, санав сёзлер ⤴

Числа в кумыкском языке составляются так же как и в русском, путем простого прибавления отдельных числовых частиц. Примеры: сто двадцать пять миллионов – Юз йигирма беш миллион; шесть тысяч триста восемьдесят пять – Алты минг уьч юз сексен беш.

один бир два эки три уьч четыре дёрт пять беш шесть алты семь етти восемь сегиз девять тогъуз десять он двадцать ийгирма тридцать отуз сорок къыркъ пятьдесят эллий шестьдесят алтмыш семьдесят етмиш восемьдесят сексен девяносто токъсан сто юз тысяча минг миллион миллион миллиард миллиард

Порядковые числительные, гезик санав сёзлер ⤴

Порядковые числительные в кумыкском языке образуются посредством добавления аффикса “инчи” (“юнючю”, “ынчы”, “анчы”, “унчу”) к последней цифре числительного.

первый биринчи второй экинчи третий уьчюнчю четвертый дёртюнчю пятый бешинчи шестой алтынчы седьмой еттинчи восьмой сегизинчи девятый тогъузунчу десятый онунчу одиннадцатый он биринчи двенадцатый он экинчи тринадцатый он уьчюнчю четырнадцатый он дёртюнчю пятнадцатый он бешинчи шестнадцатый он алтынчы семнадцатый он еттинчи восемнадцатый он сегизинчи девятнадцатый он тогъузунчу двадцатый йигирманчы двадцать первый йигирма биринчи тридцатый отузунчу сороковой къыркъынчы пятидесятый эллийинчи шестидесятый алтмышынчы семидесятый етмишинчи восьмидесятый сексенинчи девяностый токъсанынчы сотый юзюнчю двухсотый эки юзюнчю трехсотый уьч юзюнчю четырехсотый дёрт юзюнчю пятисотый беш юзюнчю шестисотый алты юзюнчю семисотый етти юзюнчю восьмисотый сегиз юзюнчю девятисотый тогъуз юзюнчю тысячный мингинчи первый день биринчи гюн второй человек экинчи адам третий урок уьчюнчю дарс четвертый раз дёртюнчю гезик (керен) пятый подход бешинчи янашыв шестой удар алтынчы урув седьмой дом еттинчи уьй восьмой этаж сегизинчи къат (къабат) девятый год тогъузунчу йыл десятый рисунок онунчу сурат одиннадцатый корабль он биринчи геме двенадцатый ряд он экинчи сыдра тринадцатый вечер он уьчюнчю ахшам четырнадцатый вопрос он дёртюнчю сорав пятнадцатый двор он бешинчи абзар

Собирательные числительные – Жыйылыш санав сёзлер ⤴

двое экев оба, обе экевю де пятеро бешев трое уьчев четверо дёртев шестеро алтав семеро еттев десятеро онав

Дробные числительные – Уьлюш санав сёзлер ⤴

две третих уьчден эки две пятых бешден эки одна сотая юзден бир полтора бир ярым три целых две десятых уьч сав ондан эки половина ярты

Математические действия – Гьисап гьаракатлар ⤴

деление бёлюв делить бёлмек вычитание кемитив вычитать кемитмек произведение гьасил разность артыкъ къалмакълыкъ сложение къошув сумма жамы умножение артдырыв умножать артдырмакъ частное уьлюш

Меры длины, площади, объема, веса – Узунлукъну, генгликни, уллулукъну, гёлемни, авурлукъну оьлчевлери ⤴

Какая глубина у реки? Оьзенни теренлиги нечакъыдыр? Глубина здесь 2 метра Мунда теренлиги эки метр Какова ширина степи? Чёлню генглиги нечакъыдыр? Это широкое поле Бу генг авлакъ Река глубока Оьзен терен Какую площадь занимает сад? Бав нечакъы ерни тута? Сад занимает площадь в один гектар Бавну уллулугъу бир гектар Какова высота этого здания? Бу бинаны бийиклиги нечакъыдыр? Какова ширина этой ткани? Бу къумачны энини генглиги нечакъыдыр? Ширина ткани 90 см Къумачны энини генглиги токъсан сантиметр Сколько километров до деревни? Юртгъа ерли нече чакъырым бар? Сколько метров до дома? Уьйге ерли нече метр бар? За сколько времени вы доезжаете до работы? (Сиз) ишге нечакъы замандан етишесиз? Сколько килограммов сахара купить? Шекерни нече килограмм алайыкъ? Для варенья нужно 5 кг Мураба учун беш кг тарыкъ Купи 1,5 кг конфет Кило ярым канпет сатып ал Каков твой-вес? Сени авурлугъунг нечакъыдыр? Мой вес 70 кг Мени авурлугъум 70 кг Сколько килограммов помещается в этом ведре? Бу челекге нече килограмм сыя? В этом мешке 42 кг картофеля Бу дорбада къыркъ эки килограмм картоп бар В этой посуде 5 литров молока Бу савутда беш литр сют бар Сколько литров в этой банке? Бу банкада нече литр бар? 1 литр молока Бир литр сют 1/2-литровая бутылка Ярым литрлик шиша 1-литровая бутылка Литрлик шиша Больше Артыкъ (ондан кёп, ондан уллу) Большинство Кёбюсю Вдвое Эки къабат, эки керен Величина Оьлчевю, уллулугъу Размер Оьлчевю Связка Байлам Сотка Сотка Считать Санамакъ Толше Базыкъ (ондан базыкъ) Толщина Базыкълыгъы Треть Уьчден бир пайы Трижды Уьч керен Фунт Гилевке (арх.) Центнер Центнер Часть Пайы, гесеги Ширина Генги Штука Бири

Временная характеристика, год, месяцы – Заманны баян этив, йыл, айлар ⤴

В июне Июньда В будущем месяце Гележек айда Через 3-4 месяца Уьч-дёрт айдан сонг Через полгода Ярым йылдан сонг В каком году? Къайсы йылда? В 1990 году Бир минг тогъуз юз токъсанынчы йылда На будущий год Гележек йылгъа Прошло 5 дет Беш йыл оьтдю В каком месяце цветет сирень? Сирень къайсы айда чечек ача? В мае Майда В каком году ты родился? (Сен) къайсы йылда тувгъансан? Лето Яй Осень Гюз Весной Язбашда Зимой Къышда Летом Яйда Осенью Гюзде

Дни недели – Жуманы гюнлери ⤴

Понедельник Итнигюн Вторник Талатгюн Среда Арбагюн Четверг Хамисгюн Пятница Жумагюн Суббота Сонгугюн Воскресенье Къаттыгюн День Гюн Неделя Жума В воскресенье Къаттыгюн В субботу вечером Сонгугюн ахшам В пятницу утром Жумагюн эртен Сегодня понедельник Бугюн итнигюн Завтра вторник Тангала талатгюн Вчера была среда Тюнегюн арбагюн эди В четверг я дома Хамисгюн (мен) уьйдемен До пятницы сделали Жумагюн болгъанча этдилер Всю неделю шел дождь Сав жума явун (янгур) явду Вернемся через две недели Эки жумадан (сонг) къайтажакъбыз

Время – Заман, вакъти ⤴

25 секунд Йигирма беш секунд Несколько минут Бир-нече минут Сколько сейчас времени? Гьали не вакътидир? Который час? Сагьат нечедир? 12 часов Он эки сагьат Без десяти (минут) одиннадцать Он бир болма он минут бар Половина шестого Алтыгъа ярым 9 часов 40 минут Он болма йигирма минут бар[2] Сколько прошло времени? Нечакъы заман гетдп (оьтдю)? Полчаса Ярым сагьат Во сколько мне явиться? (Мен) нечеде гелейим? Прошу прийти через час Бир сагьатдан гелмекни тилеймен Я приду в 8 часов (Мен) сагьат сегизде гележекмен Во сколько открывается магазин? Тюкен нечеде ачылажакъ? Я завел часы (Мен) сагьатны къурдум Ваши часы ходят? (Сизин) сагьатыгъыз юрюймю? Мои часы спешат (отстают) Мени сагьатым алгъасай (артда къала)

Число, дата – Санав, тарх ⤴

Какое сегодня число? Бугюн айны нечесидир? Сегодня 25 февраля Бугюн йигирма бешинчи февраль Когда вы родились? (Сиз) къачан тувгъансыз? Я родился 15 марта 1975 года (Мен) бир минг тогъуз юз етмиш бешинчи йылны он бешинчи мартында тувгъанман Мы приехали в начале января (Биз) январьны башында гелдик Они вернутся к концу декабря (Олар) декабрьны ахырына таба гележеклер Мой отец пробудет там до середины марта (Мени) атам онда мартны орталырына ерли туражакъ Когда праздник? Байрам къачандыр? 22 марта Йигирма экинчи мартда Будущее Гележеклик Век Юзйыллыкъ, асру Вечер Ахшам Вечером Ахшам Вновь Янгыдан Возраст Чагъы, йыллары, оьмюрю Вовремя Заманында Временно Заманлыкъгъа Время Заман Впоследствии Сонгунда, ондан сонг Всегда Даим, гьаман, гьар заман Вскоре Бираздан Вчера Тюнегюн Год Йыл Годовой Йыллыкъ Годовщина Йылы, йыллыгъы Завтра Тангала Позавчера Тюнегюн тюгюл бирисигюн Послезавтра Тангала тюгюл бирисигюн Послеобеденное время Экинни В прошлом году Гетген йыл Пять лет тому назад Беш йыл алдын В 1988 году 1988-нчи йылда

Растительный мир – Оьсюмлюклени дюньясы ⤴

Есть ли в ваших краях леса? Сизин якъларда агъачлыкълар бармы? Каким образом вы ездите в лес? (Сиз) агъачлыкъгъа нечик барасыз? Какие там растут деревья? Онда нечик тереклер оьсе? Растет ли у вас кизил (сирень, калина, орешник)? Сизде чум терек (сирень, ётелбалам, къоз терек) оьсеми? Каков урожай пшеницы у вас? Сизде будайны гелими нечакъыдыр? Сеют ли у вас рожь? Сизде арышбудай чачыламы? Лошади любят овес Атлар сулуну сюелер Какие у вас растут овощи? Сизде нечик яшылчалар оьсе? Капуста бывает разная Къапустаны тюрлю-тюрлюлери бола Подсолнух очень высокий Гюлайлан бек бийик Я люблю фрукты (Мен) емишлени сюемен Мои мама любит яблоки (Мени) анам алманы сюе Мой старший (младший) брат любит сливу (Мени) агъам (иним) коканны сюе Моя сестра любит ежевику (Меня) къызардашым бюрлюгенни сюе Из земляники готовят вкусное варенье Жиелекден татывлу мураба этелер На поле растет ежевика (земляника, клубника) Авлакъда бюрлюген (жиелек, бавжиелек) оьсе В наших лесах и полях много цветов Бизин агъачлыкъларда ва авлакъларда чечеклер кёп На опушке (на поляне) растут лекарственные травы Талада дарман отлар оьсе Чабрец, подорожник, полынь, дикий лук, крапива очень полезны Гийикот, бакъаяпыракъ, ювшан, халияр, къычытгъан бек пайдалылар Эти травы можно сушить и использовать Бу отланы къурутуп, къоллама ярай Весной мы печем пироги из крапивы Язбашда биз къычытгъандан чуду этебиз Бывают съедобные травы Ашама ярайгъан отлар бола Какие здесь растут травы? Мунда къайсы (не) отлар оьсе? Из щавеля готовят суп Къозукъулакъдан шорпа эте Черемшу можно и солить Гьанкюню тузлама да ярай Мы ходили собирать ежевику (Биз) бюрлюген жыйма баргъан эдик В этом лесу много грибов Бу агъачлыкъда иткъычывлар кёп

Растения, общие понятия – Оьсюмлюклер, умуми англавлар ⤴

Бахча Бахча Ботва Хытан Бутон Бюр Вершина Чылгъый Ветка, ветвь Бутакъ Гроздь Салкъым Дерево I Терек Дубняк Эменлик Желудь Эменаш Клубень Тамур емиш Кора Къабукъ Корень Тамур Крона Кёрк Куст Уьлкю; бёлек Кустарник Бёлеклик, уьлкюлюк Лес Агъачлыкъ Лист Япыракъ Листва Япыракълар Рожь Арышбудай Солома Салам Табак Тамакю Фасоль Бурчакъ Хлопок Мамукъ Чечевица Ясмукъ Ячмень Арпа

Животные – Гьайванлар ⤴

Какие дикие животные водятся в ваших лесах? (Сизин) агъачлыкъларыгъызда къайсы къыр гьайванлар бар? Видел ли ты волка, лису, медведя? (Сен) бёрюню, тюлкюню, аювну гёргенмисен? Есть ли поблизости зоопарк? Ювукъ арада зоопарк бармы? Каких зверей ты видел в зоопарке? (Сен) зоопаркда къайсы гьайванланы гёрдюнг? Каких домашних животных вы разводите? Къайсы уьй гьайванланы сиз сакълайсыз? Сколько у вас гусей (уток, кур)? (Сизин) нече къазыгъыз (бабишигиз, тавугъугъуз) бар? Есть ли у вас корова? (Сизин) сыйырыгъыз бармы? Наша корова принесла двух телят (Бизин) сыйырыбыз эки бузав къозлагъан Буйволиное молоко бывает вкусным Гамиш сют татывлу бола Жеребята резвятся Тайлар ойнакълайлар Мою собаку зовут Алабай (Мени) итимни аты Алабай У неё есть щенок Ону баласы бар Я назвал щенка Тарлан Мен гючюкге Тарлан деп ат такъдым Какие птицы живут в ваших лесах? (Сизин) агъачлыкъларыгъызда къайсы къушлар яшай? Весной к нам прилетают грачи (соловьи, ласточки, журавли, кукушки, скворцы) Язбашда къара къаргъалар (бюлбюллер, къарлыгъачлар, турналар, атъёкъкъушлар, сыйыртгъычлар) бизге къайталар Ты видел лебедя? (Сен) къувну гёрдюнгмю? (гёргенмисен?) Есть ли ласточкино гнездо в вашем доме? (Сизин) уьюгюзде къарлыгъач уя бармы? Сколько гусят у вашей гусыни? (Сизин) къазыгъызны нече баласы бар? Много ли цыплят у той курицы? Шо тавукъну жижеклери кёпмю? Утки плавают в озере Бабишлер кёлде юзе

Животные, общие понятия – Гьайванлар, умуми англавлар ⤴

Берлога Ин Водопой Сувлав Вымя Елин Выть Улумакъ Глаза Гёзлер Гнездо Уя Голова Баш Грива Ял Жало Ине Животное Гьайван Зверь Къыр гьайван Клевать Чокъумакъ Клюв Бурун Коготь Тырнакъ

Явления природы – Табиатны гьаллары ⤴

Уже светло (темно) Ярыкъ (къарангы) болгъан Солнце взошло (село) Гюн чыкъды (батды) Светит луна Ай ярыкъ бере Светает Ярыкъ болуп геле (танг сызылып геле) Заря занимается Танг къата тура Затмение солнца Гюн тутулмакъ (къарангылыкъ болмакъ) Луна взошла Ай тувду (чыкъды) Наступили сумерки Къаш къаралды Звезды сверкают Юлдузлар йыртыллай Темнеет Къарангы бола тура

Погода – Чакъ ⤴

Какая сегодня погода? Бугюн чакъ нечикдир? Сегодня погода хорошая (плохая, теплая, холодная, ясная, пасмурная, чудесная) Бугюн чакъ арив (яхшы) (яман, исси, сувукъ, ачыкъ, тунукъ, бек арив) Сегодня жарко (сухо, туманно) Бугюн яллав (къуру, туманлы) Туман рассеивается Туман чачыла (тая) бара Собирается дождь Явун явма тура Будет снег Къар яважакъ Солнце печет Гюн къыздыра Очень жарко Бек исси, яллав Душно Бюркев

Температура – Иссилик ⤴

Сколько градусов сегодня на улице? Бугюн къырда нече градусдур? 10 градусов тепла Он градус иссилик Сегодня 15 градусов мороза Бугюн он беш градус сувукълукъ Вчера какая была температура? Тюнегюн температура нечик эди? Температура повысится Температура гётерилежек

Природа, земная поверхность – Табиат, ерни уьстю ⤴

Арык Айрыкъ, татавул Атмосфера Атмосфера, гьава Безоблачный Булутсуз Берег Ягъа Болото Батмакъ Болотистый Батмакълы Брод Гечив Буря Боран Вершина Баш Ветер Ел Вихрь Шайтан ел Влажность Дымлыкъ Вода Сув Водоем Гьавуз Водопад Шаршар Водохранилище Сувгьавуз

Кухня – Ашуьй ⤴

Сито Элек Скамья Узун шанжал Скатерть Тастымал Совок Гьакеннез Спички Спичке Стул Шанжал Счетчик Санавчу Тумбочка Тумбочка Утварь Уьй алатлар Часы Сагьат Чехол Тыш Ширма Шаршав Шкаф Шкаф Штора Бёлме шаршав Этажерка Этажерка Ящик Къутукъ Наша кухня большая (Бизин) ашуьюбюз уллу В углу – шкаф для посуды Мююшде савут-саба учун шкаф бар Суп варим в большой кастрюле Шорпалы уллу къазанда биширебиз (къайнатабыз) Пироги печем в большой сковороде Чудуну уллу ялгъавда биширебиз Плов разогрели на печи Пилавну печде иситдик В кувшине – вода Кажинде – сув На стол положил(а) 9 ложек и 9 вилок Столгъа тогъуз къашыкъ ва тогъуз чиш салды В магазине купил(а) половник Тюкенде чомуч алды Вымыл(а) ли тарелки? Бошгъапланы жувдунгму? Налей воды в чайник Чайникге сув тёк Чашки вытри полотенцем Чашкаланы чюйъявлукъ булан сибир Бульон разливай половником Шорпаны чомуч булан тёк В ведро налили воды Челекге сув тёкдюлер На кухне есть много молочных бутылок Ашуьйде кёп сют шишалар бар

Блюдце Налбеки Бокал Аякъ Бочка Черме Бутылка Шиша Ваза Ваза, сурагьи Ведро Челек Вилка Чиш Горлышко Тамакъ Горшок Хума Кастрюля Къазан Ковш Чомуч Котел Къазан Кружка Хаба Кувшин Кажин Ложка Къашыкъ Миска Налбеки Нож Бичакъ Пиала Пияла Поднос Паннуз Половник Чомуч Посуда Савут-саба Пробка Оьбек Пузырек Гиччи шиша Рюмка Рюмка, гиччи аякъ Сервиз Сервиз Сито Элек Сковорода Ялгъав Скребок Къыргъыч Таз Леген, багъыр Тарелка Бошгъап Термос Термос Чайник Чайник Черпак Чомуч Шумовка Чолпу

Город, в городе, на улице – Шагьар, шагьарда, орамда ⤴

Наш город большой (Бизин) шагьарыбыз уллу Название нашего города – Махачкала Бизин шагьарыбызны аты – Магьачкъала Махачкала – столица Дагестана Магьачкъала – Дагъыстанны тахшагьары Я знаю город хорошо Мен шагьарны яхшы таныйман Я (мы) в первый раз в вашем городе Мен (биз) сизин шагьарда биринчилеймен (биз) Мне очень понравился ваш город Мен (сизин) шагьарыгъызны бек ушатдым Какие достопримечательности есть в вашем городе? (Сизин) шагьарыгъызда не йимик гёрме лайыкълы ерлер бар? Что вы рекомендуете нам посмотреть? (Сиз) бизге гёрме (къарама) нени таклиф этесиз? В нашем городе много музеев (Бизин) шагьарыбызда музейлер кёп бар В нашем городе несколько театров (Бизин) шагьарыбызда бир нече театр бар Центр города очень красив Шагьарны ортасы бек арив Я хочу посмотреть центр города (исторические места, университет, музей) (Мен) шагьарны ортасын (тарихи ерлерин, университетин, музейин) гёрме сюемен В Махачкале много учебных заведений Магьачкъалада охув ожакълар кёп Здание кумыкского театра очень красивое Къумукъ театрны бинасы бек арив Кумыкский театр носит имя А.-П. Салаватова Кьумукъ театргъа А.-П. Салаватовну аты тагъылгъан (къоюлгъан) Кому поставлен этот памятник? Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан? Это – памятник Уллубию Буйнакскому Бу – Уллубий Бойнакъскийни эсделиги (памятниги) Как проехать в музей? Музейге нечик барма бола? Где расположен сельскохозяйственный институт? Юрт еслик институту къайда ерлешген? Как добраться до пляжа? Пляжгъа нечик барма бола? Махачкала – город-курорт Магьачкъала – курорт шагьар Можно ли купаться в море? Денгизде киринме яраймы? Конечно, можно Озокъда, ярай В Махачкале живет около 360 тысяч жителей Магьачкъалада уьч юз элли мингге ювукъ адам яшай Где находится адресное бюро? Адрес бюросу къайдадыр? Как добраться до касс Аэрофлота? Аэрофлотну кассаларына нечик барма бола? Где расположена гостиница “Ленинград”, (“Дагестан”, “Турист”, “Кавказ”, “Каспий”)? “Ленинград” (“Дагъыстан”, “Турист”, “Каспий”, “Кавказ”) гостиница (къонакъхана) къайда ерлешген? Как можно доехать до автовокзала (железнодорожного вокзала)? Автовокзалгъа (темиръёл, вокзалгъа) нечик барма бола? Нужно идти прямо Тувра барма герек Повернуть направо Онгъа бурма герек Туда идет автобус … Онда бара … автобус Когда повернёшь налево, выйдешь на вокзал Солгъа бурулгъанда вокзалгъа чыгъажакъсан В Каспийск можно проехать маршрутными автобусами Каспийскге маршрут автобуслар булан барма бола Эти автобусы стоят возле касс Аэрофлота Шо автобуслар Аэрофлотну кассаларыны янында токътай В Дагестане были Лермонтов, Грибоедов, Полежаев, Бестужев-Марлинский, Толстой, Тихонов Дагъыстанда Лермонтов, Грибоедов, Полежаев, Бестужев-Марлинский, Толстой, Тихонов болгъан В Махачкале издается много газет и журналов Магьачкъалада кёп газетлер ва журналлар чыгъарыла Ежегодно издаются сотни книг на языках народов Дагестана Дагъыстандагъы халкъланы тиллеринде гьар йыл юзлер булан китаплар чыгъарыла В Махачкале живут русские, кумыки, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы и многие другие народы Магьачкъалада оруслар, къумукълар, аварлар, даргилер, лезгилер, къазыкъумукълар ва кёп башгъа миллетлер яшай Махачкала расположена на берегу Каспийского моря Магьачкъала Каспий денгизни ягъасында ерлешген В городе много красивых улиц Шагьарда арив орамлар кёп бар Самое высокое здание в городе – гостиница “Ленинград” Шагьарда лап да бийик бина – “Ленинград” гостиницасы (къонакъханасы) Махачкалинцы любят свой город Магьачкъалалылар оьз шагьарын сюелер Адрес Адрес Аптека Аптека Асфальт Асфальт Бассейн Бассейн, гьавуз Благоустроить Онгайлы тизмек Техникум Техникум Транспорт Транспорт Тротуар Тротуар Тупик Тыгъырыкъ Улица Орам Универмаг Универмаг Учреждение Ожакъ, идара Фонарь Панар Цветочный магазин Чечек тюкен Центр Ортасы Центральный Орталыкъ Цирк Цирк Экскурсионное бюро Экскурсия бюросу Экскурсия Экскурсия

Промышленность – Промышленность ⤴

Какие виды промышленности развиты в вашем районе (городе)? (Сизин) районугъузда (шагьарыгъызда) промышленностну къайсы тармакълары оьсген Много ли заводов у вас в городе? (Сизин) шагьарыгъызда заводлар кёпмю? Какую продукцию вылускает ваша фабрика (завод)? (Сизин) фабрикагъыз (заводугъуз) нечик малланы чыгъара? На каком заводе (фабрике) вы работаете? (Сиз) къайсы заводда (фабрикада) ишлеймиз? Я работаю на заводе им. М. Гаджиева (Мен) М. Гьажиевни атындагъы заводда ишлеймен Сколько рабочих у вас на заводе? (Сизин) заводугъузда нече ишчи ишлей? Какой у тебя средний заработок? (Сени) орта алапанг нечакъыдыр? Сколько вы зарабатываете? (Сиз) нечакъы къазанасыз? Я получаю около 2000 рублей в месяц Мен айда эки минг манатгъа ювукъ аламан Вы давно работаете на заводе? (Сиз) заводда кёпден берли ишлеймисиз? Автоматизировать Автоматлашдырмакъ Автомобилестроение Автомобиль этив Аппаратура Аппаратура Атомная энергия Атом энергиясы Брак Брак Браковщик Бракны токъташдырывчу Бригадный Бригадалы Валовая продукция Хам мал Внедрение Яшавгъа чыгъарыв Внедрить Яшавгъа чыгъармакъ Выплавлять Иритмек, къайнатмакъ Выпуск Чыгъарылыш Выпускать Чыгъармакъ Гидроэлектростанция Гидроэлектростанция Горнорудный Тав-маъданльькъ Горючее Ягъарлыкъ Деталь Деталь, къурал Дизель Дизель Завод Завод Заводской Завод, заводлу Заработная плата Алапа, айлыкъ Изготовить Этмек, гьазирлемек Рудник Маъданлыкъ Сборка Къурашдырыв Скважина Къую Смена Смена Собрать Жыймакъ Судостроение Теме къурув Текстильный Тохувчулукъ Технический прогресс Техника прогресси Товар Мал Топливо Ягъарлыкъ Труд Загьмат Трудиться Загьмат тёкмек Тяжелая промышленность Авур промышленносту Угольный Кёмюр(лю) Участок Участка, ер, бёлме Хлебзавод Экмек завод Швейный Тигивчюлюк Экономика Экономика Экономический Экономика(лы) Энергетика Энергетика

Сельское хозяйство, в деревне, в колхозе – Юрт еслиги, юрт хозяйствосу, юртда, колхозда ⤴

Как называется ваша деревня (колхоз, совхоз)? (Сизин) юртугъузну (колхозугъузну, совхозугъузну) аты нечикдир? Наша деревня называется … (Бизин) юртубузну аты … Наша деревня расположена на равнине (Бизин) юртубуз тюзлюкде ерлешген В нашем селе находится правление колхоза (Бизин) юртубузда колхозну правлениеси ерлешген В колхозе 4 бригады Колхозда дёрт бригада бар Кто у вас председатель (бригадир)? Сизде председатель (бригадир) кимдир? Наша бригада пашет, сеет пшеницу (рожь, кукурузу), сажает деревья, косит сено, убирает черешню, яблоки, виноград (Бизин) бригадабыз сабан сюре, будай (арышбудай, гьабижай) чача, тереклер орната, бичен чала, баъли, алма, юзюм жыя В нашей деревне 300 домов (Бизин) юртда уьч юз уьй бар Наша улица самая широкая (Бизин) орамыбыз – лап да генг орам На нашей улице расположен Дом культуры (Бизин) орамыбызда Культура (Маданият) уью ерлешген Там работает много кружков художественной самодеятельности Онда кёп чебер иш гёреген кружоклар ишлей В нашем колхозе сильно развито животноводство (Бизин) колхозубузда гьайванчылыкъ бек оьсген (тюрленген) Урожай пшеницы – 18 центнеров с гектара Будайны гелими – гектардан он сегиз центнер Летом в селе много работы Яйда юртда иш кёп Работа на току ведется днем и ночью Индырда иш гече-гюню булан юрюле На ферме 200 коров Фермада эки юз сыйыр бар У нас есть свой маслозавод Бизин оьз май тирменибиз бар Наши коровы дают 3000 литров молока (Бизин) сыйырларыбыз уьч минг литр сют бере В поле работают комбайны и тракторы Авлакъда (тарлавда) комбайнлар ва тракторлар ишлей В совхозе работают 10 шоферов и 35 механизаторов Совхозда он шофёр ва отуз беш механизатор ишлей Летом мы ходим в лес Яйда (биз) агъачлыкъгъа барабыз До леса 4 километра Агъачлыкъгъа ерли дёрт чакъырым бар В лесу много диких груш, яблок, шиповника, мушмулы Агъачлыкъда кёп гертме, агъач алма, итбурун, оьгюземиш бар Калина созрела? Ётелбалам бишгенми? К нам приехали родственники из города Бизге шагьардан къардашларыбыз гелген Наш дом покрыт железом (черепицей, шифером) (Бизин) уьюбюз темир (сыныкъ, шифер) булан ябулгъан Летом приятно спать на балконе (веранде) Яйда балконда (догъада) юхлама арив бола В нашем селе в каждом доме есть телевизор (Бизин) юртубузда гьар уьйде телевизор бар Многие колхозники имеют машины Кёбюсю колхозчуланы машинлери бар На осенние работы в совхоз приехали студенты Гюзлюк ишлеге совхозгъа студентлер гелген Они убирают виноград Олар юзюм жыялар В колхозе много молодых специалистов Колхозда яш специалистлер кёп Многие из них имеют высшее образование Оланы кёбюсюню оьр билими бар На селе хорошие дороги Юртдагъы ёллар яхшы Усадьба Онгача мюлк Участок Бёлме, участок Учетчик Учётчик, гьисапчы Фураж Ем Химизация Химизация Хлеб Экмек Хлебороб Ашлыкъ оьсдюрювчю Хлопкороб Мамукъ оьсдюрювчю Хозяйство Хозяйство, хожайынлыкъ, еслик Целина Тын Чернозём Къаратопракъ Шофер Шофёр Элеватор Элеватор Яровые Язлыкълар

Деньги – Акъча ⤴

Есть ли у Вас деньги? (Сизин) акъчагъыз бармы? Денег у меня достаточно (мало, нет) (Мени) акъчам таман чакъы бар (аз, ёкъ) Есть ли у тебя мелкие деньги? (Сени) увакъ акъчанг бармы? Возьмите 10 рублей Он манат алыгъыз Одолжите, пожалуйста, 20 рублей Ярай буса, магъа йигирма манат борчгъа беригиз Далеко ли до сберкассы? Сберкассагъа ерли йыракъмы? Сколько денег Вы взяли из кассы? (Сиз) кассадан нечакъы акъча алдыгъыз? В кассу положил 40 рублей Кассагъа къыркъ манат салды(м) Какая у Вас зарплата? (Сизин) алапагъыз (айлыгъыгъыз) нечакъыдыр? Моя зарплата 2230 рублей (Мени) айлыгъым эки минг эки юз отуз манат Один рубль Бир манат 12 рублей Он эки манат 25 копеек Йигирма беш капек 15 рублей 40 копеек Он беш манат къыркъ капек Двушка Эки капеклик Деньги Акъча Десятка (червонец) Он манатлыкъ, бир тюмен (арх.) Двадцать копеек Йигирма капек, бир апасы (арх.) Копейка Капек Медяк Къарапул Пятак Беш капеклик, бир шайы (арх.) Пятерка Беш манатлыкъ Рубль Манат Сдача Къайтарыв, увакъ Мелочь Увакъ акъча Серебро Гюмюш Сотня Юз манатлыкъ Сто рублей Юз манат

Плата, счет – Тёлев, санав ⤴

Сколько это стоит? Муну багъасы нечакъыдыр? Сколько стоит эта куртка? Бу куртканы багъасы нечакъыдыр? Сколько вы заплатили за платье (пальто, юбку, конфеты) (Сиз) гёлек учун (пальто учун, юбка учун, кампет учун) нечакъы бердигиз Посчитайте деньги Акъчаны санагъыз Посчитайте еще раз Бирдагъы да санагъыз Вам вернули сдачи 2 рубля Сизге эки манат къайтардылар Вы правильно посчитали (Сиз) тюз санадыгъыз Разменяйте, пожалуйста, 10 рублей Ярай буса, он манатны увакъ этигиз У меня нет мелочи Мени увакъ акъчам ёкъ

Банк Банк Бесплатный Тегин Долг Борч Заем Борчгъа берив Касса Касса Кредит Кредит Госбанк Пачалыкъ банкы Оплата Тёлев Отделение Бёлюк Плата Гьагъын тёлев Платить Тёлемек Прейскурант Прейскурант Процент Процент Стоимость Багьасы Сумма Жамы Счет Санав, гьисап Фонд Мая-мюлк Цена Багьасы

Торговля, магазин – Сатыв-алыв, тюкен ⤴

Когда открывается универмаг? Универмаг къачан ачыла? Когда открывается книжный магазин? Китап тюкен къачан ачыла? Гастроном работает с 8 утра до 20 часов Гастроном эртен сегиз сагьатдан йигирма сагьатгъа ерли ишлей Мне надо сходить в магазин Магъа тюкенге барып гелме герек Я хочу купить очки (Мен) гёзелдириклер (сатып) алма[3] сюемен Где можно купить подарки (сувениры) Савгъатлар (сувенирлер) сатып алма къайда бола? Вы можете пойти со мной? (Сиз) мени булан барма боламысыз? Конечно, могу Озокъда, боламан Что вы хотите купить? (Сиз) нени (сатып) алма сюесиз? Мне нужно … Магъа тарыкъ … Что вы можете мне порекомендовать? (Сиз) магъа нени таклиф этме боласыз? У вас … Сизде … Дайте мне … Магъа … беригиз Взвесьте, пожалуйста, мне … Ярай буса, магъа … чегигиз Пожалуйста, отмерьте … (покажите …, заверните …) Ярай буса, … оьлчегиз (… гёрсетигиз, … чырмагъыз) Автолавка Автолавка, автотюкен Ассортимент Ассортимент Бакалея Бакалея, бакъал мал Банка Банка Бочка Черме Бумага Кагъыз Бутылка Шиша Вес Авурлугъу Весы Мизан Взвесить Чекмек Витрина Витрина Выбрать Сайламакъ, сайлап алмакъ Выручка Гелим Выставить Гёрсетмек Ярмарка Ярмарка

Культтовары – Маданият маллар ⤴

Где можно посмотреть культтовары? Маданият маллагъа къайда къарамагъа бола? У вас есть грампластинки? Сизде грампластинкалар бармы? Подберите мне, пожалуйста, несколько пластинок с кумыкскими песнями Ярай буса, магъа къумукъ йырлары булангъы бир-нече пластинка сайлап алып беригиз Я предпочитаю народную музыку Мен халкъ кюйлерин къолай гёремен Дайте мне, пожалуйста, черную тушь, две тетради, альбом для рисования Ярай буса, магъа къара тушь, эки тетрадь, сурат этеген альбом беригиз Покажите, пожалуйста, резиновые игрушки Ярай буса, резин оюнчакъланы гёрсетигиз Мне нужна игрушка для ребенка 3-х лет Магъа уьч йыллыкъ яш учун оюнчакъ тарыкъ Какие у вас есть магнитофоны? Сизде нечик магнитофонлар бар?

Канцтовары, учебные принадлежности – Канцелярия маллар, охув учунгъу маллар ⤴

Авторучка Авторучка Блокнот Блокнот Бумага Кагъыз Глобус Глобус Готовальня Готовальня Доска чертежная Гьызыв такътасы Календарь Календарь Карта Карта Касса букв и слогов Гьарпланы ва бувунланы жыйымы Книжка записная Языв китапча Краска Бояв Нож (перочинный) Беки Паста Паста Пенал Къаламтар Перо Къалам Пластилин Пластилин Портфель Портфель Ранец Ранец Резинка Резинка Ручка Къалам Тетрадь Тетрадь, тептер Треугольник Уьчмюшлюк Учебник Охув китап Циркуль Циркуль Чернила Шакъы

В книжном магазине, газета, киоск – Китап тюкенде, газет, киоск ⤴

Какие у вас есть новые книги? Сизде не йимик янгы китаплар бар? Мне нужны сборники стихов Магъа шиъру китаплар тарыкъ Где книги на кумыкском языке? Къумужъ тилдеги китаплар къайда? Есть ли у вас книги о …? Сизде … гьакъында китап бармы? Сколько стоит эта книга? Бу китапны багьасы нечакъыдыр? Покажите мне, пожалуйста, новинки Ярай буса, магъа янгы китаплар гёрсетигиз У вас есть букинистический отдел? Сизде букинистика бёлюгю бармы? Эта книга давно издана? Бу китап чыкъгъаны кёп боламы? Замените, пожалуйста, эту книгу Ярай буса, бу китапны алышдырыгъыз Эта обложка красива Бу жылт арив В этой книге много иллюстраций Бу китапны суратлары кёп Кто перевел эту книгу? Бу китапны ким гёчюрген? Где отдел детской (художественной) литературы? Яшлар учунгъу (чебер) китапланы бёлюгю къайдадыр? Где можно купить свежие газеты (журналы)? Янгы газетлер (журналлар) къайда алмагъа бола? У вас есть последний номер журнала? Журналны ахырынчы номери сизде бармы? Дайте мне, пожалуйста, сегодняшний номер газеты и пятый номер журнала “Соколенок” Ярай буса, магъа газетни бугюнгю номерин ва “Къарчыгъа” журналны бешинчи номерин беригиз

Книга, чтение – Китап, охув ⤴

Автор Автор Басня Масал Библиотека Китапхана Буква Гьарп Введение Гиришив Вступление Баш сёз Глава Баш Заглавие Баш Заголовок Баш Избранные Сайламлылары Издание Чыгъарылыву Сказка Ёмакъ Словарь Сёзлюк Содержание Ичделик Справочник Маълумат китап Стихи Шиърулар Страница Бет Строка Сатыр Текст Текст Указывать Гёрсетмек Учебник Охув китап Часть Бёлюк

Одежда, обувь – Опуракъ, аякъгийим ⤴

Этот костюм из вельвета Бу костюм вельветден Сколько стоит этот крепдешин? Бу крепдешинни багьасы нечакъыдыр? Летом ситцевое платье самое удобное Яйда чыт гёлек лап да онгайлы Мать купила мне красивый джемпер Магъа анам арив жемпер алгъан Покажите, пожалуйста, эти варежки Ярай буса, шу къолгъапланы гёрсетигиз Надень шляпу Шляпаны гий Пришей пуговицу Тюймени тик Сапоги надо почистить Этиклени тазаламагъа герек Моя шапка стоит 400 рублей Папахымны багьасы дёрт юз манат На кухне я надеваю передник Ашуьйде мен алдырыкъ гиемен Эта юбка длинная Бу юбка узун Этот платок вам очень идет Бу явлукъ сизте бек яраша Дайте мне рубашку 50 размера Магъа эллий оьлчевлю гёлек беригиз Узор Оюв Ушанка Къулакълы бёрк (папах) Фартук Алдырыкъ Чётки Зувгъанлар Чулки Чораплар Шаль Уллуявлукъ Шапка Бёрк, папах Широкий Генг Шнурок Чалыв Шов Тигивю Штанина Балакъ Шуба Тон

Ткани – Къумачлар ⤴

Помогите мне, пожалуйста, выбрать материал на мужской костюм Ярай буса, эргиши костюмгъа къыйышывлу къумачны сайлама магъа кёмек этигиз Какой материал вам нужен? Сизге нечик къумач тарыкъ? Я хочу ситец на платье Мен гёлекге чыт сюемен Какой цвет вы желаете? Къайсы тюсню сюесиз? Хотелось бы ткань коричневого (розового, серого) цвета Боямуш (ал, кюлтюс) тюслю къумачны сюер эдим Какова ширина этого материала? Бу къумачны эци нечакъыдыр? Сколько метров нужно мне на платье (брюки)? Гёлекге (иштангъа) магъа нече метр тарыкъ? Отмерьте мне, пожалуйста, 2,5 метра Ярай буса, магъа эки метр ярымны оьлчеп беригиз Бархат Махмар Войлок Кийиз Синтетический Синтетика Ситец Чыт Ситцевый Чыт Сукно Исхарла Ткань Къумач Хлопок Мамукъ Хлопчатобумажный Мамукъдан согъулгъан Холст Кетен Шёлк Йибек, чилле Шерсть Юн Шерстяной Юн

Парфюмерия, ювелирные изделия – Парфюмерия, ювелир маллар ⤴

У вас есть кольца? Сизде юзюклер бармы? Сколько стоит кольцо с зеленым камнем? Яшыл къашы булангъы юзюкню багьасы нечакъыдыр? Мне подарите красивые бусы? Магъа арив минчакълар савгъат этермисиз? У вас есть мыло? Сизде сапун бармы? Бисер Увакъминчакълар Браслет Билезик Брошка Тийревюч Булавка Тийревюч Бусинка Минчахъ бюртюк Бусы Минчакълар Духи Атир сув Кольцо Юзюк Колье Гьамарча Мишура Зерли йип Мыло Сапун Паста Паста Пудра Оба-энгилик Перстень Юзюк Помада Помада Румяна Обалар Серьга Сыргъа, гьалкъа Цепочка Шынжырбав Шампунь Шампунь

Продовольственный магазин, продукты питания – Азыкъ тюкен, азыкъ маллар ⤴

Мне нужно идти в продовольственный магазин Магъа азыкъ тюкенге барма Где расположен продовольственный магазин? Азыкъ тюкен къайда ерлешген? Что вы хотите купить? Сиз не алма сюесиз? Взвесьте мне, пожалуйста, 2 килограмма Ярай буса, магъа эки кило чегип беригиз Я хочу купить банку консервов Мен бир банка консерва алма сюемен Дайте, пожалуйста, одну пачку сахара, коробку спичек, килограмм конфет Ярай буса, бир пачка шекер, бир къутукъ спичка, бир кило кампет беригиз В какую кассу платить? Къайсы кассагъа тёлей? Сколько стоит килограмм колбасы? Бир кило колбасаны багьасы нечакъыдыр? Дайте мне 400 грамм сливочного масла Магъа дёрт юз грамм кама беригиз Порезать на куски? Гесеклер этип берейимми? Бывает ли у вас рыба? Сизде балыкъ боламы? Дайте мне 5 сазанов Магъа беш сазан беригиз Есть ли у вас рыбные консервы? Сизде балыкъ консервалар бармы? Не кислый ли творог? Увмабишлакъ туршу тюгюлмю? Сколько стоит бутылка молока? Бир шиша сютню багьасы нечакъыдыр? Не черствый ли хлеб? Экмек къатты тюгюлмю? Когда привезли хлеб? Экмекни къачан гелтиргенлер? Дайте мне половину буханки хлеба Магъа экмек буханканы яртысын беригиз Какие у вас есть конфеты? Сизде нечик кампетлер бар? Можно взять 2 пачки? Эки пачка алма яраймы? Есть ли у вас минеральная вода? Сизде маъдан сувлар бармы? Принеси мне лимонад Магъа лимонад гелтир Сегодня мой день рождения Бугюн мени тувгъан гюнюм Моя мама мне приготовит торт Анам магъа торт зтежек Моя бабушка испечет пироги Ажайым чудулар этежек Пироги из баранины бывают вкусными Къой этден этилген чудулар бек татывлу бола На столе много фруктов и цветов Столда кёп емишлер ва чечеклер бар

Вкусовые ощущения – Татывлукъ сезивлер ⤴

Безвкусный Татывсуз Вкусный Татывлу Горький Аччы Кислый Туршу Острый Оьтгюр, гючлю Перчёный Бурчлу Пресный Тузсуз Пряный Арив ийисли Сладкий Татли Солёный Тузлу

Продукты питания – Азыкълар ⤴

Телятина Бузав эт Тесто Хамур Толокно Къувут Угощать Къокакъ этмек Ужин Ахшам аш Ужинать Ахшам ашны ашамакъ Уксус Ханц Урюк Къакъ эрик Утятина Бабиш эт Уха Балыкъ шорпа Холодец Холодец Шоколад Шоколад Шоколадный Шоколад Шницель Шницель Щи Щи Язык Тил Яичница Къуймакъ Яйцо Йымырткъа

На рынке – Базарда ⤴

Пойдем на рынок Базаргъа барайыкъ Когда открывается рынок? Базар къачан ачыла? Рынок открыт с 6 часов утра Базар эртен алты сагьатдан тутуп ачыкъ Рынок работает ежедневно Базар гьар гюн ишлей Я хочу купить яблоки (сливы, груши, зеленый лук, вишню) (Мен) алмалар (коканлар, гьармутлар, яшыл согъан, жие) сатып алма сюемен Откуда яблоки? Алмалар къайдандыр? Я люблю соленую капусту Мен тузлангъан къапустаны сюемен Мне надо купить 2 килограмма черешни Магъа эки кило баъли сатып алма тарыкъ В том уголке рынка продают цветы Базарны о мююшюнде чечеклер сатыла Урюк онень полезен Къакъ эрик бек пайдалы На рынке я купил варенье из алычы Базарда мен алча мураба алдым Есть ли дыни на базаре? Базарда пастан бармы? Когда привезли арбузы? Харбузланы къачан гелтирген? Где растут такие крупные абрикосы? Булан уллу кюрегелер къайда оьсе? На базаре продают и семена Базарда урлугъун да саталар Я купил семена огурцов и укропа Мен хыяр ва оччам урлукълар алдым

Бытовое обслуживание, ателье, мастерские, химчистка, баня, парикмахерская, фотография – Яшавлукъну къуллукъларын кютюв, ателье, устаханалар, химия тазалав, гьамам, деллекхана, сурат алыв ⤴

Я хочу заказать платье (брюки) Мен гёлек (иштан) заказ этме сюемен Покажите мне, пожалуйста, образцы Ярай буса, магъа уьлгюлени гёрсетигиз Какого фасона шить платье? Гёлекни не фасонда тигейик? Юбку сделайте, пожалуйста, поуже (пошире, покороче, подлиннее) Ярай буса, юбканы бираз тар (бираз генг, бираз къысгъа, бираз узун) этигиз Прошу пришить пуговицу (погладить костюм, сшить платье, зашить рукав, заменить каблук, отремонтировать туфли) Тюйме тикмекни (костюмгъа итив урмакъны, гёлек тикмекни, енгин тикмекни, табанын алышдырмакъны, туфлилени ярашдырмакъны) тилеймен Мои часы отстают (спешат, остановились) (Мени) сагьатым артда къала (алгъасай, токътап къалгъан) Пожалуйста, почините часы Ярай буса, сагьатны ярашдырыгъыз Я хочу побриться (постричься) (Мен) сакъалымны юлютме (башымны къыркъдырма) сюемен Я хочу покрасить волосы Мен чачларымны боятма сюемен Постригите, пожалуйста, покороче Ярай буса, къысгъадан къыркъыгъыз Пожалуйста, подровняйте волосы, сделайте маникюр Ярай буса, чачларымны тюзлегиз, маникюр этигиз Мне нужно почистить брюки, костюм, платье, постирать белье Магъа иштанымны, костюмумну, гёлегимни тазалама герек, ич опуракъларымны жувма герек Я хочу сфотографироваться Мен суратымны алдырма сюемен Сфотографируйте меня в полный рост (сидя) Мени толу боюм булан (олтурагъан кююмде) суратымны алыгъыз Какого формата фотографию вы хотите? Сиз суратны къайсы форматда этдирме сюесиз? Мне нужна фотография 9x12 Магъа тогъуз – он эки оьлчевде сурат тарыкъ Когда будет готово? Къачан гьазир болажакъ? Баня Гьамам Белье Ичопуракъ Брить Юлюмек Бритье Юлюв Веник Сибиртки Втачать рукав Енгин къошуп тикмек Выведение пятен Дамгъаларын тайдырыв Выгладить Итнв уруп бермек Выкроить Бичмек Выкройка Бичив Выписать квитанцию Квитанция язып бермек Выполнить заказ Тапшурувун (заказын) кютмек Часовая мастерская Сагьат устаханасы Часовщик Сагьат уста Чистить Тазаламакъ Шить Тикмек

Праздники, отдых – Байрамлар, ял алыв ⤴

Сегодня праздник Бугюн байрам Сегодня – Первое мая Бугюн – Биринчи май Сегодня – День Победы Бугюн – Уьстюнлюкню гюню Сегодня – Новый год Бугюн – Янгы йыл В клубе танцы Клубда бийивлер бар Навруз – весенний праздник Навруз – язбаш байрамы Навруз стал праздником труда и изобилия Навруз загьматны ва моллукъну байрамы болуп токътагъан На многих кумыкских праздниках раньше проводились конные скачки Кёбюсю къумукъ байрамларда алдын ат ярышлар оьтгериле болгъан Поздравляю Вас с Новым годом (днем рождения) Сизин Янгы йылыгъыз (тувгъан гюнюгюз) къутлу болсун С праздником Вас! Байрамыгъыз къутлу болсун! Желаем счастья, здоровья, успехов! Насип, савлукъ, уьстюнлюклер ёрайбыз! Будьте счастливы! Насипли болугъуз! Праздники не обходятся без песен Байрамлар йырсыз болмай Как не танцевать на празднике! Байрамда бийимей нечик боларсан! В воскресенье мы ходили на свадьбу Къаттыгюн баз тойгъа баргъан эдик На той неделе будет ярмарка О жумада ярмарка болажакъ Я иду на демонстрацию (Мен) демонстрациягъа бараман Как вы думаете провести праздник? Сиз байрамны нечик оьтгерме ойлашасыз? Я хочу провести праздник с Вами (Мен) байрамны Сизин булан оьтгерме сюемен Семидесятилетие Дагестана будет отмечаться в этом году Дагъыстанны етмиш йыллыгъы бу йыл белгиленежек Бал Бал Банкет Банкет Вальс Вальс Вечер, вечеринка Ахшамгъы жыйын Воскресник Къаттыгюнлюк Выходной Ял алыв гюню Годовщина Йыллыгъы 68-я годовщина Алтмыш сегизинчи йыллыгъы День геолога Геологну гюню День науки Илмуну гюню День Победы Уьстюнлюкню гюню Дискотека Дискотека Досуг Бош гюнлер, бош вакъти Игра Оюн Мелодия Макъам, кюй Напев Кюй Отдых Ял алыв Отпуск Отпуск Парад Парад Пение Йырлав Песня Йыр Петь Йырламакъ Праздник Байрам Танец Бийив Торжество Байрамлыкъ жыйын Увлечение Иштагьланыв Фестиваль Фестиваль

Театр, кино, концерт – Театр, кино, концерт ⤴

Много ли у вас театров? Сизде театрлар кёпмю? В нашем городе 5 театров Бизин шагьарда беш театр бар Что показывают сегодня в кумыкском театре? Къумукъ театрда бугюн не гёрсете? Я хочу пойти в театр Мен театргъа бармагъа сюемен Завтра будет премьера Тангала премьера болажакъ Вечером я приглашаю вас в театр Мен сизин ахшам театргъа чакъыраман На сегодня есть билеты Бугюнге билетлер бар Билеты есть Билетлер бар Кто написал эту пьесу? Бу пьесаны ким язгъан? Кто поставил этот спектакль? Бу спектаклны ким салгъан? Театр имеет большой и интересный репертуар Театрны уллу ва къужурлу репертуары бар Кто играет сегодня? Бугюн ким ойнай? Он хорошо играет Ол яхшы ойнай К этому спектаклю написана хорошая музыка Бу спектаклгъа арив музыка язылгъан Есть ли у вас бинокль? Сизин турнамагъыз бармы? Отсюда хорошо видно Мундан яхшы гёрюне Рядом со мной есть свободное место Мени янымда бош ер бар Садитесь рядом со мной Мени янымда олтуругъуз Вам слышно? Сизге эшитилеми? Спектакль окончен Спектакль битди Это был хороший спектакль Бу яхшы спектакль эди Зрители аплодировали стоя Къаравчулар эретуруп харс ура эдилер Что вы скажете о пьесе? Пьесаны гьакъында не айтма боласыз? Какой фильм идет в кинотеатре “Октябрь”? “Октябрь” кинотеатрда не фильм юрюле? Дайте, пожалуйста, мне один билет Ярай буса, магъа бир билет беригиз Пойдем вечером в кино? Ахшам киногъа барайыкъмы? В какой кинотеатр мы пойдем? Биз къайсы кинотеатргъа баражакъбыз? Какие у вас места? Къайсы ерлердир сизинки? Хотите сесть рядом? Янаша олтурма сюемисиз? Вчера показывали хороший фильм Тюнегюн арив фильм гёрсетдилер Когда выпущен фильм? Фильм къачан чыгъарылгъан? Это старый фильм Бу эсги фильм Кто написал сценарий? Сценарийни ким язгъан? Чья музыка? Музыкасы кимники? Кто играет главную роль? Баш рольну ким ойнай? Понравился ли вам фильм? Фильмни ушатдыгъызмы? Можно еще раз сходить на этот фильм? Бу фильмге бирдагъы керен барма яраймы? Где можно послушать концерт народной музыки? Халкъ кюйлени концертине къайда тынглама бола? В зале филармонии Филармонияны залында Я хотел бы пойти на эстрадный концерт Мен эстрада концертине барма сюер эдим Аккомпанемент Аккомпанемент Актер Актер Актриса Актриса Ансамбль Ансамбль Антракт Антракт Музыкальное произведение Музыкалы асар Ряд Сыдра Сцена Сагьна Кукольный театр Къурчакъ театр Фильм художественный (музыкальный, документальный, широкоэкранный) Чебер (музыкалы, документли, генгэкранлы) фильм

Музыкальные инструменты – Музыкалы алатлар ⤴

Барабан Теп Баян Баян Волынка Волынка Гармонь Аргъан Горн Зурнай Гусли Гусли Дудка Дюдюк Свирель Сыбызгъы Струна Къыл Тальянка Тальянка Труба Зор Флейта Флейта Фортепьяно Фортепьяно Электрогитара Электрогитара Скрипка Жыкъы

Спорт – Спорт ⤴

Какой вид спорта тебе нравится? Спортну къайсы тюрлюсюн ушатасан? Какие спортивные кружки работают у вас? Сизде спортну къайсы кружоклары ишлей? Я люблю баскетбол (бокс, бадминтон, велоспорт, гимнастику, конный спорт, легкую атлетику, мотоспорт, плавание, стрельбу, фехтование, футбол, шахматы) Мен баскетболну (боксну, бадминтонну, велоспортну, гимнастиканы, ат спортну, енгил атлетиканы, мотоспортну, юзювню, атышывну, фехтованияны, футболну, шахматланы) сюемен Есть ли у вас мастера спорта? Сизде спортну усталары бармы? Как проехать во Дворец спорта? Спорт къаласына нечик бармагъа бола? Какие сегодня соревнования на стадионе? Бугюн стадионда не ярышлар бар? Сколько в команде спортсменов? Командада нече спортсмен бар? Каков результат встречи? Ёлугъувну натижасы нечикдир? Кто выиграл? Ким утду? Кто ваш тренер? Сизин тренеригиз кимдир? Какая футбольная команда сильнее? Футбол командаланы къайсы гючлюдюр? За кого вы болеете? Сиз кимни янысыз? Сыграем в шахматы? Шахмат ойнайыкъмы? Можно пожертвовать слоном Пилни къурбан этме ярай Игра закончилась вничью Оюн утушсуз битди Счет 2:2 Гьисабы эки:эки В нашей школе есть большой плавательный бассейн Бизин школада уллу юзюв гьавуз бар Я прыгнул с вышки Мен вышка дан атылдым Наш тренер очень требовательный Бизин тренер бек талаплы Нас учили плавать на спине (кролем, брассом, баттерфляем) Бизин аркъада ятып (кроль къайдада, брасс къайдада (молтуп), баттерфляй къайдада) юзме уьйретдилер Автогонки Автоярышлар Автогонщик Автоярышчы Арбитр Арбитр Арена Майдан, арена Атлет Атлет, пегьливан Барьер Пуршавлукъ Баскетбол Баскетбол Баскетболист Баскетболчу Бассейн Гьавуз Бег Чабыв, чабыш Бега Ат ярышлар Бегун Чабывчу Биатлон Биатлон Бокс Бокс Фигурист Фигурачы Фигурное катание Фигуралы сыргъалав Финал Финал Финиш Финиш Футбол Футбол Футболист Футболист Ход Юрюш Хоккеист Хоккейчи Хоккей Хоккей Чемпион Чемпион Чемпионат Чемпионат Шайба Шайба Шахматист Шахматчы Шахматы Шахматлар Шашки Дама оюн Шест Къурух Шпага Шпага Шпагист Шпагачы Штанга Штанга Штангист Штангачы Штрафной удар Такъсырлав урув Эстафета Эстафета Ядро Ядро, къумпара Яхта Яхта

Путешествие, траспорт – Ёлавчулукъ, транспорт ⤴

Когда вы уезжаете? Сиз къачан гетесиз? Я уезжаю сегодня (завтра, через 2 дня, 10 августа) Мен бугюн (тангала, эки гюнден, онунчу августда) гетемен Мы должны уехать Биз гетмеге герекбиз Куда вы собираетесь ехать? Сиз къайда бармагъа сюесиз? Я еду в Сибирь Мен Сибирге бараман Мы в этом году собираемся к морю Биз бу йыл денгизге бармагъа сюебиз Я вернусь через месяц (через неделю, через полгода, в конце месяца) Мен бир айдан (бир жумадан, ярым йылдан, айны ахырында) къайтаман Каким транспортом едете? Къайсы транспорт булан барасыз? Я еду поездом (автобусом, теплоходом) Мен поезд (автобус, теплоход) булан бараман Я лечу самолетом Мен самолет булан учуп бараман Я приехал сегодня утром (два дня назад, давно, недавно, позавчера) Мен бугюн эртен (эки гюн алда, кёпден, тез арада, тюнегюн туруп бирисигюн) гелгенмен На чем вы приехали? Сиз не булан гелдигиз? Как вы доехали? Сиз нечик етишдигиз? Как прошло ваше путешествие? Сизин сапарыгъыз нечик оьтдю? Было очень хорошо Бек арив болду

Железная дорога – Темиръёл ⤴

Где находится справочное бюро? Маълумат бюросу къайдадыр? Cправочное бюро в здании вокзала Маълумат бюросу вокзал бинасында Каким поездом ехать в Москву? Москвагъа къайсы поезд булан бармагъа бола? Когда отправляется поезд “Дагестан”? “Дагьыстан” поезды къачан гете? Сколько времени он идет? Ол ёл нечакъы къала? Поезд идет 35 часов Поезд отуз беш сагьат юрюй Когда прибывает поезд в Москву? Поезд Москвагъа къачан геле? Поезд прибывает в 10 часов Поезд сагьат онда геле Скажите, пожалуйста, где находятся билетные кассы? Тилеймен, айтыгъыз, билет кассалар къайдадыр? Скажите, пожалуйста, мне где расписание поездов? Тилеймен, айтыгъыз магъа, поездланы расписаниясы къайдадыр? Дайте, пожалуйста, мне два билета Тилеймен, магъа эки билет беригиз Сколько стоит билет? Билетни багьасы нечакъыдыр? Как проехать на вокзал? Вокзалгъа нечик барма бола? Где останавливается 7-й троллейбус? Еттинчи троллейбус къайда токътай? Где стоянка такси? Такси къайда токътай? На вокзал! Вокзалгъа! Сколько ехать на вокзал? Вокзалгъа бармагъа узакъмы? В город! Шагьаргъа! Остановите, пожалуйста! Тилеймен, токътатыгъыз! Подождите меня Мени къаравуллап туругъуз Поехали! Гетдик! Приехали Гелдик Сколько я должен? Тёлеме нечакъы тарыкъ? С какой платформы отправляется поезд? Поезд къайсы платформадан гете? Сколько осталось до отправления поезда? Поездгъа гетме нечакъы къалгъан? До отправления поезда осталось 10 минут Поездгъа гетме он минут къалгъан Мне нужно купить газеты (воды, молока, печенье) Магъа газетлер (сув, сют, печенье) алмагъа тарыкъ Где здесь буфет (туалет, киоск)? Мунда буфет (туалет (гьажатхана), киоск) къайдадыр? Какой у вас поезд? Сизинки къайсы поезддыр? Какой у вас вагон? Сизинки къайсы вагондур? Где 5-е купе? Бешинчи купе къайдадыр? Какое у вас место? Сизинки къайсы ердир? Это ваше место Бу сизин еригиз Это место занято Бу ер бош тюгюл Поставьте, пожалуйста, чемодан вниз Тилеймен, чемоданны тюпге салыгъыз Далеко ли вы едете? Йыракъгъа барамысыз? Можно открыть окно? Терезени ачма яраймы? Дует в окно Терезеден ел геле Как закрыть окно? Терезени нечик япма бола? Можно закурить? Тартмагъа яраймы? Вы не курите? Сиз тартмаймысыз? Где находится вагон-ресторан? Вагон-ресторан къайдадыр? Вагон-ресторан в 9-м вагоне Вагон-ресторан тогъузунчу вагонда Принесите, пожалуйста, чаю Тилеймен, чай гелтиригиз Дайте, пожалуйста, сахар Тилеймен, шекер беригиз Какая это станция? Бу къайсы станциядыр? Сколько будем стоять здесь? Мунда нечакъы токътажакъбыз? Как называется этот город? Бу шагьарны аты нечикдир? Как называется эта река? Бу оьзенни аты нечикдир? Вы играете в шахматы? Сиз шахмат ойнаймысыз? Я хочу спать Мен юхламагъа сюемен Принесите, пожалуйста, постель Тилеймен, орун-тёшек гелтиригиз Где вы выходите? Сиз къайда чыгъасыз? Далеко ли до Махачкалы? Магьачкъалагъа йыракъмы? Еще 5 станций Гьали де беш станция бар Я выхожу Мен чыгъаман Счастливого пути! Яхшлы ёл!

Самолет – Самолет ⤴

Далеко ли до аэропорта? Аэропортгъа йыракъмы? Как проехать в аэропорт? Аэропортгъа нечик бармагъа бола? Где купить билеты на самолет? Самолетгъа билетлер къайдан алмагъа бола? Дайте мне один билет Магъа бир билет беригиз Покажите мне расписание самолетов в Махачкалу? Магьачкъалагъа барагъан самолетланы расписаниясын магъа гёрсетигиз Сколько рейсов в Москву? Москвагъа нече рейс бар? Самолет отправляется (ежедневно, через два дня, три раза в неделю) Самолет гьар гюн (эки гюн аралап, жумада уьч керен) уча Когда отправляется самолет? Самолет къачан гете? Сколько стоит билет? Билетни багьасы нечакъыдыр? Сколько стоит детский билет? Яшлар учунгъу билет нечакъыдыр? Есть места? Ерлер бармы? Мест нет Брлер ёкъ Билетов нет Билетлер ёкъ Осталась два места Эки ер къалгъан Билеты можно купить заранее Билетлени алданокъ алмагъа бола В аэропорт идет специальный автобус Аэропортгъа хас автобус бара Где остановка автобуса? Автобус къайда токътай? Приятно путешествовать на корабле по Каспию! Каспий денгизде геме булан геземеге арив! Когда прибывает теплоход? Теплоход къачан геле? Когда начнется посадка пассажиров? Пассажирлени миндирив къачан башланажакъ?

Автобус – Автобус ⤴

Где находится автовокзал? Автовокзал къайдадыр? Как добраться до автовокзала? Автовокзалгъа нечик барма бола? Куда идет первый Автобус? Биринчи автобус къайда бара? Дайте мне, пожалуйста, билет на автобус Тилеймен, магъа автобусгъа бир билет беригиз Дайте мне билет до Аксая Яхсайгъа ерли билет беригиз Когда уходит автобус до Хасавюрта? Хасавюртгъа автобус къачан гете? Когда будет следующий автобус до Костека? Кёстекге барагъан гезикли автобус къачан болажакъ? Следующий автобус будет через 3 часа Гезикли автобус уьч сагьатдан болажакъ Дайте мне три билета на 12 часов Сагьат он экиге магъа уьч билет беригиз Можно сесть к окошку? Терезени янында олтурма яраймы? Приготовьте билеты Билетлени гьазирлегиз Как доехать до Аксая? Яхсайгъа нечик бармагъа бола? Как называется это село? Бу юртну аты нечикдир? Где остановится автобус? Автобус къайда токътажакъ? Есть ли прямая дорога до Буйнакска? Буйнакскиге тувра ёл бармы? Сколько километров до Кизляра? Къызларкъалагъа ерли нече чакъырым бар? Дорога хорошая? Ёл яхшымы? В пути будет остановка на 15 минут Ёлда он беш минутгъа токътав болажакъ Сколько еще осталось до реки? Къойсувгъа нечакъы къалгъан? Можно выйти из автобуса? Автобусдан чыкъмагъа яраймы?

Автомобиль – Автомобиль ⤴

“Приора” – хорошая машина “Приора” – яхшы машин Как проехать до Тарки-тау? Таргъутавгъа нечик бармагъа бола? Поезжайте по этой дороге прямо Шу ёл булан тувра барыгъыз Сколько километров до реки? Оьзенге ерли нече чакъырым бар? Осталось еще 15 километров Дагъы да он беш чакъырым къалгъан Можно проехать налево? Сол янгъа бармагъа боламы? Впереди шоссе Алда ташъёл Асфальт кончился Ёлну къыры битди Вам нужно повернуть направо Сизге онг янгъа бурмагъа герек Есть ли там мост? Онда кёпюр бармы? За поворотом деревня Бурунчакъдан сонг юрт бар Остановите машину! Машинни токътатыгъыз! Не превышайте скорость! Чалтлыгъын артдырмагъыз! Мотор отказал Мотор ишлемей Можно вызвать автомеханика? Автомеханикни чакъырмагъа яраймы? Следуйте за моей машиной Мени машинимни арты булан гелигиз У вас есть бензин? Сизин бензинигиз бармы? Дайте мне, пожалуйста, 10 литров бензина Тилеймен, магъа он литр бензин беригиз Далеко ли до бензоколонки? Бензоколонка йыракъдамы? До бензоколонки 7 километров Бензоколонкагъа ерли етти чакъырым бар Далеко ли находится ваш гараж? Сизин гаражыгъыз йыракъдамы? Поставьте, пожалуйста, машину в гараж Тилеймен, машинни гаражгъа салыгъыз Можно вызвать машину? Машинни чакъырмагъа яраймы? Можно вымыть машину? Машинни жувмагъа яраймы? Машина чистая Машин таза Сколько человек в машине? Машинде нече гиши бар? Шофер устал Шофер талгъан В машине курить нельзя Машинде тартмагъа ярамай Моя машина голубого цвета Мени машиним ачыкъгёк тюслю Наша машина марки “Мерседес” Бизин машин “Мерседес” маркалы Закройте дверь машины Машинни эшигин ябыгъыз Автобус Автобус Автовокзал Автовокзал Автомашина Автомашина Автомобиль Автомобиль Автомобильный Автомобиль Аэровокзал Аэровокзал Аэропорт Аэропорт Багаж Багаж, юк Баржа Баржа

Прочие полезные фразы ⤴