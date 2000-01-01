Къумукъ Тил

Разговорник
- Доброе утро!
- Танг яхшы болсун! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”)
- Добрый вечер!
- Геч яхшы болсун! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”)
- Как себя чувствуете?
- Кеп-гьал нечикдир? Кююгюз-гьалыгъыз нечикдир?
- Как хорошо, что мы встретились!
- Биз ёлукъгъаныкъ не яхшыдыр!
- Давно вас не видел (а)
- Сизин гёрмегеним кёп бола
- Сколько лет, сколько зим не видел вас
- Сизин гёрмегеним не заман, не девюр
- Как дела?
- Ишлер нечикдир?
- Как здоровье?
- Савлукъ нечикдир?
- Живы-здоровы?
- Эсен-аманмысыз?
- Добро пожаловать! С приездом!
- Хош гелдигиз! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”)
- Поздравляю вас!
- Къутлайман сизин! (ответ см. выше)
- С праздником!
- Байрамыгъыз къутлу болсун! (ответ см. выше)
- Поздравляю от всего сердца!
- Гьакъ юрекден къутлайман! (ответ см. выше)
- Поздравляю с днём рождения!
- Тувгъан гюнюгюз булан къутлайман!
- Поздравляю с Новым годом!
- Янгы йылыгъыз къутлу болсун! (ответ см. выше)
- Желаю счастья!
- Насип ерайман!
- Будьте здоровы и счастливы!
- Оьмюрлю-насипли болугъуз! (ответ см. выше)
Обращение - Бакъдырылгъан сёзлер ⤴
- Товарищ!
- Ёлдаш!
- Товарищ Атаев!
- Ёлдаш Атаев!
- Товарищи!
- Ёлдашлар!
- Друзья!
- Дослар! (къурдашлар!)
- Дорогие друзья!
- Аявлу къурдашлар!
- Уважаемые товарищи!
- Гьюрметли елдашлар!
- Простите, скажите…
- Багъышлагъыз, айтьигъыз…
- Извините, пожалуйста…
- Ярай буса, багъышлагъыз…
- Можно вас спросить?
- Сизге сорама яраймы?
- Уважаемые коллеги!
- Гьюрметли коллегалар!
- Дядя!
- Агъав!
- Тетя!
- Бажив!
- Дядя Ахмед!
- Агьмет агъав!
- Ребята!
- Яшлар!
- Бабушка!
- Ажай!
- Старик!
- Тамаза!
- Сынок!
- Балам!
- Доченька!
- Къызым!
- Милая моя мама!
- Аявлу азиз анам!
- Дорогой папа!
- Аявлу атам!
- Эй!
- Гьей!
- Мама!
- Анам!
- Папа!
- Атам!
- Друг!
- Къурдаш!
- Заходи(те)!
- Гир(игиз)!
- Дети!
- Яшлар!
- Девочки!
- Къызлар!
- Мальчики!
- Уланлар!
- Гражданин!
- Ватандаш!
Приглашение – Чакъырыв ⤴
- Входите!
- Гиригиз!
- Подойдите ближе!
- Ювукъ гелигиз!
- Не хотите ли вы…
- Сиз сюймеймисиз…
- Не сможете ли вы…
- (Сиз) болмасмы эдигиз…
- Пойдемте в кино (на концерт, в школу, в лес)
- Киногъа (концертге, школагъа, агъачлыкъгъа) барайыкъ
- Вы пойдёте (ты пойдёшь) с нами?
- Сиз (сен) бизин булан барамысыз (барамысан)?
- Я хочу пригласить вас (тебя) к нам
- (Мен) сизин (сени) бизге чакъырма сюемен
- Я приглашаю вас (тебя) в гости (в кино)
- (Мен) сизин (сени) къонакълай (киногъа) чакъыраман
- Приходите к нам
- Бизге гелигиз
- Пойдём(те)
- Юрю(гюз)
Прощание – Савболлашыв ⤴
- До свидания!
- Сав болугъуз!
- Счастливого (доброго) пути!
- Яхшы ёл! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”)
- Будь здоров!
- Сав бол (эсен-аман тур, эсен-аман къал)!
- Будьте здровы!
- Сав болугъуз (эсен-аман туругъуз, эсен-аман къалыгъыз)!
- Прощай(те)!
- Аман къал(ыгъыз)! (ответ: “Сав бол!”, “Сав болугъуз!”)
- Спокойной ночи!
- Гечегиз яхшы болсун! (ответное пожелание: “Яхшы гечели болугъуз!”, что буквально означает: “(И) вам да быть при хорошей ночи!”)
- Передайте от меня привет!
- Менден салам айтыгъыз!
- Не забывайте нас!
- Бизин унутуп къоймагъыз!
- Приходите!
- Геле туругъуз!
- Захаживайте к нам!
- Бизге геле туругъуз! (Бизге багъып айлана туругъуз!)
- Пишите!
- Языгъыз! (Яза туругъуз!)
Вопросы – Соравлар, суаллар ⤴
- Кто это?
- Бу ким? (Бу кимдир?)
- Что[1] это?
- Бу не? (Бу недир?)
- Как это у вас называется?
- Бугъар сизде не дейлер?
- Что это за дом?
- Бу не уьйдюр?
- Какая это улица?
- Бу не орамдыр?
- Кому поставлен этот памятник?
- Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан?
- О чём говорят эти люди?
- Бу адамлар нени гьакъында сёйлей?
- Что обозначает это слово?
- Бу сёзню маънасы недир?
- Что вам угодно?
- (Сиз) не сюесиз? (Сизге не тарыкъ?)
- Что вы сказали?
- (Сиз) не дедигиз?
- Что там находится?
- Онда не бар?
- Что там написано?
- Онда не язылгъан?
- Что он сказал?
- Ол не деди?
- С кем хотите говорить?
- Ким булан сёйлеме сюесиз?
- Кому?
- Кимге?
- Что ему передать (на словах)?
- Огъар не айтайым? (огъар не дейим?)
- Где?
- Къайда?
- Где находится?
- Къайдадыр?
- Когда прибывает (приходит)?
- Къачан геле?
- Есть вопросы?
- Соравлар бармы?
- Когда мы встретимся?
- (Биз) къачан ёлугъажакъбыз?
- Когда вы приехали (пришли)?
- (Сиз) къачан геддигиз?
- Что поделываешь?
- Не этип турасан?
- Как поживаешь?
- Яшавунг нечик бара?
- Как жизнь?
- Яшавунг (кююнг-гьалынг) нечикдир?
- Что нового?
- Янгы зат (хабар) бармы?
- Как жена?
- Къатынынг нетип тура?
- Как дети?
- Яшларынг нетип тура?
- Как твои (дома)?
- Уьйдегилер нетип тура?
- Как мама?
- Анагъыз нетип тура?
- Как на работе?
- Ишде нечикдир?
- Как на факультете?
- Факультетде нечикдир?
- Какой (какая, какое, какие)?
- Къайсы?
- Кто?
- Ким?
- Что?
- Не?
- Почему?
- Неге?
- Сколько?
- Нече?
- Сколько стоит?
- Багьасы нечакъы?
- В котором часу?
- Сагьат нечеде?
- Где сбор?
- Къайда жыйылабыз?
- Когда вернёмся?
- Къачан къайтажакъбыз?
- Есть ещё время?
- Дагъы да заман бармы?
- Когда мы отправимся?
- Къачан чыгъажакъбыз?
- Вы меня любите?
- Сиз мени сюемисиз?
- Ты меня любишь?
- Сен мени сюемисен?
Ответы – Жаваплар ⤴
- Не знаю
- Билмеймен
- Не могу сказать
- Айтма болмайман
- Не понял
- Англамадым
- Повторите, пожалуйста
- Янгыдан айтыгъыз дагъы
- Я вас слушаю
- (Мен) сизге тынглайман
- Ладно
- Ярай
- Хорошо
- Яхшы
- Прекрасно!
- Бек (кёп) яхшы!
- Неплохо
- Яман тюгюл
- Все в порядке
- Бары зат яхшы
- Я вас (тебя) люблю
- Мен сизин (сени) сюемен
- Я не люблю вас (тебя)
- Мен сизин (сени) сюймеймен
Просьба – Тилев ⤴
- Скажите, пожалуйста
- Айтыгъызсана
- Разрешите мне войти (пройти, выйти, сесть, спросить, взглянуть, уйти)
- Магъа гирме (оьтме, чыкъма, олтурма, сорама, къарама, гетме) ихтияр (изну) беригиз
- Пожалуйста (при просьбе)
- Ярай буса
- Закройте двери
- Эшиклени ябугъуз
- Подождите немного
- Бираз(гъа) токътагъыз
- Дайте мне …
- Магъа беригиз …
- Не беспокойтесь, я всё сделаю
- Ичигиз бушмасын, мен бары да затны этежекмен
- Можно спросить?
- Сорама яраймы?
- Не посчитайте за труд, помогите мне
- Къыйын гёрмей, магъа кёмек этигизсене
- У меня к вам просьба
- (Мени) сизге тилевюм бар
- Прошу вас…
- Тилеймен сизге…
- Не могли бы вы…
- (Сиз) болмасмы эдмгиз…
Согласие, подтверждение – Рази болув, гертилев ⤴
- Да
- Дюр
- Да, это я
- Дюр, шо менмен
- Верно
- Тюз
- Точно, наверняка
- Тюппе-тюз
- Конечно, обязательно, разумеется
- Озокъда
- Согласен
- Разимен
- Сознаюсь
- Мюкюрмен
- Я не возражаю
- Мен къаршы тюгюлмен
- Вы вравы
- Сизинки тюз
- Превосходно
- Бек яхшы
- Можно
- Ярай
- Хорошо
- Яхшы
- Ладно
- Ярар
- С удовольствием
- Кёп арив гёрюп
- С радостью
- Сююне туруп
- Хочу
- Сюемен
Несогласие, отказ, отрицание – Рази тюгюллюк, мюкюр болмайгъанлыкъ, инкар этив ⤴
- Нет
- Ёкъ (тюгюл)
- Нет, я не могу
- Ёкъ, мен болмайман
- Нет, не так
- Ёкъ, олай тюгюл
- Неверно
- Тюз тюгюл, дурус тюгюл
- Вы не правы
- Сизинки тюз тюгюл
- Ты не прав
- Сеники тюз тюгюл
- Не хочу
- Сюймеймен
- Не надо
- Тарыкъ тюгюл
- Невозможно
- Бажарылмай
- Это невозможно
- Бу бажарылагъан зат тюгюл
- Это невероятно
- Бу болар зат тюгюл
- Нет, я не согласен
- Екъ, мен рази тюгюлмен
- Нет, нам это не подходит
- Ёкъ, бу бизге къыйышмай
- Нельзя
- Ярамай
- Это исключено
- О гьеч бажарылагъан зат тюгюл
- Вы ошибаетесь
- Сиз янгылышасыз
- Не знаю
- Билмеймен
- Что поделать – не могу я
- Не этейим дагъы – мен болмайман
- Не нужно
- Тарыкъ тюгюл
- Спасибо, я не хочу (не могу, не устал)
- Баракалла, мен сюймеймен (мен болмайман, мен арымагъанман)
Радость, благодарность – Шатлыкъ, разилик билдирив ⤴
- Я очень доволен
- Мен бек разимен
- Как приятно!
- Не яхшыдыр!
- Как я рад!
- Мен бек шатман!
- Это очень хорошо!
- Бу бек яхшы!
- Хорошо!
- Яхшы!
- Очень хорошо!
- Бек яхшы!
- Спасибо
- Баракалла
- Большое спасибо
- Кёп баракалла
- Спасибо вам за …
- Сизге … учун баракалла
- Вы очень помогли мне, спасибо!
- Сиз магъа кёп уллу кёмек (къуллукъ) этдигиз, баракалла!
- С удовольствием
- Кёп иштагьлыкъ булан
- Я вами очень доволен
- Мен сизге бек разимен
Извинение, соболезнование, утешение – Гечмекни тилев, къайгъырышыв, маслагьат этив ⤴
- Простите, пожалуйста
- Ярай буса, гечип къоюгъуз
- Извините, пожалуйста
- Ярай буса, багъышлап къоюгъуз
- Простите, что я заставил вас ждать (перебиваю вас, помешал, опоздал, не пришел)
- Мен сизин къаратып тургъан учун (бёлеген учун, четим этген учун, гечикген учун, гелмеген учун) гечигиз
- Прошу прощения
- Гечмекни тилеймен
- Прости(те), я ошибся
- Геч(игиз), мен янгылышгъанман
- Извините, я не хотел вас обидеть
- Багъышлагъыз, мен сизин хатиригизни къалдырма сюймей эдим
- Виноват
- Мен айыплыман
- Извините, я занят
- Багъышлагъыз, мени ишим бар
- Очень жаль! Как жаль!
- Не ямандыр!
- Очень сожалею, что я не могу приехать
- Гелме болмайгъаныма бек къыйналаман
- К сожалению
- Не амал
- Какая неприятность!
- Не яман иш болгъан хари!
- Это очень плохо!
- Бу бек яман!
- Какое несчастье!
- Бу насипсизликге!
- Успокойся (Успокойтесь)
- Сабур бол (Сабур болугъуз)
- Не волнуйся
- Къарсалама (гьалек болма)
- Не расстраивайтесь
- Кепигизни бузмагъыз
- Я вас понимаю
- Мен сизин англайман
- Возьмите себя в руки
- Оьзюгюзню тутма къарагъыз
- Не падайте духом
- Ругьдан тюшмегиз
- Не надо волноваться
- Гьалек болма тарыкъ тюгюл
- Всё будет хорошо
- Бары зат яхшы болур
- Ничего не поделаешь
- Этме кюй ёкъ
- Вы не виноваты
- Сиз айыплы тюгюлсюз
Знакомство – Таныш болув ⤴
- Я хочу познакомиться с вами
- Мен сизин булан таныш болма сюемен
- Как вас зовут? Ваше имя?
- Атыгъыз кимдир?
- Меня зовут Ахмед
- Мени атым Агьмат
- Я познакомлю вас с …
- Сизин … булан таныш этейим
- Это мой друг
- Бу мени ювугъум
- Вы меня хорошо понимаете?
- Сиз мени яхшы англаймысыз?
- Я не все понимаю
- Мен яхшы англап битмей тураман
- Говорите, пожалуйста, медленнее
- Бираз аста айтыгъыз дагъы
- Откуда вы приехали?
- Сиз къайдан гелгенсиз?
- Я приехал из Москвы (Узбекистана, деревни)
- Мен Москвадан (Узбекистандан, юртдан) гелгенмен
- Я приехал на собрание (конференцию, семинар, сессию)
- Мен жыйынгъа (конференциягъа, семинаргъа, сессиягъа) гелгенмен
- Как вы доехали?
- Нечик етишдигиз?
- Спасибо, хорошо
- Сав болугъуз, арив
- Вы в первый раз в Махачкале?
- Сиз Магьачкъалада биринчилеймисиз?
- Я никогда не бывал в этом городе
- Мен бу шагьарда бир де болмагъанман
- Мне давно хотелось побывать здесь
- Мен кёпден берли мунда болма сюе эдим
- Где проводите отпуск?
- Отпускагъызны къайда оьтгересиз?
- Вы часто ходите в кино (на концерт, в театр, в музей)?
- Сиз киногъа (концертге, театргъа, музейге) кёп барамысыз?
- Вы сегодня вечером свободны?
- Сиз бугюн ахшам бошмусуз?
- Можно встретиться с вами вечером?
- Сизин булан бугюн ахшам ёлукъма яраймы?
- С удовольствием!
- Кёп сююп!
- Я хочу выйти танцевать
- Мен бийиме чыкъма сюемен
- Можно вас пригласить на танец
- Сизин бийиме чакъырма яраймы?
- Вы танцуете хорошо
- Сиз арив бийийсиз
- Не хотите ли чаю (кофе, соку)?
- Чай (кофе, сок) сюемисиз?
- Вы поели?
- Сиз ашадыгъызмы?
- Мне пора идти
- Магъа гетме заман болгъан
- Подождите ещё немного
- Бираз дагъы да токътагъыз
- Когда мы увидимся?
- Биз къачан гёрюшежекбиз?
- Захаживайте к нам
- Бизге геле туругъуз
- Если Можно, дайте ваш адрес
- Ярай буса, адресигизни беригиз
- Мы вас ждем вечером
- Биз сизин ахшам гёзлеп туражакъбыз
- Анвар Ахмедович дома?
- Анвар Агьматович уьйдеми?
- Да, дома
- Дюр, уьйде
- Нет, он ушел
- Екъ, ол гетген
- Он ещё не вернулся с работы
- Ол гьали де ишден къайтмагъан
- Входите
- Гиригиз
- Раздевайтесь
- Чечинигиз
- Вам придётся немного подождать
- Сизге бираз токътама (къарама) тюшежек
- Садитесь
- Олтуругъуз
- Можно закурить?
- Тартма яраймы?
- С приездом вас!
- Хош гелдигиз!
- Давно мы не встречались
- Биз ёлукъмагъаныкъ кёп бола
- Как вы поживаете?
- Яшавугъуз нечикдир?
- Как дела?
- Ишлер нечикдир?
- Как поживает ваша мать (сестра, дети)?
- Анагъызны (къызардашыгъызны, яшларыгъызны) кюю нечик?
- Как ваше здоровье?
- Савлугъугъуз нечикдир?
- Вы давно здесь?
- Мунда турагъаныгъыз кёп боламы?
- Я очень рад вас видеть
- Сизин гёрегениме бек шатман
- У меня к вам просьба
- Мени сизге тилевюм бар
- Я хочу с вами поговорить
- Мен сизин булан сёйлеме сюемен
- Я хочу вам сказать
- Мен сизге айтма сюемен
- Я пришел прощаться
- Мен савболлашма гелдим
- Надеюсь, что встретимся
- Елугъарбыз деп умут этемен
Комплимент, одобрение – Макътав, разилик билдирив ⤴
- Ты сегодня очень красив(а)!
- Сен бугюн бек аривсен!
- Как красиво!
- Не аривдюр хари!
- Ты молодо выглядишь!
- Сен яш гёрюнесен!
- Как вы умны!
- Не гьакъыллысыз хари!
- Вы хороший специалист
- Сиз яхшы специалистсиз
- Ты надёжный друг
- Сен инамлы ювукъсан
- Вы не изменились
- Сиз алышынмагъансыз
- Вам не дашь пятидесяти!
- Сизге элли йыл бермежек!
- Вам идут короткие волосы
- Сизге къысгъа чачлар яраша
- Вы хорошо играете на пианино!
- Сиз пианинону арив согъасыз!
- У вас красивые глаза
- Сизин гёзлеригиз арив
- У вас мягкий характер
- Сизин хасиятыгъыз йымышакъ
- Тебе идёт это платье
- Бу гёлек сагъа яраша
- Вы умеете модно одеваться
- Сиз модагъа гёре гийинип боласыз
- Вы правильно (хорошо) сказали
- Сиз тюз (яхшы, арив) айтдыгъыз
- У вас дети хорошие
- Сизин яшларыгъыз яхшы
- Какая у вас красивая дочь!
- Не аривдюр сизин къызыгъыз!
- Хорошо
- Яхшы
- Спасибо
- Савбол
Разговор по телефону – Телефондан сёйлев ⤴
- Алло!
- Алло!
- Слушаю!
- Тынглайман!
- Абдуллаев слушает
- Абдуллаев тынглай
- Газета “Ёлдаш”?
- “Ёлдаш” газетми?
- Буйнакск?
- Буйнакскими?
- Это дирекция?
- Дирекциямы?
- Это Наида Хакимовна?
- Наида Гьакимовнамысыз?
- Да, вы не ошиблись
- Дюр, сиз янгылышагъансыз
- Вы ошиблись
- Янгылышгъансыз
- Нет, это не кафедра
- Ёкъ, бу кафедра тюгюл
- Нет, это не Мусаев
- Ёкъ, Мусаев тюгюлмен
- Здесь таких нет
- Мунда олай дегейлер ёкъ
- Куда вы звоните?
- (Сиз) къайда зенг этесиз?
- Вы какой номер набрали?
- (Сиз) къайсы номерни алгъан эдигиз?
- Дженнет, это ты?
- Женнет, сенмисен?
- Али Абакарович, это вы?
- Али Абакарович, сизмисиз?
- Позовите, пожалуйста, к телефону Гульзар
- Гюлзарны телефонгъа чакъырыгъыз дагъы
- Можно Марата Арслановича?
- Марат Арслановични яраймы?
- Мне нужна Зумрут Зайналовна
- Магъа Зумрут Зайналовна тарыкъ эди
- Атай Алимович, вас (просят) к телефону
- Атай Алимович, сизин телефонгъа чакъыралар
- Мадина, тебя зовут!
- Мадина, сени чакъыралар!
- Говорят из дирекции!
- Дирекциядан сёйлейбиз!
- С вами говорят из издательства
- Издательстводан сёйлейбиз!
- Сейчас позову
- Гьали чакъыраман
- Подождите!
- Токътагъыз!
- Сейчас он(а) подойдёт
- Гьали (буссагьат) ол гележек
- Не кладите (не вешайте) трубку!
- Трубканы салмагъыз (илмегиз)!
- Его нет
- Ол ёкъ
- Он в командировке
- Ол командировкада
- Он вышел
- Ол чыкъгъан
- Позвоните через час
- Бир сагьатдан зенг этигиз
- Передайте, что звонили из дирекции
- Дирекциядан зенг этдилер деп айтарсыз
- Вам звонил Гаджиев
- Сизге Гьажиев зенг этген эди
- Тебе кто-то звонил
- Сагъа бирев чю зенг эжен эди
- Это я
- Менмен
- Я не узнал(а) вас
- (Мен) сизин танымагъан эдим
- Я сразу узнал(а) вас по голосу
- (Мен) сизин тавушугъуздан шоссагьат таныдым
- Спасибо, что позвонил(а)!
- Зенг этгенинг учун савбол (баракалла)!
- На этом кончаю (говорить)
- Шуну булан битдиремен
- Прощай!
- Савбол!
Личные данные, анкета – Адамны гьакъында маълумалар, анкета ⤴
- Имя
- Аты
- Фамилия
- Фамилиясы
- Отчество
- Атасыны аты
- Год рождения
- Тувгъан йылы
- Место рождения
- Тувгъан ери
- Профессия, специальность
- Профессиясы, касбусу
- Образование
- Билими
- Женат
- Уьйленген
- Разведённый(-ая)
- Айырылгъан
- Замужем
- Эрде
- Незамужняя
- Эрге бармагъан
- Холост
- Бойдакъ
- Место жительства
- Яшайгьан ери
- Адрес
- Адреси
Возраст – Чагъы ⤴
- Сколько вам (тебе) лет?
- Сизге (сагъа) нече йыл бола?
- Мне 35 лет
- Магъа отуз беш йыл бола
- Сколько лет твоей сестре?
- (Сени) къызардашынга нече йыл бола?
- Сколько лет вашему сыну?
- (Сизин) уланыгъызгъа нече йыл бола?
- Моему сыну 11 лёт
- (Мени) уланыма он бир йыл бола?
- Моей дочери 15 лет
- (Мени) къызыма он беш йыл бола
- Мне скоро будет 50
- Магъа бираздан элли болажакъ
- Мне исполнилось 25
- Магъа йигирма беш йыл бола
- Я на 5 лет старше тебя (его, вас)
- (Мен) сенден (ондан, сизден) беш йылгъа уллуман (эслимен)
- Вы какого года рождения?
- (Сиз) къайсы йылда тувгъансыз?
- Я родился в 1945 году
- (Мен) бир минг тогъуз юз къыркъ бешинчи йылда тувгъанман
- Когда ваш (твой) день рождения?
- Сизин (сени) тувгъан гюнюнг къачандыр?
- Он быстро вырос
- Ол тез оьсюп къалгъан
- Он прожил долго
- Ол узакъ яшагъан (оьмюр сюрген)
- Он прожил 90 лет
- Ол токъсан йыл яшагъан
- Где вы родились?
- (Сиз) къайда тувгъансыз?
- Я родился в Хасавюрте
- (Мен) Хасавюртда тувгъанман
- Вы ещё молоды
- (Сиз) гьали де яшсыз
- Я моложе вас (тебя)
- (Мен) сизден (сенден) яшман
Семья – Агьлю ⤴
- Вы женаты?
- (Сиз) уьйленгенмиcиз (къатын алгъанмысыз)?
- Да, я женат
- Дюр, (мен) уьйленгенмен (къатын алгъанман)
- Вы замужем?
- (Сиз) эрдемисиз (эрге баргъанмысыз)?
- Да, я замужем
- Дюр, (мен) эрдемен (эрге баргъанман)
- Нет, не замужем
- Ёкъ, эрде гюгюлмен (эрге бармагъанман)
- Вы давно женаты?
- Уьйленгенигиз кёп боламы?
- Нет, недавно
- Ёкъ, бираз бола
- У вас есть семья?
- (Сизин) агьлюгюз бармы?
- У вас большая семья?
- (Сизин) агьлюгюз уллуму?
- Сколько вас в семье?
- (Сизин) агьлюгюзде нечев барсыз?
- В нашей семье 7 человек
- (Бизин) агьлюбюзде етти адам бар
- У вас есть дети?
- (Сизин) яшларыгъыз бармы?
- У меня есть два сына и три дочери
- (Мени) эки уланым ва уьч къызым бар
- У меня есть сестра
- (Мени) къызардашым бар
- У меня есть старший брат
- (Мени) агъам бар
- У меня есть младший брат
- (Мени) иним бар
- У вас есть младший брат?
- (Сизин) инигиз бармы?
- У меня нет младшего брата
- (Мени) иним ёкъ
- Я живу с родителями
- (Мен) атам-анам булан яшайман
- Мы живем отдельно от родителей
- (Биз) ата-анабыздан айры яшайбыз
- Где работает ваш старший брат?
- (Сизин) агъагъыз къайда ишлей?
- Мой брат – строитель
- (Мени) агъам – къурувчу
- Это моя жена
- Бу (мени) къатыным
- Где работает ваша жена?
- (Сизин) къатыныгъыз къайда ишлей?
- Моя жена – врач (рабочая, доярка)
- (Мени) къатыным – врач (ишчи, савунчу)
- Кем работает ваш муж?
- (Сизин) эригиз ким болуп ишлей?
- Мой муж – ученый (колхозник, инженер)
- (Мени) эр им – алим (колхозчу, инженер)
- Это ваш ребёнок?
- Бу (сизин) яшыгъызмы?
- Сколько лет ребёнку?
- Яшгъа нече йыл бола?
- Как зовут вашего ребёнка?
- (Сизин) яшыгъызны аты кимдир?
- Ты учишься в школе?
- (Сен) школада охуймусан?
- Кто твои родители?
- (Сени) атанг-ананг кимдир?
- Где работают родители?
- Атанг-ананг къайда ишлей?
- Мои родители – рабочие
- (Мени) атам-анам – ишчилер
- Это – моя мать (моя бабушка, моя тётя, моя сестра, мой отец, мой младший брат)
- Бу – мени анам (уллуанам, ажайым, эгечим, къызардашым, атам, иним)
- Супруга
- Къатын
- Супруги, чета
- Эр-къатын
- Сын
- Улан
- Тесть
- Къайыната (къайната)
- Теща
- Къайынана (къайнана)
- Тетя
- Эгечи, эчив
- Тройня
- Уьч эгиз
- Холост(ой)
- Бойдакъ
- Шурин
- Къайынулан
Адрес, жилище – Адрес, яшайгъан ер ⤴
- Вы откуда?
- (Сиз) къайдансыз?
- Я из этого города
- (Мен) бу шагьарданман
- Да, я живу здесь
- Дюр, (мен) мунда яшайман
- Нет, я здесь проездом
- Тюгюл, (мен) ёл уьстде мунда гирген эдим
- Откуда вы приехали?
- (Сиз) къайдан гелдигиз?
- Я приехал из Москвы (Махачкалы, Ботаюрта)
- (Мен) Москвадан (Магьачкаладан, Ботаюртдан) гелгенмен
- Где вы живете?
- (Сиз) къайда яшайсыз?
- Я живу на квартире (в гостинице)
- (Мен) квартирде (гостиницада) яшайман
- Я живу в Махачкале (в селе, Каякентском районе, на улице Буйнакского, около вокзала)
- Мен Магьачкъалада (юртда, Къаягент районда, Буйнакскийни атындагъы орамда, вокзалны янында) яшайман
- Вы здесь давно живете?
- (Сиз) мунда яшайгъаныгъыз кёп боламы?
- На какой улице вы живете?
- (Сиз) къайсы орамда яшайсыз?
- В каком доме вы живете?
- (Сиз) къайсы уьйде яшайсыз?
- Я живу на улице Коркмасова в доме 5, квартире 25
- (Мен) Къоркъмасовну атындагъы орамда бешинчи уьйде йигирма бешинчи квартирде яшайман
- На каком этаже ваша квартира?
- (Сизин) квартиригиз къайсы къабатдадыр?
- Какая у вас квартира?
- (Сиз) къайсы квартирде яшайсыз?
- Сколько комнат в вашей квартире?
- (Сизин) квартиригиз нече уьйлюкдюр?
- В нашей квартире три комнаты, кухня, передняя
- Бизин квартирибизде уьч уьй, бир ашуьй ва гьарве (догъа) бар
- В вашей квартире есть ванная?
- (Сизин) квартиригизде гьамам бармы?
- Ванная есть
- Гьамам бар
- Далеко ли ваш дом?
- (Сизин) уьюгюз йыракъдамы?
- Есть ли в вашем доме лифт?
- (Сизин) уьюгюзде лифт бармы?
- У вас есть телефон?
- (Сизин) телефонугъуз бармы?
- Сколько этажей в вашем доме?
- (Сизин) уьюгюзде нече къабат бар?
- В доме 9 этажей
- Уьйде тогъуз къабат бар
- Куда выходят окна вашей квартиры?
- (Сизин) квартиригизни терезелери къайда бакъгъан?
- Окна выходят во двор
- Терезелер абзаргъа бакъгъан
Профессия, специальность, род занятий – Профессия, касбу, саният ⤴
- Я работаю в кооперативе
- Мен кооперативде ишлеймен
- Плотник пришел рано
- Агъачуста эрте гелген
- Слесарь сделал ремонт
- Темирчи уста ремонт этди
- Писатель пишет письмо
- Язывчу кагъыз яза
- Рабочие уже собрались
- Ишчилер жыйылып битген
- Он работает сторожом
- О къаравулчу болуп ишлей
- Он занимается опытами
- О сынавлар этип айлана
- Где водитель?
- Гьайдавчу къайда?
- Телефонистка сообщает
- Телефончу къатын билдире
- Радист у аппарата
- Радиочу алатны алдында
- Моряк сошел на берег
- Денгизчи ягъагъа тюшдю
- Лодочник гребет
- Къайыкъчы кюсмен чала
- Спасатель приготовился
- Къутгъарывчу гьазирленди
- Учитель пришел в школу
- Охутувчу школагъа гелди
- Летчик болен
- Учувчу авруй
- Полевод вышел в поле
- Авлакъчы авлакъгъа чыкъды
- Дворник сидит у дома
- Абзар къуллукъчу уьй алда
- Чем он занимается?
- О не булан машгъул?
- Путешественник в дороге
- Ёлавчу ёлда
- Пассажиры расселись
- Ёлавчулар олтурушду
- Зритель хлопает
- Къаравчу харс ура
- Драматург доволен
- Драматург рази
- Поэт читает стихи
- Шаир шиъру охуй
- Певец поет
- Йырлавчу йырлай
- Какая у вас специальность?
- Касбугъуз недир?
- Я филолог
- Мен тил-адабиятчыман
- Я химик
- Мен химикмен
- Я физик
- Мен физикмен
- Кем вы работаете?
- (Сиз) ким болуп ишлейсиз? (Сиз не ишлейсиз?)
- Я бригадир (инженер, нефтяник)
- (Мен) бригадирмен (ииженермен, напчыман (нефтяникмен))
- Я тракторист(ка) (рабочий(ая), студент, журналист, врач, актер)
- (Мен) трактористмен (ишчимен, студентмен, журналистмен, врачман, актерман)
- Где вы работаете?
- (Сиз) къайда ишлейсиз?
- Я работаю на фабрике (на ферме, на комбинате, на стройке, в институте, в банке, в издательстве, в библиотеке)
- (Мен) фабрикада (фермада, комбинатда, къурулушда, институтда, банкда, издательствода, китапханада) ишлеймен
- Вы давно работаете шофером?
- (Сиз) шофёр болуп ишлейгенигиз кёп боламы?
- Давно работаете здесь?
- Мунда ишлейгенигиз кёп боламы?
- Где работает ваш муж?
- (Сизин) эригиз къайда ишлей?
- Мой муж токарь
- (Мени) эрим чарлавчу
- Ваша жена работает?
- (Сизин) къатыныгъыз ишлейми?
- Моя жена – доктор (врач)
- (Мени) къатыным – доктор
- На заводе он работает 20 лет
- Ол заводда ишлейгени йигирма йыл бола
- Ему вручили орден
- Огъар орден бердилер
- Вы на пенсии?
- (Сиз) пенсиядамысыз?
- Где работали до выхода на пенсию?
- Пенсиягъа чыкъгъанча къайда ишлей эдигиз?
- Какую получаете пенсию?
- Пенсиягъа нечакъы аласыз?
- Вчера состоялось собрание
- Тюнегюн жыйын оьтгерилди
- Директор подписал заявление
- Арзагъа директор къол салды
- Агроном
- Агроном
- Адвокат
- Адвокат
- Администратор
- Администратор
- Актер
- Актер
- Актриса
- Актриса
- Акушер
- Аначы
- Археолог
- Археолог
- Архитектор
- Архитектор
- Бригадир
- Бригадир
- Бухгалтер
- Бухгалтер
- Ветеринар
- Гьайван доктор
- Военный
- Асгер къуллукъчу
- Воспитатель
- Тарбиялавчу
- Врач
- Врач
- Гармонист
- Аргъанчы
- Географ
- Географ
- Геолог
- Геолог
- Грузчик
- Юк ташывчу, гьаммал
- Директор
- Директор
- Докладчик
- Докладчы
- Дояр, доярка
- Савунчу, савунчу къатын
Образование – Билим алыв, охув ⤴
- Какое у Вас образование?
- (Сизин) не билимигиз бар?
- У меня высшее образование
- (Мени) оьр билимим бар
- Какой институт (техникум) вы окончили?
- (Сиз) къайсы институтну (техникумну) битдиргенсиз?
- Где вы учитесь?
- (Сиз) къайда охуйсуз?
- В каком институте вы учитесь?
- (Сиз) къайсы институтда охуйсуз?
- Я учусь на химическом (физическом, географическом, историческом, филологическом) факультете
- (Мен) химия (физика, география, тарих, филология) факультетинде охуйман
- Я учусь заочно
- (Мен) заочно (уьйде туруп) охуйман
- Мой младший брат учится в сельскохозяйственном институте
- (Мени) иним юртхозяйство (юрт еслик) институтда охуй
- Когда вы окончили школу?
- (Сиз) школаны (мактапны) къачан битдиргенсиз?
- Я ученик
- (Мен) охувчуман
- В каком классе ты учишься?
- (Сен) неченчи классда охуйсан?
- Сколько классов вы окончили?
- (Сиз) нече классны битдиргенсиз?
- Я работаю и учусь в вечерней школе
- (Мен) ишлеймен ва ахшамагъы школада охуйман
- Какие институты есть в вашем городе?
- (Сизин) шагьарыгъызда не институтлар бар?
- В нашем городе 5 вузов
- (Бизин) шагьарыбызда беш оьр охув ожакъ бар
- Какая эта школа?
- Бу неченчи школадыр?
- Сколько классов в этой школе?
- Бу школада нече класс бар?
- Есть ли в вашем селе средняя школа?
- (Сизин) юртугъузда орта школа бармы?
- Сколько девятилетних школ в вашем районе?
- (Сизин) районугъузда тогъуз йыллыкъ школалар нече бар?
- Кто учил вас в начальной школе?
- Башлапгъы школада сизин ким охутгъан?
- В школе учится 800 детей
- Школада сегиз юз яш охуй
- Кто твой самый любимый учитель?
- (Сени) лап да кёп сюеген учителинг кимдир?
- Какой предмет больше всего тебе нравится?
- Барындан да кёп (сен) къайсы дарсны сюесен?
- Куда собираешься пойти после школы?
- Школадан сонг къайда барма хыялынг бар?
- Сколько лет учиться в техникуме?
- Техникумда нече йыл охуй?
- Есть ли в вашем городе музыкальное учебное заведение?
- (Сизин) шагьарыгъызда музыка охув ожагъы бармы?
- Сколько факультетов в Дагестанском государственном университете?
- Дагъыстан пачалыкъ университетинде нече факультет бар?
- 10 факультетов
- Он факультет
- Когда в университете было открыто отделение дагестанской филологии?
- Дагъыстан филологиясыны бёлюгю университетде къачан ачылгъан?
- Какие кафедры есть на филологическом факультете?
- Филология факультетинде Къайсы (не) кафедралар бар?
- Сколько студентов обучается в университете?
- Университетде нече студент охуй?
- Кто ректор университета?
- Университетни ректору кимдир?
- Кто декан факультета дагестанской филологии?
- Дагъыстан филологиясыны факультетини деканы кимдир?
- Кто читает лекции по философии (логике, кумыкскому языку, русскому языку, истории Дагестана)?
- Философиядан (логикадан, къумукъ тилден, рус тилден, Дагъыстанны тарихинден) лекциялар ким охуй?
- Когда основан Дагестанский университет?
- Дагъыстан университети къачан ачылгъан?
- Какой конкурс в вашем институте?
- Сизин институтда конкурс нечикдир?
- Конкурс большой?
- Конкурс кёпмю?
- 5 человек на одно место
- Бир ерге беш адам
- Сколько принято студентов в этом году?
- Бу йыл нече студент алынгъан?
- Когда начнутся экзамены?
- Экзаменлер къачан башланажакъ?
- Когда начнется защита дипломов?
- Дипломланы якълав къачан башланажакъ?
- Когда будут вручать дипломы?
- Дипломланы къачан бережеклер?
- Сколько человек оканчивает ваше отделение в этом году?
- Сизин бёлюкню бу йыл нече адам битдире?
- Куда едешь работать после института?
- Институтдан сонгишлеме къайда барасан?
Школа, класс, урок – Школа (мактап), класс, дарс ⤴
- Наша школа двухэтажная
- (Бизин) школабыз (мактабыбыз) эки къабатлы
- В какой школе ты учишься?
- (Сен) къайсы школада охуйсан?
- Кто ваш классный руководитель?
- (Сизин) классыгъызны руководители кимдир?
- Сколько учеников в вашем классе?
- (Сизин) классда нече охувчу бар?
- Сколько девочек в вашем классе?
- (Сизин) классда къызъяшлар нече бар?
- Кто твои друзья?
- (Сени) ювукъларынг (къурдашларынг) кимдир?
- В какую смену вы учитесь?
- (Сиз) къайсы сменада охуйсуз?
- Сколько сегодня уроков?
- Бугюн нече дарс бар?
- Кто преподает у вас физику?
- Физикадан сизде ким дарс бере?
- Кто сегодня дежурный?
- Бугюн дежурный кимдир?
- У нас класс светлый
- (Бизин) классыбыз ярыкъ
- В классе 3 больших окна
- Классны уьч уллу терезеси бар
- В табеле у меня все оценки хорошие
- (Мени) табелимде бары да къыйматлар яхшы
- У меня 2 “четверки”
- (Мени) эки “дёртюм” бар
- Учительница хорошо объясняет урок
- Учительница дарсны яхшы англата
- Мы читаем интересную книгу
- (Биз) къужурлу китапны охуйбуз
- Сегодня нам задали 5 задач
- Бугюн бизге беш масъала бердилер (тапшурдулар)
- Асият, помоги мне выполнить упражнение
- Асият, тапшурувну этме магъа кёмек эт
- Сегодня у нас будет контрольная по математике
- Бугюн бизде математикадан тергев иш болажакъ
- Я больше всего люблю литературу
- Мен барындан да кёп адабиятны сюемен
- Нравится ли тебе этот рисунок?
- Шу суратны сен ушатамысан?
- Азбука
- Азбука
- Алфавит
- Алфавит
- Барабан
- Теп
- Буква
- Гьарп
- Вопрос
- Сорав (суал)
- Вызывать
- Чакъырып чыгъармакъ
- Вытирать
- Сибирмек
- Горн
- Горн
- Двоеточие
- Эки бюртюк
- Двойка
- Эки
- Делить
- Пайламлкъ, бёлмек
- Дробь
- Дробь
- Единица
- Бир
- Журнал
- Журнал
- Задание
- Тапшурув
- Задача
- Масъала
- Запятая
- Запятой
- Зачеркивать
- Бузмакъ
- Урок
- Дарс
- Упражнение
- Тапшурув
- Ученик
- Охувчу (яш)
- Ученица
- Охувчу (къыз)
- Цифра
- Санав
- Чертеж
- Чертеж
- Чертить
- Гьызламакъ, гьызмакъ, гьыз тартмакъ, гьызып этмек
- Четверка
- Дёрт
- Четверть
- Черек, четверть
- Число
- Санав
- Читать
- Охумакъ
- Читатель
- Охувчу
- Шкаф
- Шкаф
- Школа
- Школа
Наука, отрасли науки – Илму, илмуну тармакълары ⤴
- Какие науки развиты в Дагестанском университете?
- Дагъыстан университетинде къайсы илмулар бек оьсген?
- Сколько докторов наук в институте?
- Институтда илмуланы докторлары нече бар?
- Он защитил кандидатскую диссертацию?
- Ол кандидатлыкъ диссертациясын якълагъанмы?
- Он стал доктором наук?
- Ол илмуланы доктору болгъанмы?
- Ему присвоили звание заслуженного деятеля науки ДССР (РСФСР)
- Огъар ДССР-ни (РСФСР-ни) илмусуну ат къазангъан чалышывчусу деген атны берген
- Сколько лет учиться в аспирантуре?
- Аспирантурада нече йыл охума герек?
- Какие кандидатские экзамены ты уже сдал?
- Кандидатлыкъ экзаменлени къайсыларын (сен) берип битгенсен?
- Сколько членов в специализированном совете?
- Хас генгешде нече ортакъчы бар?
- Есть ли совет по дагестанской филологии?
- Дагъыстан филологиясындан генгеш бармы?
- Готовится конференция по истории Дагестана
- Дагъыстанны тарихинден конференция гьазирленип тура
- Открытие конференции в 10 часов
- Конференция сагьат онда ачыла
- За свои монографии он награжден почетной грамотой
- (Оьзюню) монографиялары ол гьюрметлев грамотасы булан савгъатлангъан
- Агрономия
- Агрономия
- Академия
- Академия
- Анализировать
- Ахтармакъ
- Анатомия
- Анатомия
- Археология
- Археология
- Астрономия
- Астрономия
- Биология
- Биология
- Ботаника
- Ботаника
- Ветеринария
- Ветеринария
- География
- География
- Языки народов Дагестана
- Дагъыстан халкъларыны тиллери
- Европейские языки
- Европа тиллери
- Тюркские языки
- Тюрк тиллери
- Иностранный язык
- Тыш пачалыкъ тили
- Международные языки
- Халкъара тиллери
- Мой родной язык – русский (кумыкский, табасаранский, лакский, ногайский, даргинский, чеченский)
- Мени ана тилим – рус (орус) (къумукъ, табасаран, къазыкъумукъ (лак), ногъай, дарги, мычыгъыш) тил
- Знаете ли вы кумыкский язык?
- Сиз къумукъ тил билемисиз?
- Я понимаю по-французски (по-немецки, по-английски, по-арабски)
- Мен французча (немецче, инглисче, арапча) англайман
- Вы меня понимаете?
- Сиз мени англаймысыз?
- Я вас понимаю
- Мен сизин англайман
- Я плохо говорю по-кумыкски
- Мен къумукъча осал сёйлеймен
- Я вас не понял
- Мен сизин англамадым
- Повторите, пожалуйста, еще раз
- Ярай буса, бир дагъы керен айтыгъыз (такрарлагъыз)
- Вы говорите (понимаете) по-кумыкски (по-русски)?
- Сиз къумукъча (орусча) сёйлеймисиз (англаймысыз)
- Я начал изучать кумыкский язык
- Мен къумукъ тилни уьйренме башладым
- Объясните, пожалуйста, что здесь написано
- Ярай буса, мунда не язылгъанны англатыгъыз
- Что означает это слово?
- Бу сёзню маънасы недир?
- Как это слово произносится по-кумыкски?
- Бу сёз къумукъча нечик айтыла?
- Можно перевести?
- Гёчюрме яраймы?
- Переведите, пожалуйста
- Гёчюрюгюз дагъы
- Правильно ли я говорю?
- Мен тюз айтаманмы (сёйлейменми)?
- Я хочу научиться говорить (писать, читать) по-кумыкски
- Мен къумукъча сёйлеме (язма, охума) уьйренме сюемен
- Кто здесь понимает по-кумыкски?
- Къумукъча мунда ким англай?
- Я изучаю кумыкский язык
- Мен къумукъ тилни уьйренемен
- Как это называется по кумыкски?
- Къумукъча бугъар не дей?
- Напишите это по-кумыкски
- Шуну къумукъча языгъыз
- У вас хорошее русское (кумыкское) произношение
- Сиз (русча) (къумукъча) тюз айтасыз (таза сёйлейсиз)
- Правильно ли я произношу по-кумыкски это слово?
- Мен шу сёзню къумукъча тюз айтаманмы?
- Акцент
- Акцент
- Антоним
- Антоним
- Беседовать
- Лакъырлашмакъ, хабарламакъ
- Вид
- Гёрюнюш
- Время
- Заман
- Слог
- Бувун
- Союз
- Байлавуч
- Спрашивать
- Сорамакъ
- Спрягать
- Тюрлендирмек
- Спряжение
- Тюрлендирив
- Имя существительное
- Ат сёз
- Термин
- Термин
- Ударение
- Ургъу
- Устный
- Авзундан айтылгъан
- Форма
- Форма
- Фраза
- Жумла
- Частица
- Гесекче сёз
- Имя числительное
- Санав сёз
- Читать
- Охумакъ
- Чтение
- Охув
- Язык
- Тил
Общественно-политическая жизнь – Жамият-политика яшаву ⤴
- Вы рабочий?
- Сиз ишчимисиз?
- Да, я рабочий
- Дюр, мен ишчимен
- Вы член профсоюза?
- (Сиз) профсоюзну ортакъчысымысыз?
- Да, я член профсоюза
- Дюр, мен профсоюзну ортакъчысыман
- Вы активист?
- Сиз гьаракатчымысыз?
- Да, я активист
- Дюр, мен гьаракатчыман
- Я собираюсь вступить в профсоюз
- Мен профсоюзгъа гирмеге гьазирленемен
- Сколько у вас рабочих?
- Сизде нече ишчи бар?
- Сколько у вас инженеров?
- Сизде нече инженер бар?
- Большая ли ваша профсоюзная организация?
- Сизин профсоюз къурумугъуз уллуму?
- Завтра открытое профсоюзное собрание
- Тангала ачыкъ профсоюз жыйыны болажакъ
- Профсоюзная конференция утвердила делегатов
- Профсоюз конференциясы делегатланы бегитди
- Какое решение приняло собрание?
- Жыйын не къарар къабул этди?
- Какую вы ведете общественную работу?
- Сиз не жамият иш юрютесиз?
- Какое вы имеете общественное поручение?
- Сизин не жамият тапшурувугъуз бар?
- Я профорг (депутат сельского Совета, председатель общества “Знание”)
- Мен профоргман (юрт советни депутатыман, “Билим” жамиятыны башчысыман)
- В этом году состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР
- Бу йыл РСФСР-ни Оьр Советине сайлавлар оьтгерилди
- Мы ходили голосовать
- Биз тавуш берме бардыкъ
- По труду и награда
- Загьматгъа гёре савгъат да
- Завод имеет хорошие экономические показатели
- Заводну яхшы экономика натижалары бар
Здоровье, здравоохранение – Савлукъ, савлукъ сакълав ⤴
У врача – Докторну янында ⤴
- Когда принимает врач?
- Доктор (врач) къачан къабул эте?
- В каком кабинете принимает врач?
- Доктор къайсы кабинетде къабул эте?
- Вы в какой кабинет?
- (Сиз) къайсы кабинетгесиз?
- Как зовут врача?
- Докторну аты кимдир?
- У меня болит голова (нога, плечо, горло)
- (Мени) башым (аягъым, инбашым, тамагъым) авруй
- У меня поднялась температура
- Мени иссилигим гётерилген
- Здесь болит?
- Шунда (шу еринг) авруйму?
- Нет, не болит
- Ёкъ, аврумай
- Болит
- Авруй
- Разденьтесь
- Чечинигиз
- Я вас осмотрю
- (Мен) сизге къарайым
- Снимите рубашку
- Гёлегигизни чечигиз
- Поднимите руку
- Къолугъузну гётеригиз
- Опустите ноги
- Аякъларыгъызны тюпге тюшюрюгюз
- Ложитесь на спину
- Аркъагъызда ятыгъыз
- Повернитесь
- Айланыгъыз (бурулугъуз)
- Встаньте
- Эре туругъуз
- Сядьте
- Олтуругъуз
- Дышите
- Тыныш алыгъыз
- Не дышите
- Тыныш алмай туругъуз
- Кашляете?
- Ётгюремисиз?
- Оденьтесь
- Гийинигиз
- Откройте рот
- Авзугъузну ачыгъыз
- Я вам дам рецепт
- (Мен) сизге рецепт берирмен
- Вот рецепт
- Муна рецепт
- Принимать по одной таблетке 3 раза в день (через 4 часа)
- Гюнде эки керен бирер таблетка ичигиз (арадан дёрт сагьат йиберип)
- Таблетки и лекарства пить перед едой (после еды, во время еды, натощак)
- Таблеткаланы ва дарманланы ашагъанча алдын (ашдан сонг, аш ашайгъанда ачкъарынгъа) ичигиз
- Болели ли вы в детстве корью (скарлатиной, дизентерией)?
- (Сиз) гиччи заманыгъызда чечек аврувдан (скарлатинадан, дизентериядан) авругъанмысыз?
- Когда вы заболели?
- (Сиз) къачан аврудугъуз?
- Какой у вас аппетит?
- (Сизин) аппетитигиз нечикдир?
- Аппетит хороший
- Аппетитим (ашгъа гёнгюм) яхшы
- Нет аппетита
- Аппетитим (ашгъа гёнгюм) ёкъ
- У меня кружится голова
- (Мени) башым айлана
- Ночью сильно потею
- Гечелер бек терлеймен
- Я сильно кашляю
- (Мен) бек (гючлю) ётгюремен
- У меня колет под лопаткой (вот здесь)
- Яврункъалагъымны тюбюнде (муна, шунда) чанча
- У меня болит живот
- (Мени) къурсагъым авруй
- Я порезал палец (руку, ногу)
- (Мен) бармагъымны (къолумну, аягъымны) гесдим
- Я не могу спать
- (Мен) юхлап болмайман (Мени юхум къачгьан)
- У меня болит сердце
- (Мени) юрегим авурта
- У вас температура нормальная
- (Сизин) иссилигигиз (температурагъыз) тийишли кююнде (нормада)
- Температуру измерили?
- Иссилигигизни оьлчедигизми (тергедигизми)?
- У вас температура 37°
- (Сизин) иссилигигиз отуз етти градус
- У вас болит голова?
- (Сизин) башыгъыз авруйму?
- Болит
- Авруй
- Вам надо лечь в больницу
- (Сиз) больницада ятма герексиз
- Вам надо сделать операцию
- Сизге операция этме герек
- Когда мне показаться снова?
- Мен дагъы гезик къачан гелейим?
- Соблюдайте диету
- Диетаны бузамагъыз
- Я направляю вас на рентген
- (Мен) сизин рентгенге онгараман (йиберемен)
- Где находится лаборатория?
- Лаборатория къайда ерлешген?
- Есть ли здесь аптека?
- Мунда аптека бармы?
- Где принимает невропатолог (окулист, стоматолог, гинеколог)?
- Невропатолог (гёз доктор, тиш доктор, гинеколог) къайда къабул эте?
- Когда принимает профессор?
- Профессор къачан къабул эте?
У зубного врача – Тиш докторну янында ⤴
- Когда принимает зубной врач?
- Тиш доктор къачан къабул эте?
- У меня болит зуб
- (Менп) тишим авруй
- Какой у вас зуб болит?
- (Сизин) къайсы тишигиз авруй?
- Болит от холодной (горячей, сладкой, соленой) еды
- Сувукъ (исси, татли, тузлу) ашдан авруй
- Мне нужно сделать протез
- Магъа протез этме герек
- Мне нужно запломбировать зуб
- Мени тишиме пломба салма герек
- Сядьте в кресло
- Шанжалгъа олтуругъуз
- Пломба выпала
- Пломба тюшген
- Зуб надо удалить
- Тишни чыгъарма герек
- Не бойтесь
- Къоркъмагъыз
- Сидите спокойно
- Рагьат олтуругъуз (индемей туругъуз)
- Я вам сделаю укол
- (Мен) сизге укол этежекмен
- Готово
- Битди (бажарылды)
- 2 часа вы не должны есть
- Сизге эки сагьат ашамай турма герек
- Полощите рот чайной содой
- Чай сода булан авузугъузну чайыгъыз
- Приходите завтра
- Тангала гелигиз
Оптика, у глазного врача – Оптика, гёз докторну янында ⤴
- Я стал(а) плохо видеть
- (Мен) осал гёреген болуп тураман
- Я плохо вижу
- (Мен) осал гёремен
- Я не вижу
- (Мен) гёрмеймен
- Вам надо носить очки
- (Сизге) гёзелдириклер салма герек
- У меня близорукость (дальнозоркость)
- (Мен) ювукъдагъы (йыракъдагъы) затны арив гёремен
- Мне что-то попало в глаз
- Бир зат чы (мени) гёзюме тюшген
- Можно мне заказать очки?
- Магъа гёзелдириклер заказ этме яраймы?
- Подберите, пожалуйста, мне очки
- Магъа къыйышагъан гёзелдириклени сайлап беригиз дагъы
- Я разбил очки
- Мен гёзелдириклени сындырдым
- Замените стекла
- Шишаларын алышдырыгъыз
- Мне нужны чёрные очки
- Магъа къара гёзелдириклер тарыкъ
- Эти очки идут вам
- Бу гёзелдириклер сизге яраша
В аптеке – Аптекада ⤴
- Далеко ли отсюда аптека?
- Аптека мундан йыракъдамы?
- Где здесь аптека?
- Мунда аптека къайдадыр?
- Где находится дежурная аптека?
- Дежурный аптека къайдадыр?
- Дайте лекарство по этому рецепту
- Шу рецептге гёре дарман беригиз
- Мне можно заказать порошок?
- Магъа порошок заказ этме яраймы?
- Когда прийти за лекарством?
- Дарманны алма къачан гелейим?
- Сколько стоят эти таблетки?
- Бу таблеткаланы багьасы нечакъыдыр?
- Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля (гриппа, головной боли)
- Ярай буса, ётелден (гриппден, баш аврувдан) дарман беригиз
- Как принимать это лекарство?
- Бу дарманны нечик къоллама герек?
- Дайте, пожалуйста вату (бинт, грелку, мазь, пипетку, шприц, одеколон, зубную пасту)
- Ярай буса, мамукъ (бинт, грелка, мазь, пипетка, шприц, одеколон, тиш паста) беригиз
Заболевания, симптомы болезни, организм – Аврув, аврувну белгилери, къаркъара ⤴
- Ангина
- Тамакъ аврув
- Астма
- Бувма аврув
- Бессоница
- Юхусу къачыв
- Болезнь
- Аврув
- Боль
- Авуртув
- Больной
- Аврув
- Бронхит
- Тыныш ёллар аврув
- Вирус
- Вирус
- Воспаление
- Къызарып аврув, чапурув
- Вывихнуть
- Чыгъармакъ
- Гипотония
- Гипотония
- Гипертония
- Гипертония
- Гной
- Ирин
- Фигура
- Бою-сою
- Хрящ
- Гемик
- Челка
- Лепеке
- Человек
- Адам, инсан
- Челюсть
- Яякъсюек
- Шея
- Боюн
- Чрево
- Къарны
- Щека
- Яякъ
- Щиколотка
- Багъынчакъ
- Череп
- Такъа
- Ягодицы
- Сомлар
- Язык
- Тил
- Как ваше здоровье?
- (Сизин) савлугъугъуз нечикдир?
- Я чувствую себя хорошо (плохо, неважно, превосходно)
- Мени гьалым яхшы (яман, шайлы тюгюл, бек яхшы)
- Я хвораю
- (Мен) кепсизмен
- Я болею
- (Мен) авруйман
- Можно к врачу?
- Докторгъа барма яраймы?
- Можно ли вызвать врача?
- Докторну чакъырма яраймы?
- Мне нужно показаться терапевту (хирургу, стоматологу, гинекологу, психиатру)
- Мен терапевтге (хирурггъа, тиш докторгъа, гинекологгъа, психиатргъа) къаратмасам болмай
- Пипетка
- Пипетка
- Пластырь
- Пластырь
- Поликлиника
- Поликлиника
- Полоскание горла (рта)
- Тамагъын (авузун) чайыв
- Порошок
- Порошок
- Процедура
- Процедура
- Рентген
- Рентген
- Рецепт
- Рецепт
- Санаторий
- Санаторий
- Слабительное средство
- Ичин юрютеген дарман
- Снотворное
- Юхлатагъан дарман
- Сода
- Сода
- Спирт
- Спирт
- Средство
- Дарман, чара
- Таблетка (от кашля, от головной боли)
- Таблетка (ётелден, баш аврувдан)
- Шприц
- Шприц
Смерть человека и связанные с ней понятия – Адамны оьлюмю ва шону булан байлавлу англавлар ⤴
- Завещание
- Васият
- Гибель
- Оьлюм
- Гроб
- Табут
- Кладбище
- Къабурлар, зийретлер
- Кончина
- Гечинив
- Мертвый
- Оьлю, сюек
- Место, где родственники усопшего принимают соболезнования
- Тазият
- Могила
- Къабур
- Надгробие
- Сын
- Наследник
- Варис
- Наследство
- Варислик
- Носилки для выноса тела покойного
- Сынажа
- Оплакивание
- Яс
- Погибать
- Оьлмек
- Покойник
- Оьлю
- Поминки
- Эливаш
- Похороны
- Гёмюв
- Религиозные подаяния, жертвоприношения
- Садагъа
- Саван
- Гебин
- Смерть
- Оьлюм
- Убийство
- Оьлтюрюв
- Умереть
- Оьлмек
- Усопший
- Гечинген
- Утонуть
- Гёмюлюп оьлмек
Количество, мера, количественные числительные – Санаву, оьлчевю, санав сёзлер ⤴
Числа в кумыкском языке составляются так же как и в русском, путем простого прибавления отдельных числовых частиц. Примеры: сто двадцать пять миллионов – Юз йигирма беш миллион; шесть тысяч триста восемьдесят пять – Алты минг уьч юз сексен беш.
- один
- бир
- два
- эки
- три
- уьч
- четыре
- дёрт
- пять
- беш
- шесть
- алты
- семь
- етти
- восемь
- сегиз
- девять
- тогъуз
- десять
- он
- двадцать
- ийгирма
- тридцать
- отуз
- сорок
- къыркъ
- пятьдесят
- эллий
- шестьдесят
- алтмыш
- семьдесят
- етмиш
- восемьдесят
- сексен
- девяносто
- токъсан
- сто
- юз
- тысяча
- минг
- миллион
- миллион
- миллиард
- миллиард
Порядковые числительные, гезик санав сёзлер ⤴
Порядковые числительные в кумыкском языке образуются посредством добавления аффикса “инчи” (“юнючю”, “ынчы”, “анчы”, “унчу”) к последней цифре числительного.
- первый
- биринчи
- второй
- экинчи
- третий
- уьчюнчю
- четвертый
- дёртюнчю
- пятый
- бешинчи
- шестой
- алтынчы
- седьмой
- еттинчи
- восьмой
- сегизинчи
- девятый
- тогъузунчу
- десятый
- онунчу
- одиннадцатый
- он биринчи
- двенадцатый
- он экинчи
- тринадцатый
- он уьчюнчю
- четырнадцатый
- он дёртюнчю
- пятнадцатый
- он бешинчи
- шестнадцатый
- он алтынчы
- семнадцатый
- он еттинчи
- восемнадцатый
- он сегизинчи
- девятнадцатый
- он тогъузунчу
- двадцатый
- йигирманчы
- двадцать первый
- йигирма биринчи
- тридцатый
- отузунчу
- сороковой
- къыркъынчы
- пятидесятый
- эллийинчи
- шестидесятый
- алтмышынчы
- семидесятый
- етмишинчи
- восьмидесятый
- сексенинчи
- девяностый
- токъсанынчы
- сотый
- юзюнчю
- двухсотый
- эки юзюнчю
- трехсотый
- уьч юзюнчю
- четырехсотый
- дёрт юзюнчю
- пятисотый
- беш юзюнчю
- шестисотый
- алты юзюнчю
- семисотый
- етти юзюнчю
- восьмисотый
- сегиз юзюнчю
- девятисотый
- тогъуз юзюнчю
- тысячный
- мингинчи
- первый день
- биринчи гюн
- второй человек
- экинчи адам
- третий урок
- уьчюнчю дарс
- четвертый раз
- дёртюнчю гезик (керен)
- пятый подход
- бешинчи янашыв
- шестой удар
- алтынчы урув
- седьмой дом
- еттинчи уьй
- восьмой этаж
- сегизинчи къат (къабат)
- девятый год
- тогъузунчу йыл
- десятый рисунок
- онунчу сурат
- одиннадцатый корабль
- он биринчи геме
- двенадцатый ряд
- он экинчи сыдра
- тринадцатый вечер
- он уьчюнчю ахшам
- четырнадцатый вопрос
- он дёртюнчю сорав
- пятнадцатый двор
- он бешинчи абзар
Собирательные числительные – Жыйылыш санав сёзлер ⤴
- двое
- экев
- оба, обе
- экевю де
- пятеро
- бешев
- трое
- уьчев
- четверо
- дёртев
- шестеро
- алтав
- семеро
- еттев
- десятеро
- онав
Дробные числительные – Уьлюш санав сёзлер ⤴
- две третих
- уьчден эки
- две пятых
- бешден эки
- одна сотая
- юзден бир
- полтора
- бир ярым
- три целых две десятых
- уьч сав ондан эки
- половина
- ярты
Математические действия – Гьисап гьаракатлар ⤴
- деление
- бёлюв
- делить
- бёлмек
- вычитание
- кемитив
- вычитать
- кемитмек
- произведение
- гьасил
- разность
- артыкъ къалмакълыкъ
- сложение
- къошув
- сумма
- жамы
- умножение
- артдырыв
- умножать
- артдырмакъ
- частное
- уьлюш
Меры длины, площади, объема, веса – Узунлукъну, генгликни, уллулукъну, гёлемни, авурлукъну оьлчевлери ⤴
- Какая глубина у реки?
- Оьзенни теренлиги нечакъыдыр?
- Глубина здесь 2 метра
- Мунда теренлиги эки метр
- Какова ширина степи?
- Чёлню генглиги нечакъыдыр?
- Это широкое поле
- Бу генг авлакъ
- Река глубока
- Оьзен терен
- Какую площадь занимает сад?
- Бав нечакъы ерни тута?
- Сад занимает площадь в один гектар
- Бавну уллулугъу бир гектар
- Какова высота этого здания?
- Бу бинаны бийиклиги нечакъыдыр?
- Какова ширина этой ткани?
- Бу къумачны энини генглиги нечакъыдыр?
- Ширина ткани 90 см
- Къумачны энини генглиги токъсан сантиметр
- Сколько километров до деревни?
- Юртгъа ерли нече чакъырым бар?
- Сколько метров до дома?
- Уьйге ерли нече метр бар?
- За сколько времени вы доезжаете до работы?
- (Сиз) ишге нечакъы замандан етишесиз?
- Сколько килограммов сахара купить?
- Шекерни нече килограмм алайыкъ?
- Для варенья нужно 5 кг
- Мураба учун беш кг тарыкъ
- Купи 1,5 кг конфет
- Кило ярым канпет сатып ал
- Каков твой-вес?
- Сени авурлугъунг нечакъыдыр?
- Мой вес 70 кг
- Мени авурлугъум 70 кг
- Сколько килограммов помещается в этом ведре?
- Бу челекге нече килограмм сыя?
- В этом мешке 42 кг картофеля
- Бу дорбада къыркъ эки килограмм картоп бар
- В этой посуде 5 литров молока
- Бу савутда беш литр сют бар
- Сколько литров в этой банке?
- Бу банкада нече литр бар?
- 1 литр молока
- Бир литр сют
- 1/2-литровая бутылка
- Ярым литрлик шиша
- 1-литровая бутылка
- Литрлик шиша
- Больше
- Артыкъ (ондан кёп, ондан уллу)
- Большинство
- Кёбюсю
- Вдвое
- Эки къабат, эки керен
- Величина
- Оьлчевю, уллулугъу
- Размер
- Оьлчевю
- Связка
- Байлам
- Сотка
- Сотка
- Считать
- Санамакъ
- Толше
- Базыкъ (ондан базыкъ)
- Толщина
- Базыкълыгъы
- Треть
- Уьчден бир пайы
- Трижды
- Уьч керен
- Фунт
- Гилевке (арх.)
- Центнер
- Центнер
- Часть
- Пайы, гесеги
- Ширина
- Генги
- Штука
- Бири
Временная характеристика, год, месяцы – Заманны баян этив, йыл, айлар ⤴
- В июне
- Июньда
- В будущем месяце
- Гележек айда
- Через 3-4 месяца
- Уьч-дёрт айдан сонг
- Через полгода
- Ярым йылдан сонг
- В каком году?
- Къайсы йылда?
- В 1990 году
- Бир минг тогъуз юз токъсанынчы йылда
- На будущий год
- Гележек йылгъа
- Прошло 5 дет
- Беш йыл оьтдю
- В каком месяце цветет сирень?
- Сирень къайсы айда чечек ача?
- В мае
- Майда
- В каком году ты родился?
- (Сен) къайсы йылда тувгъансан?
- Лето
- Яй
- Осень
- Гюз
- Весной
- Язбашда
- Зимой
- Къышда
- Летом
- Яйда
- Осенью
- Гюзде
Дни недели – Жуманы гюнлери ⤴
- Понедельник
- Итнигюн
- Вторник
- Талатгюн
- Среда
- Арбагюн
- Четверг
- Хамисгюн
- Пятница
- Жумагюн
- Суббота
- Сонгугюн
- Воскресенье
- Къаттыгюн
- День
- Гюн
- Неделя
- Жума
- В воскресенье
- Къаттыгюн
- В субботу вечером
- Сонгугюн ахшам
- В пятницу утром
- Жумагюн эртен
- Сегодня понедельник
- Бугюн итнигюн
- Завтра вторник
- Тангала талатгюн
- Вчера была среда
- Тюнегюн арбагюн эди
- В четверг я дома
- Хамисгюн (мен) уьйдемен
- До пятницы сделали
- Жумагюн болгъанча этдилер
- Всю неделю шел дождь
- Сав жума явун (янгур) явду
- Вернемся через две недели
- Эки жумадан (сонг) къайтажакъбыз
Время – Заман, вакъти ⤴
- 25 секунд
- Йигирма беш секунд
- Несколько минут
- Бир-нече минут
- Сколько сейчас времени?
- Гьали не вакътидир?
- Который час?
- Сагьат нечедир?
- 12 часов
- Он эки сагьат
- Без десяти (минут) одиннадцать
- Он бир болма он минут бар
- Половина шестого
- Алтыгъа ярым
- 9 часов 40 минут
- Он болма йигирма минут бар[2]
- Сколько прошло времени?
- Нечакъы заман гетдп (оьтдю)?
- Полчаса
- Ярым сагьат
- Во сколько мне явиться?
- (Мен) нечеде гелейим?
- Прошу прийти через час
- Бир сагьатдан гелмекни тилеймен
- Я приду в 8 часов
- (Мен) сагьат сегизде гележекмен
- Во сколько открывается магазин?
- Тюкен нечеде ачылажакъ?
- Я завел часы
- (Мен) сагьатны къурдум
- Ваши часы ходят?
- (Сизин) сагьатыгъыз юрюймю?
- Мои часы спешат (отстают)
- Мени сагьатым алгъасай (артда къала)
Число, дата – Санав, тарх ⤴
- Какое сегодня число?
- Бугюн айны нечесидир?
- Сегодня 25 февраля
- Бугюн йигирма бешинчи февраль
- Когда вы родились?
- (Сиз) къачан тувгъансыз?
- Я родился 15 марта 1975 года
- (Мен) бир минг тогъуз юз етмиш бешинчи йылны он бешинчи мартында тувгъанман
- Мы приехали в начале января
- (Биз) январьны башында гелдик
- Они вернутся к концу декабря
- (Олар) декабрьны ахырына таба гележеклер
- Мой отец пробудет там до середины марта
- (Мени) атам онда мартны орталырына ерли туражакъ
- Когда праздник?
- Байрам къачандыр?
- 22 марта
- Йигирма экинчи мартда
- Будущее
- Гележеклик
- Век
- Юзйыллыкъ, асру
- Вечер
- Ахшам
- Вечером
- Ахшам
- Вновь
- Янгыдан
- Возраст
- Чагъы, йыллары, оьмюрю
- Вовремя
- Заманында
- Временно
- Заманлыкъгъа
- Время
- Заман
- Впоследствии
- Сонгунда, ондан сонг
- Всегда
- Даим, гьаман, гьар заман
- Вскоре
- Бираздан
- Вчера
- Тюнегюн
- Год
- Йыл
- Годовой
- Йыллыкъ
- Годовщина
- Йылы, йыллыгъы
- Завтра
- Тангала
- Позавчера
- Тюнегюн тюгюл бирисигюн
- Послезавтра
- Тангала тюгюл бирисигюн
- Послеобеденное время
- Экинни
- В прошлом году
- Гетген йыл
- Пять лет тому назад
- Беш йыл алдын
- В 1988 году
- 1988-нчи йылда
Растительный мир – Оьсюмлюклени дюньясы ⤴
- Есть ли в ваших краях леса?
- Сизин якъларда агъачлыкълар бармы?
- Каким образом вы ездите в лес?
- (Сиз) агъачлыкъгъа нечик барасыз?
- Какие там растут деревья?
- Онда нечик тереклер оьсе?
- Растет ли у вас кизил (сирень, калина, орешник)?
- Сизде чум терек (сирень, ётелбалам, къоз терек) оьсеми?
- Каков урожай пшеницы у вас?
- Сизде будайны гелими нечакъыдыр?
- Сеют ли у вас рожь?
- Сизде арышбудай чачыламы?
- Лошади любят овес
- Атлар сулуну сюелер
- Какие у вас растут овощи?
- Сизде нечик яшылчалар оьсе?
- Капуста бывает разная
- Къапустаны тюрлю-тюрлюлери бола
- Подсолнух очень высокий
- Гюлайлан бек бийик
- Я люблю фрукты
- (Мен) емишлени сюемен
- Мои мама любит яблоки
- (Мени) анам алманы сюе
- Мой старший (младший) брат любит сливу
- (Мени) агъам (иним) коканны сюе
- Моя сестра любит ежевику
- (Меня) къызардашым бюрлюгенни сюе
- Из земляники готовят вкусное варенье
- Жиелекден татывлу мураба этелер
- На поле растет ежевика (земляника, клубника)
- Авлакъда бюрлюген (жиелек, бавжиелек) оьсе
- В наших лесах и полях много цветов
- Бизин агъачлыкъларда ва авлакъларда чечеклер кёп
- На опушке (на поляне) растут лекарственные травы
- Талада дарман отлар оьсе
- Чабрец, подорожник, полынь, дикий лук, крапива очень полезны
- Гийикот, бакъаяпыракъ, ювшан, халияр, къычытгъан бек пайдалылар
- Эти травы можно сушить и использовать
- Бу отланы къурутуп, къоллама ярай
- Весной мы печем пироги из крапивы
- Язбашда биз къычытгъандан чуду этебиз
- Бывают съедобные травы
- Ашама ярайгъан отлар бола
- Какие здесь растут травы?
- Мунда къайсы (не) отлар оьсе?
- Из щавеля готовят суп
- Къозукъулакъдан шорпа эте
- Черемшу можно и солить
- Гьанкюню тузлама да ярай
- Мы ходили собирать ежевику
- (Биз) бюрлюген жыйма баргъан эдик
- В этом лесу много грибов
- Бу агъачлыкъда иткъычывлар кёп
Растения, общие понятия – Оьсюмлюклер, умуми англавлар ⤴
- Бахча
- Бахча
- Ботва
- Хытан
- Бутон
- Бюр
- Вершина
- Чылгъый
- Ветка, ветвь
- Бутакъ
- Гроздь
- Салкъым
- Дерево I
- Терек
- Дубняк
- Эменлик
- Желудь
- Эменаш
- Клубень
- Тамур емиш
- Кора
- Къабукъ
- Корень
- Тамур
- Крона
- Кёрк
- Куст
- Уьлкю; бёлек
- Кустарник
- Бёлеклик, уьлкюлюк
- Лес
- Агъачлыкъ
- Лист
- Япыракъ
- Листва
- Япыракълар
- Рожь
- Арышбудай
- Солома
- Салам
- Табак
- Тамакю
- Фасоль
- Бурчакъ
- Хлопок
- Мамукъ
- Чечевица
- Ясмукъ
- Ячмень
- Арпа
Животные – Гьайванлар ⤴
- Какие дикие животные водятся в ваших лесах?
- (Сизин) агъачлыкъларыгъызда къайсы къыр гьайванлар бар?
- Видел ли ты волка, лису, медведя?
- (Сен) бёрюню, тюлкюню, аювну гёргенмисен?
- Есть ли поблизости зоопарк?
- Ювукъ арада зоопарк бармы?
- Каких зверей ты видел в зоопарке?
- (Сен) зоопаркда къайсы гьайванланы гёрдюнг?
- Каких домашних животных вы разводите?
- Къайсы уьй гьайванланы сиз сакълайсыз?
- Сколько у вас гусей (уток, кур)?
- (Сизин) нече къазыгъыз (бабишигиз, тавугъугъуз) бар?
- Есть ли у вас корова?
- (Сизин) сыйырыгъыз бармы?
- Наша корова принесла двух телят
- (Бизин) сыйырыбыз эки бузав къозлагъан
- Буйволиное молоко бывает вкусным
- Гамиш сют татывлу бола
- Жеребята резвятся
- Тайлар ойнакълайлар
- Мою собаку зовут Алабай
- (Мени) итимни аты Алабай
- У неё есть щенок
- Ону баласы бар
- Я назвал щенка Тарлан
- Мен гючюкге Тарлан деп ат такъдым
- Какие птицы живут в ваших лесах?
- (Сизин) агъачлыкъларыгъызда къайсы къушлар яшай?
- Весной к нам прилетают грачи (соловьи, ласточки, журавли, кукушки, скворцы)
- Язбашда къара къаргъалар (бюлбюллер, къарлыгъачлар, турналар, атъёкъкъушлар, сыйыртгъычлар) бизге къайталар
- Ты видел лебедя?
- (Сен) къувну гёрдюнгмю? (гёргенмисен?)
- Есть ли ласточкино гнездо в вашем доме?
- (Сизин) уьюгюзде къарлыгъач уя бармы?
- Сколько гусят у вашей гусыни?
- (Сизин) къазыгъызны нече баласы бар?
- Много ли цыплят у той курицы?
- Шо тавукъну жижеклери кёпмю?
- Утки плавают в озере
- Бабишлер кёлде юзе
Животные, общие понятия – Гьайванлар, умуми англавлар ⤴
- Берлога
- Ин
- Водопой
- Сувлав
- Вымя
- Елин
- Выть
- Улумакъ
- Глаза
- Гёзлер
- Гнездо
- Уя
- Голова
- Баш
- Грива
- Ял
- Жало
- Ине
- Животное
- Гьайван
- Зверь
- Къыр гьайван
- Клевать
- Чокъумакъ
- Клюв
- Бурун
- Коготь
- Тырнакъ
Явления природы – Табиатны гьаллары ⤴
- Уже светло (темно)
- Ярыкъ (къарангы) болгъан
- Солнце взошло (село)
- Гюн чыкъды (батды)
- Светит луна
- Ай ярыкъ бере
- Светает
- Ярыкъ болуп геле (танг сызылып геле)
- Заря занимается
- Танг къата тура
- Затмение солнца
- Гюн тутулмакъ (къарангылыкъ болмакъ)
- Луна взошла
- Ай тувду (чыкъды)
- Наступили сумерки
- Къаш къаралды
- Звезды сверкают
- Юлдузлар йыртыллай
- Темнеет
- Къарангы бола тура
Погода – Чакъ ⤴
- Какая сегодня погода?
- Бугюн чакъ нечикдир?
- Сегодня погода хорошая (плохая, теплая, холодная, ясная, пасмурная, чудесная)
- Бугюн чакъ арив (яхшы) (яман, исси, сувукъ, ачыкъ, тунукъ, бек арив)
- Сегодня жарко (сухо, туманно)
- Бугюн яллав (къуру, туманлы)
- Туман рассеивается
- Туман чачыла (тая) бара
- Собирается дождь
- Явун явма тура
- Будет снег
- Къар яважакъ
- Солнце печет
- Гюн къыздыра
- Очень жарко
- Бек исси, яллав
- Душно
- Бюркев
Температура – Иссилик ⤴
- Сколько градусов сегодня на улице?
- Бугюн къырда нече градусдур?
- 10 градусов тепла
- Он градус иссилик
- Сегодня 15 градусов мороза
- Бугюн он беш градус сувукълукъ
- Вчера какая была температура?
- Тюнегюн температура нечик эди?
- Температура повысится
- Температура гётерилежек
Природа, земная поверхность – Табиат, ерни уьстю ⤴
- Арык
- Айрыкъ, татавул
- Атмосфера
- Атмосфера, гьава
- Безоблачный
- Булутсуз
- Берег
- Ягъа
- Болото
- Батмакъ
- Болотистый
- Батмакълы
- Брод
- Гечив
- Буря
- Боран
- Вершина
- Баш
- Ветер
- Ел
- Вихрь
- Шайтан ел
- Влажность
- Дымлыкъ
- Вода
- Сув
- Водоем
- Гьавуз
- Водопад
- Шаршар
- Водохранилище
- Сувгьавуз
Кухня – Ашуьй ⤴
- Сито
- Элек
- Скамья
- Узун шанжал
- Скатерть
- Тастымал
- Совок
- Гьакеннез
- Спички
- Спичке
- Стул
- Шанжал
- Счетчик
- Санавчу
- Тумбочка
- Тумбочка
- Утварь
- Уьй алатлар
- Часы
- Сагьат
- Чехол
- Тыш
- Ширма
- Шаршав
- Шкаф
- Шкаф
- Штора
- Бёлме шаршав
- Этажерка
- Этажерка
- Ящик
- Къутукъ
- Наша кухня большая
- (Бизин) ашуьюбюз уллу
- В углу – шкаф для посуды
- Мююшде савут-саба учун шкаф бар
- Суп варим в большой кастрюле
- Шорпалы уллу къазанда биширебиз (къайнатабыз)
- Пироги печем в большой сковороде
- Чудуну уллу ялгъавда биширебиз
- Плов разогрели на печи
- Пилавну печде иситдик
- В кувшине – вода
- Кажинде – сув
- На стол положил(а) 9 ложек и 9 вилок
- Столгъа тогъуз къашыкъ ва тогъуз чиш салды
- В магазине купил(а) половник
- Тюкенде чомуч алды
- Вымыл(а) ли тарелки?
- Бошгъапланы жувдунгму?
- Налей воды в чайник
- Чайникге сув тёк
- Чашки вытри полотенцем
- Чашкаланы чюйъявлукъ булан сибир
- Бульон разливай половником
- Шорпаны чомуч булан тёк
- В ведро налили воды
- Челекге сув тёкдюлер
- На кухне есть много молочных бутылок
- Ашуьйде кёп сют шишалар бар
Посуда – Савут-саба ⤴
- Блюдце
- Налбеки
- Бокал
- Аякъ
- Бочка
- Черме
- Бутылка
- Шиша
- Ваза
- Ваза, сурагьи
- Ведро
- Челек
- Вилка
- Чиш
- Горлышко
- Тамакъ
- Горшок
- Хума
- Кастрюля
- Къазан
- Ковш
- Чомуч
- Котел
- Къазан
- Кружка
- Хаба
- Кувшин
- Кажин
- Ложка
- Къашыкъ
- Миска
- Налбеки
- Нож
- Бичакъ
- Пиала
- Пияла
- Поднос
- Паннуз
- Половник
- Чомуч
- Посуда
- Савут-саба
- Пробка
- Оьбек
- Пузырек
- Гиччи шиша
- Рюмка
- Рюмка, гиччи аякъ
- Сервиз
- Сервиз
- Сито
- Элек
- Сковорода
- Ялгъав
- Скребок
- Къыргъыч
- Таз
- Леген, багъыр
- Тарелка
- Бошгъап
- Термос
- Термос
- Чайник
- Чайник
- Черпак
- Чомуч
- Шумовка
- Чолпу
Город, в городе, на улице – Шагьар, шагьарда, орамда ⤴
- Наш город большой
- (Бизин) шагьарыбыз уллу
- Название нашего города – Махачкала
- Бизин шагьарыбызны аты – Магьачкъала
- Махачкала – столица Дагестана
- Магьачкъала – Дагъыстанны тахшагьары
- Я знаю город хорошо
- Мен шагьарны яхшы таныйман
- Я (мы) в первый раз в вашем городе
- Мен (биз) сизин шагьарда биринчилеймен (биз)
- Мне очень понравился ваш город
- Мен (сизин) шагьарыгъызны бек ушатдым
- Какие достопримечательности есть в вашем городе?
- (Сизин) шагьарыгъызда не йимик гёрме лайыкълы ерлер бар?
- Что вы рекомендуете нам посмотреть?
- (Сиз) бизге гёрме (къарама) нени таклиф этесиз?
- В нашем городе много музеев
- (Бизин) шагьарыбызда музейлер кёп бар
- В нашем городе несколько театров
- (Бизин) шагьарыбызда бир нече театр бар
- Центр города очень красив
- Шагьарны ортасы бек арив
- Я хочу посмотреть центр города (исторические места, университет, музей)
- (Мен) шагьарны ортасын (тарихи ерлерин, университетин, музейин) гёрме сюемен
- В Махачкале много учебных заведений
- Магьачкъалада охув ожакълар кёп
- Здание кумыкского театра очень красивое
- Къумукъ театрны бинасы бек арив
- Кумыкский театр носит имя А.-П. Салаватова
- Кьумукъ театргъа А.-П. Салаватовну аты тагъылгъан (къоюлгъан)
- Кому поставлен этот памятник?
- Бу эсделик (памятник) кимге салынгъан?
- Это – памятник Уллубию Буйнакскому
- Бу – Уллубий Бойнакъскийни эсделиги (памятниги)
- Как проехать в музей?
- Музейге нечик барма бола?
- Где расположен сельскохозяйственный институт?
- Юрт еслик институту къайда ерлешген?
- Как добраться до пляжа?
- Пляжгъа нечик барма бола?
- Махачкала – город-курорт
- Магьачкъала – курорт шагьар
- Можно ли купаться в море?
- Денгизде киринме яраймы?
- Конечно, можно
- Озокъда, ярай
- В Махачкале живет около 360 тысяч жителей
- Магьачкъалада уьч юз элли мингге ювукъ адам яшай
- Где находится адресное бюро?
- Адрес бюросу къайдадыр?
- Как добраться до касс Аэрофлота?
- Аэрофлотну кассаларына нечик барма бола?
- Где расположена гостиница “Ленинград”, (“Дагестан”, “Турист”, “Кавказ”, “Каспий”)?
- “Ленинград” (“Дагъыстан”, “Турист”, “Каспий”, “Кавказ”) гостиница (къонакъхана) къайда ерлешген?
- Как можно доехать до автовокзала (железнодорожного вокзала)?
- Автовокзалгъа (темиръёл, вокзалгъа) нечик барма бола?
- Нужно идти прямо
- Тувра барма герек
- Повернуть направо
- Онгъа бурма герек
- Туда идет автобус …
- Онда бара … автобус
- Когда повернёшь налево, выйдешь на вокзал
- Солгъа бурулгъанда вокзалгъа чыгъажакъсан
- В Каспийск можно проехать маршрутными автобусами
- Каспийскге маршрут автобуслар булан барма бола
- Эти автобусы стоят возле касс Аэрофлота
- Шо автобуслар Аэрофлотну кассаларыны янында токътай
- В Дагестане были Лермонтов, Грибоедов, Полежаев, Бестужев-Марлинский, Толстой, Тихонов
- Дагъыстанда Лермонтов, Грибоедов, Полежаев, Бестужев-Марлинский, Толстой, Тихонов болгъан
- В Махачкале издается много газет и журналов
- Магьачкъалада кёп газетлер ва журналлар чыгъарыла
- Ежегодно издаются сотни книг на языках народов Дагестана
- Дагъыстандагъы халкъланы тиллеринде гьар йыл юзлер булан китаплар чыгъарыла
- В Махачкале живут русские, кумыки, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы и многие другие народы
- Магьачкъалада оруслар, къумукълар, аварлар, даргилер, лезгилер, къазыкъумукълар ва кёп башгъа миллетлер яшай
- Махачкала расположена на берегу Каспийского моря
- Магьачкъала Каспий денгизни ягъасында ерлешген
- В городе много красивых улиц
- Шагьарда арив орамлар кёп бар
- Самое высокое здание в городе – гостиница “Ленинград”
- Шагьарда лап да бийик бина – “Ленинград” гостиницасы (къонакъханасы)
- Махачкалинцы любят свой город
- Магьачкъалалылар оьз шагьарын сюелер
- Адрес
- Адрес
- Аптека
- Аптека
- Асфальт
- Асфальт
- Бассейн
- Бассейн, гьавуз
- Благоустроить
- Онгайлы тизмек
- Техникум
- Техникум
- Транспорт
- Транспорт
- Тротуар
- Тротуар
- Тупик
- Тыгъырыкъ
- Улица
- Орам
- Универмаг
- Универмаг
- Учреждение
- Ожакъ, идара
- Фонарь
- Панар
- Цветочный магазин
- Чечек тюкен
- Центр
- Ортасы
- Центральный
- Орталыкъ
- Цирк
- Цирк
- Экскурсионное бюро
- Экскурсия бюросу
- Экскурсия
- Экскурсия
Промышленность – Промышленность ⤴
- Какие виды промышленности развиты в вашем районе (городе)?
- (Сизин) районугъузда (шагьарыгъызда) промышленностну къайсы тармакълары оьсген
- Много ли заводов у вас в городе?
- (Сизин) шагьарыгъызда заводлар кёпмю?
- Какую продукцию вылускает ваша фабрика (завод)?
- (Сизин) фабрикагъыз (заводугъуз) нечик малланы чыгъара?
- На каком заводе (фабрике) вы работаете?
- (Сиз) къайсы заводда (фабрикада) ишлеймиз?
- Я работаю на заводе им. М. Гаджиева
- (Мен) М. Гьажиевни атындагъы заводда ишлеймен
- Сколько рабочих у вас на заводе?
- (Сизин) заводугъузда нече ишчи ишлей?
- Какой у тебя средний заработок?
- (Сени) орта алапанг нечакъыдыр?
- Сколько вы зарабатываете?
- (Сиз) нечакъы къазанасыз?
- Я получаю около 2000 рублей в месяц
- Мен айда эки минг манатгъа ювукъ аламан
- Вы давно работаете на заводе?
- (Сиз) заводда кёпден берли ишлеймисиз?
- Автоматизировать
- Автоматлашдырмакъ
- Автомобилестроение
- Автомобиль этив
- Аппаратура
- Аппаратура
- Атомная энергия
- Атом энергиясы
- Брак
- Брак
- Браковщик
- Бракны токъташдырывчу
- Бригадный
- Бригадалы
- Валовая продукция
- Хам мал
- Внедрение
- Яшавгъа чыгъарыв
- Внедрить
- Яшавгъа чыгъармакъ
- Выплавлять
- Иритмек, къайнатмакъ
- Выпуск
- Чыгъарылыш
- Выпускать
- Чыгъармакъ
- Гидроэлектростанция
- Гидроэлектростанция
- Горнорудный
- Тав-маъданльькъ
- Горючее
- Ягъарлыкъ
- Деталь
- Деталь, къурал
- Дизель
- Дизель
- Завод
- Завод
- Заводской
- Завод, заводлу
- Заработная плата
- Алапа, айлыкъ
- Изготовить
- Этмек, гьазирлемек
- Рудник
- Маъданлыкъ
- Сборка
- Къурашдырыв
- Скважина
- Къую
- Смена
- Смена
- Собрать
- Жыймакъ
- Судостроение
- Теме къурув
- Текстильный
- Тохувчулукъ
- Технический прогресс
- Техника прогресси
- Товар
- Мал
- Топливо
- Ягъарлыкъ
- Труд
- Загьмат
- Трудиться
- Загьмат тёкмек
- Тяжелая промышленность
- Авур промышленносту
- Угольный
- Кёмюр(лю)
- Участок
- Участка, ер, бёлме
- Хлебзавод
- Экмек завод
- Швейный
- Тигивчюлюк
- Экономика
- Экономика
- Экономический
- Экономика(лы)
- Энергетика
- Энергетика
Сельское хозяйство, в деревне, в колхозе – Юрт еслиги, юрт хозяйствосу, юртда, колхозда ⤴
- Как называется ваша деревня (колхоз, совхоз)?
- (Сизин) юртугъузну (колхозугъузну, совхозугъузну) аты нечикдир?
- Наша деревня называется …
- (Бизин) юртубузну аты …
- Наша деревня расположена на равнине
- (Бизин) юртубуз тюзлюкде ерлешген
- В нашем селе находится правление колхоза
- (Бизин) юртубузда колхозну правлениеси ерлешген
- В колхозе 4 бригады
- Колхозда дёрт бригада бар
- Кто у вас председатель (бригадир)?
- Сизде председатель (бригадир) кимдир?
- Наша бригада пашет, сеет пшеницу (рожь, кукурузу), сажает деревья, косит сено, убирает черешню, яблоки, виноград
- (Бизин) бригадабыз сабан сюре, будай (арышбудай, гьабижай) чача, тереклер орната, бичен чала, баъли, алма, юзюм жыя
- В нашей деревне 300 домов
- (Бизин) юртда уьч юз уьй бар
- Наша улица самая широкая
- (Бизин) орамыбыз – лап да генг орам
- На нашей улице расположен Дом культуры
- (Бизин) орамыбызда Культура (Маданият) уью ерлешген
- Там работает много кружков художественной самодеятельности
- Онда кёп чебер иш гёреген кружоклар ишлей
- В нашем колхозе сильно развито животноводство
- (Бизин) колхозубузда гьайванчылыкъ бек оьсген (тюрленген)
- Урожай пшеницы – 18 центнеров с гектара
- Будайны гелими – гектардан он сегиз центнер
- Летом в селе много работы
- Яйда юртда иш кёп
- Работа на току ведется днем и ночью
- Индырда иш гече-гюню булан юрюле
- На ферме 200 коров
- Фермада эки юз сыйыр бар
- У нас есть свой маслозавод
- Бизин оьз май тирменибиз бар
- Наши коровы дают 3000 литров молока
- (Бизин) сыйырларыбыз уьч минг литр сют бере
- В поле работают комбайны и тракторы
- Авлакъда (тарлавда) комбайнлар ва тракторлар ишлей
- В совхозе работают 10 шоферов и 35 механизаторов
- Совхозда он шофёр ва отуз беш механизатор ишлей
- Летом мы ходим в лес
- Яйда (биз) агъачлыкъгъа барабыз
- До леса 4 километра
- Агъачлыкъгъа ерли дёрт чакъырым бар
- В лесу много диких груш, яблок, шиповника, мушмулы
- Агъачлыкъда кёп гертме, агъач алма, итбурун, оьгюземиш бар
- Калина созрела?
- Ётелбалам бишгенми?
- К нам приехали родственники из города
- Бизге шагьардан къардашларыбыз гелген
- Наш дом покрыт железом (черепицей, шифером)
- (Бизин) уьюбюз темир (сыныкъ, шифер) булан ябулгъан
- Летом приятно спать на балконе (веранде)
- Яйда балконда (догъада) юхлама арив бола
- В нашем селе в каждом доме есть телевизор
- (Бизин) юртубузда гьар уьйде телевизор бар
- Многие колхозники имеют машины
- Кёбюсю колхозчуланы машинлери бар
- На осенние работы в совхоз приехали студенты
- Гюзлюк ишлеге совхозгъа студентлер гелген
- Они убирают виноград
- Олар юзюм жыялар
- В колхозе много молодых специалистов
- Колхозда яш специалистлер кёп
- Многие из них имеют высшее образование
- Оланы кёбюсюню оьр билими бар
- На селе хорошие дороги
- Юртдагъы ёллар яхшы
- Усадьба
- Онгача мюлк
- Участок
- Бёлме, участок
- Учетчик
- Учётчик, гьисапчы
- Фураж
- Ем
- Химизация
- Химизация
- Хлеб
- Экмек
- Хлебороб
- Ашлыкъ оьсдюрювчю
- Хлопкороб
- Мамукъ оьсдюрювчю
- Хозяйство
- Хозяйство, хожайынлыкъ, еслик
- Целина
- Тын
- Чернозём
- Къаратопракъ
- Шофер
- Шофёр
- Элеватор
- Элеватор
- Яровые
- Язлыкълар
Деньги – Акъча ⤴
- Есть ли у Вас деньги?
- (Сизин) акъчагъыз бармы?
- Денег у меня достаточно (мало, нет)
- (Мени) акъчам таман чакъы бар (аз, ёкъ)
- Есть ли у тебя мелкие деньги?
- (Сени) увакъ акъчанг бармы?
- Возьмите 10 рублей
- Он манат алыгъыз
- Одолжите, пожалуйста, 20 рублей
- Ярай буса, магъа йигирма манат борчгъа беригиз
- Далеко ли до сберкассы?
- Сберкассагъа ерли йыракъмы?
- Сколько денег Вы взяли из кассы?
- (Сиз) кассадан нечакъы акъча алдыгъыз?
- В кассу положил 40 рублей
- Кассагъа къыркъ манат салды(м)
- Какая у Вас зарплата?
- (Сизин) алапагъыз (айлыгъыгъыз) нечакъыдыр?
- Моя зарплата 2230 рублей
- (Мени) айлыгъым эки минг эки юз отуз манат
- Один рубль
- Бир манат
- 12 рублей
- Он эки манат
- 25 копеек
- Йигирма беш капек
- 15 рублей 40 копеек
- Он беш манат къыркъ капек
- Двушка
- Эки капеклик
- Деньги
- Акъча
- Десятка (червонец)
- Он манатлыкъ, бир тюмен (арх.)
- Двадцать копеек
- Йигирма капек, бир апасы (арх.)
- Копейка
- Капек
- Медяк
- Къарапул
- Пятак
- Беш капеклик, бир шайы (арх.)
- Пятерка
- Беш манатлыкъ
- Рубль
- Манат
- Сдача
- Къайтарыв, увакъ
- Мелочь
- Увакъ акъча
- Серебро
- Гюмюш
- Сотня
- Юз манатлыкъ
- Сто рублей
- Юз манат
Плата, счет – Тёлев, санав ⤴
- Сколько это стоит?
- Муну багъасы нечакъыдыр?
- Сколько стоит эта куртка?
- Бу куртканы багъасы нечакъыдыр?
- Сколько вы заплатили за платье (пальто, юбку, конфеты)
- (Сиз) гёлек учун (пальто учун, юбка учун, кампет учун) нечакъы бердигиз
- Посчитайте деньги
- Акъчаны санагъыз
- Посчитайте еще раз
- Бирдагъы да санагъыз
- Вам вернули сдачи 2 рубля
- Сизге эки манат къайтардылар
- Вы правильно посчитали
- (Сиз) тюз санадыгъыз
- Разменяйте, пожалуйста, 10 рублей
- Ярай буса, он манатны увакъ этигиз
- У меня нет мелочи
- Мени увакъ акъчам ёкъ
Финансы – Акъча-маясы ⤴
- Банк
- Банк
- Бесплатный
- Тегин
- Долг
- Борч
- Заем
- Борчгъа берив
- Касса
- Касса
- Кредит
- Кредит
- Госбанк
- Пачалыкъ банкы
- Оплата
- Тёлев
- Отделение
- Бёлюк
- Плата
- Гьагъын тёлев
- Платить
- Тёлемек
- Прейскурант
- Прейскурант
- Процент
- Процент
- Стоимость
- Багьасы
- Сумма
- Жамы
- Счет
- Санав, гьисап
- Фонд
- Мая-мюлк
- Цена
- Багьасы
Торговля, магазин – Сатыв-алыв, тюкен ⤴
- Когда открывается универмаг?
- Универмаг къачан ачыла?
- Когда открывается книжный магазин?
- Китап тюкен къачан ачыла?
- Гастроном работает с 8 утра до 20 часов
- Гастроном эртен сегиз сагьатдан йигирма сагьатгъа ерли ишлей
- Мне надо сходить в магазин
- Магъа тюкенге барып гелме герек
- Я хочу купить очки
- (Мен) гёзелдириклер (сатып) алма[3] сюемен
- Где можно купить подарки (сувениры)
- Савгъатлар (сувенирлер) сатып алма къайда бола?
- Вы можете пойти со мной?
- (Сиз) мени булан барма боламысыз?
- Конечно, могу
- Озокъда, боламан
- Что вы хотите купить?
- (Сиз) нени (сатып) алма сюесиз?
- Мне нужно …
- Магъа тарыкъ …
- Что вы можете мне порекомендовать?
- (Сиз) магъа нени таклиф этме боласыз?
- У вас …
- Сизде …
- Дайте мне …
- Магъа … беригиз
- Взвесьте, пожалуйста, мне …
- Ярай буса, магъа … чегигиз
- Пожалуйста, отмерьте … (покажите …, заверните …)
- Ярай буса, … оьлчегиз (… гёрсетигиз, … чырмагъыз)
- Автолавка
- Автолавка, автотюкен
- Ассортимент
- Ассортимент
- Бакалея
- Бакалея, бакъал мал
- Банка
- Банка
- Бочка
- Черме
- Бумага
- Кагъыз
- Бутылка
- Шиша
- Вес
- Авурлугъу
- Весы
- Мизан
- Взвесить
- Чекмек
- Витрина
- Витрина
- Выбрать
- Сайламакъ, сайлап алмакъ
- Выручка
- Гелим
- Выставить
- Гёрсетмек
- Ярмарка
- Ярмарка
Культтовары – Маданият маллар ⤴
- Где можно посмотреть культтовары?
- Маданият маллагъа къайда къарамагъа бола?
- У вас есть грампластинки?
- Сизде грампластинкалар бармы?
- Подберите мне, пожалуйста, несколько пластинок с кумыкскими песнями
- Ярай буса, магъа къумукъ йырлары булангъы бир-нече пластинка сайлап алып беригиз
- Я предпочитаю народную музыку
- Мен халкъ кюйлерин къолай гёремен
- Дайте мне, пожалуйста, черную тушь, две тетради, альбом для рисования
- Ярай буса, магъа къара тушь, эки тетрадь, сурат этеген альбом беригиз
- Покажите, пожалуйста, резиновые игрушки
- Ярай буса, резин оюнчакъланы гёрсетигиз
- Мне нужна игрушка для ребенка 3-х лет
- Магъа уьч йыллыкъ яш учун оюнчакъ тарыкъ
- Какие у вас есть магнитофоны?
- Сизде нечик магнитофонлар бар?
Канцтовары, учебные принадлежности – Канцелярия маллар, охув учунгъу маллар ⤴
- Авторучка
- Авторучка
- Блокнот
- Блокнот
- Бумага
- Кагъыз
- Глобус
- Глобус
- Готовальня
- Готовальня
- Доска чертежная
- Гьызыв такътасы
- Календарь
- Календарь
- Карта
- Карта
- Касса букв и слогов
- Гьарпланы ва бувунланы жыйымы
- Книжка записная
- Языв китапча
- Краска
- Бояв
- Нож (перочинный)
- Беки
- Паста
- Паста
- Пенал
- Къаламтар
- Перо
- Къалам
- Пластилин
- Пластилин
- Портфель
- Портфель
- Ранец
- Ранец
- Резинка
- Резинка
- Ручка
- Къалам
- Тетрадь
- Тетрадь, тептер
- Треугольник
- Уьчмюшлюк
- Учебник
- Охув китап
- Циркуль
- Циркуль
- Чернила
- Шакъы
В книжном магазине, газета, киоск – Китап тюкенде, газет, киоск ⤴
- Какие у вас есть новые книги?
- Сизде не йимик янгы китаплар бар?
- Мне нужны сборники стихов
- Магъа шиъру китаплар тарыкъ
- Где книги на кумыкском языке?
- Къумужъ тилдеги китаплар къайда?
- Есть ли у вас книги о …?
- Сизде … гьакъында китап бармы?
- Сколько стоит эта книга?
- Бу китапны багьасы нечакъыдыр?
- Покажите мне, пожалуйста, новинки
- Ярай буса, магъа янгы китаплар гёрсетигиз
- У вас есть букинистический отдел?
- Сизде букинистика бёлюгю бармы?
- Эта книга давно издана?
- Бу китап чыкъгъаны кёп боламы?
- Замените, пожалуйста, эту книгу
- Ярай буса, бу китапны алышдырыгъыз
- Эта обложка красива
- Бу жылт арив
- В этой книге много иллюстраций
- Бу китапны суратлары кёп
- Кто перевел эту книгу?
- Бу китапны ким гёчюрген?
- Где отдел детской (художественной) литературы?
- Яшлар учунгъу (чебер) китапланы бёлюгю къайдадыр?
- Где можно купить свежие газеты (журналы)?
- Янгы газетлер (журналлар) къайда алмагъа бола?
- У вас есть последний номер журнала?
- Журналны ахырынчы номери сизде бармы?
- Дайте мне, пожалуйста, сегодняшний номер газеты и пятый номер журнала “Соколенок”
- Ярай буса, магъа газетни бугюнгю номерин ва “Къарчыгъа” журналны бешинчи номерин беригиз
Книга, чтение – Китап, охув ⤴
- Автор
- Автор
- Басня
- Масал
- Библиотека
- Китапхана
- Буква
- Гьарп
- Введение
- Гиришив
- Вступление
- Баш сёз
- Глава
- Баш
- Заглавие
- Баш
- Заголовок
- Баш
- Избранные
- Сайламлылары
- Издание
- Чыгъарылыву
- Сказка
- Ёмакъ
- Словарь
- Сёзлюк
- Содержание
- Ичделик
- Справочник
- Маълумат китап
- Стихи
- Шиърулар
- Страница
- Бет
- Строка
- Сатыр
- Текст
- Текст
- Указывать
- Гёрсетмек
- Учебник
- Охув китап
- Часть
- Бёлюк
Одежда, обувь – Опуракъ, аякъгийим ⤴
- Этот костюм из вельвета
- Бу костюм вельветден
- Сколько стоит этот крепдешин?
- Бу крепдешинни багьасы нечакъыдыр?
- Летом ситцевое платье самое удобное
- Яйда чыт гёлек лап да онгайлы
- Мать купила мне красивый джемпер
- Магъа анам арив жемпер алгъан
- Покажите, пожалуйста, эти варежки
- Ярай буса, шу къолгъапланы гёрсетигиз
- Надень шляпу
- Шляпаны гий
- Пришей пуговицу
- Тюймени тик
- Сапоги надо почистить
- Этиклени тазаламагъа герек
- Моя шапка стоит 400 рублей
- Папахымны багьасы дёрт юз манат
- На кухне я надеваю передник
- Ашуьйде мен алдырыкъ гиемен
- Эта юбка длинная
- Бу юбка узун
- Этот платок вам очень идет
- Бу явлукъ сизте бек яраша
- Дайте мне рубашку 50 размера
- Магъа эллий оьлчевлю гёлек беригиз
- Узор
- Оюв
- Ушанка
- Къулакълы бёрк (папах)
- Фартук
- Алдырыкъ
- Чётки
- Зувгъанлар
- Чулки
- Чораплар
- Шаль
- Уллуявлукъ
- Шапка
- Бёрк, папах
- Широкий
- Генг
- Шнурок
- Чалыв
- Шов
- Тигивю
- Штанина
- Балакъ
- Шуба
- Тон
Ткани – Къумачлар ⤴
- Помогите мне, пожалуйста, выбрать материал на мужской костюм
- Ярай буса, эргиши костюмгъа къыйышывлу къумачны сайлама магъа кёмек этигиз
- Какой материал вам нужен?
- Сизге нечик къумач тарыкъ?
- Я хочу ситец на платье
- Мен гёлекге чыт сюемен
- Какой цвет вы желаете?
- Къайсы тюсню сюесиз?
- Хотелось бы ткань коричневого (розового, серого) цвета
- Боямуш (ал, кюлтюс) тюслю къумачны сюер эдим
- Какова ширина этого материала?
- Бу къумачны эци нечакъыдыр?
- Сколько метров нужно мне на платье (брюки)?
- Гёлекге (иштангъа) магъа нече метр тарыкъ?
- Отмерьте мне, пожалуйста, 2,5 метра
- Ярай буса, магъа эки метр ярымны оьлчеп беригиз
- Бархат
- Махмар
- Войлок
- Кийиз
- Синтетический
- Синтетика
- Ситец
- Чыт
- Ситцевый
- Чыт
- Сукно
- Исхарла
- Ткань
- Къумач
- Хлопок
- Мамукъ
- Хлопчатобумажный
- Мамукъдан согъулгъан
- Холст
- Кетен
- Шёлк
- Йибек, чилле
- Шерсть
- Юн
- Шерстяной
- Юн
Парфюмерия, ювелирные изделия – Парфюмерия, ювелир маллар ⤴
- У вас есть кольца?
- Сизде юзюклер бармы?
- Сколько стоит кольцо с зеленым камнем?
- Яшыл къашы булангъы юзюкню багьасы нечакъыдыр?
- Мне подарите красивые бусы?
- Магъа арив минчакълар савгъат этермисиз?
- У вас есть мыло?
- Сизде сапун бармы?
- Бисер
- Увакъминчакълар
- Браслет
- Билезик
- Брошка
- Тийревюч
- Булавка
- Тийревюч
- Бусинка
- Минчахъ бюртюк
- Бусы
- Минчакълар
- Духи
- Атир сув
- Кольцо
- Юзюк
- Колье
- Гьамарча
- Мишура
- Зерли йип
- Мыло
- Сапун
- Паста
- Паста
- Пудра
- Оба-энгилик
- Перстень
- Юзюк
- Помада
- Помада
- Румяна
- Обалар
- Серьга
- Сыргъа, гьалкъа
- Цепочка
- Шынжырбав
- Шампунь
- Шампунь
Продовольственный магазин, продукты питания – Азыкъ тюкен, азыкъ маллар ⤴
- Мне нужно идти в продовольственный магазин
- Магъа азыкъ тюкенге барма
- Где расположен продовольственный магазин?
- Азыкъ тюкен къайда ерлешген?
- Что вы хотите купить?
- Сиз не алма сюесиз?
- Взвесьте мне, пожалуйста, 2 килограмма
- Ярай буса, магъа эки кило чегип беригиз
- Я хочу купить банку консервов
- Мен бир банка консерва алма сюемен
- Дайте, пожалуйста, одну пачку сахара, коробку спичек, килограмм конфет
- Ярай буса, бир пачка шекер, бир къутукъ спичка, бир кило кампет беригиз
- В какую кассу платить?
- Къайсы кассагъа тёлей?
- Сколько стоит килограмм колбасы?
- Бир кило колбасаны багьасы нечакъыдыр?
- Дайте мне 400 грамм сливочного масла
- Магъа дёрт юз грамм кама беригиз
- Порезать на куски?
- Гесеклер этип берейимми?
- Бывает ли у вас рыба?
- Сизде балыкъ боламы?
- Дайте мне 5 сазанов
- Магъа беш сазан беригиз
- Есть ли у вас рыбные консервы?
- Сизде балыкъ консервалар бармы?
- Не кислый ли творог?
- Увмабишлакъ туршу тюгюлмю?
- Сколько стоит бутылка молока?
- Бир шиша сютню багьасы нечакъыдыр?
- Не черствый ли хлеб?
- Экмек къатты тюгюлмю?
- Когда привезли хлеб?
- Экмекни къачан гелтиргенлер?
- Дайте мне половину буханки хлеба
- Магъа экмек буханканы яртысын беригиз
- Какие у вас есть конфеты?
- Сизде нечик кампетлер бар?
- Можно взять 2 пачки?
- Эки пачка алма яраймы?
- Есть ли у вас минеральная вода?
- Сизде маъдан сувлар бармы?
- Принеси мне лимонад
- Магъа лимонад гелтир
- Сегодня мой день рождения
- Бугюн мени тувгъан гюнюм
- Моя мама мне приготовит торт
- Анам магъа торт зтежек
- Моя бабушка испечет пироги
- Ажайым чудулар этежек
- Пироги из баранины бывают вкусными
- Къой этден этилген чудулар бек татывлу бола
- На столе много фруктов и цветов
- Столда кёп емишлер ва чечеклер бар
Вкусовые ощущения – Татывлукъ сезивлер ⤴
- Безвкусный
- Татывсуз
- Вкусный
- Татывлу
- Горький
- Аччы
- Кислый
- Туршу
- Острый
- Оьтгюр, гючлю
- Перчёный
- Бурчлу
- Пресный
- Тузсуз
- Пряный
- Арив ийисли
- Сладкий
- Татли
- Солёный
- Тузлу
Продукты питания – Азыкълар ⤴
- Телятина
- Бузав эт
- Тесто
- Хамур
- Толокно
- Къувут
- Угощать
- Къокакъ этмек
- Ужин
- Ахшам аш
- Ужинать
- Ахшам ашны ашамакъ
- Уксус
- Ханц
- Урюк
- Къакъ эрик
- Утятина
- Бабиш эт
- Уха
- Балыкъ шорпа
- Холодец
- Холодец
- Шоколад
- Шоколад
- Шоколадный
- Шоколад
- Шницель
- Шницель
- Щи
- Щи
- Язык
- Тил
- Яичница
- Къуймакъ
- Яйцо
- Йымырткъа
На рынке – Базарда ⤴
- Пойдем на рынок
- Базаргъа барайыкъ
- Когда открывается рынок?
- Базар къачан ачыла?
- Рынок открыт с 6 часов утра
- Базар эртен алты сагьатдан тутуп ачыкъ
- Рынок работает ежедневно
- Базар гьар гюн ишлей
- Я хочу купить яблоки (сливы, груши, зеленый лук, вишню)
- (Мен) алмалар (коканлар, гьармутлар, яшыл согъан, жие) сатып алма сюемен
- Откуда яблоки?
- Алмалар къайдандыр?
- Я люблю соленую капусту
- Мен тузлангъан къапустаны сюемен
- Мне надо купить 2 килограмма черешни
- Магъа эки кило баъли сатып алма тарыкъ
- В том уголке рынка продают цветы
- Базарны о мююшюнде чечеклер сатыла
- Урюк онень полезен
- Къакъ эрик бек пайдалы
- На рынке я купил варенье из алычы
- Базарда мен алча мураба алдым
- Есть ли дыни на базаре?
- Базарда пастан бармы?
- Когда привезли арбузы?
- Харбузланы къачан гелтирген?
- Где растут такие крупные абрикосы?
- Булан уллу кюрегелер къайда оьсе?
- На базаре продают и семена
- Базарда урлугъун да саталар
- Я купил семена огурцов и укропа
- Мен хыяр ва оччам урлукълар алдым
Бытовое обслуживание, ателье, мастерские, химчистка, баня, парикмахерская, фотография – Яшавлукъну къуллукъларын кютюв, ателье, устаханалар, химия тазалав, гьамам, деллекхана, сурат алыв ⤴
- Я хочу заказать платье (брюки)
- Мен гёлек (иштан) заказ этме сюемен
- Покажите мне, пожалуйста, образцы
- Ярай буса, магъа уьлгюлени гёрсетигиз
- Какого фасона шить платье?
- Гёлекни не фасонда тигейик?
- Юбку сделайте, пожалуйста, поуже (пошире, покороче, подлиннее)
- Ярай буса, юбканы бираз тар (бираз генг, бираз къысгъа, бираз узун) этигиз
- Прошу пришить пуговицу (погладить костюм, сшить платье, зашить рукав, заменить каблук, отремонтировать туфли)
- Тюйме тикмекни (костюмгъа итив урмакъны, гёлек тикмекни, енгин тикмекни, табанын алышдырмакъны, туфлилени ярашдырмакъны) тилеймен
- Мои часы отстают (спешат, остановились)
- (Мени) сагьатым артда къала (алгъасай, токътап къалгъан)
- Пожалуйста, почините часы
- Ярай буса, сагьатны ярашдырыгъыз
- Я хочу побриться (постричься)
- (Мен) сакъалымны юлютме (башымны къыркъдырма) сюемен
- Я хочу покрасить волосы
- Мен чачларымны боятма сюемен
- Постригите, пожалуйста, покороче
- Ярай буса, къысгъадан къыркъыгъыз
- Пожалуйста, подровняйте волосы, сделайте маникюр
- Ярай буса, чачларымны тюзлегиз, маникюр этигиз
- Мне нужно почистить брюки, костюм, платье, постирать белье
- Магъа иштанымны, костюмумну, гёлегимни тазалама герек, ич опуракъларымны жувма герек
- Я хочу сфотографироваться
- Мен суратымны алдырма сюемен
- Сфотографируйте меня в полный рост (сидя)
- Мени толу боюм булан (олтурагъан кююмде) суратымны алыгъыз
- Какого формата фотографию вы хотите?
- Сиз суратны къайсы форматда этдирме сюесиз?
- Мне нужна фотография 9x12
- Магъа тогъуз – он эки оьлчевде сурат тарыкъ
- Когда будет готово?
- Къачан гьазир болажакъ?
- Баня
- Гьамам
- Белье
- Ичопуракъ
- Брить
- Юлюмек
- Бритье
- Юлюв
- Веник
- Сибиртки
- Втачать рукав
- Енгин къошуп тикмек
- Выведение пятен
- Дамгъаларын тайдырыв
- Выгладить
- Итнв уруп бермек
- Выкроить
- Бичмек
- Выкройка
- Бичив
- Выписать квитанцию
- Квитанция язып бермек
- Выполнить заказ
- Тапшурувун (заказын) кютмек
- Часовая мастерская
- Сагьат устаханасы
- Часовщик
- Сагьат уста
- Чистить
- Тазаламакъ
- Шить
- Тикмек
Праздники, отдых – Байрамлар, ял алыв ⤴
- Сегодня праздник
- Бугюн байрам
- Сегодня – Первое мая
- Бугюн – Биринчи май
- Сегодня – День Победы
- Бугюн – Уьстюнлюкню гюню
- Сегодня – Новый год
- Бугюн – Янгы йыл
- В клубе танцы
- Клубда бийивлер бар
- Навруз – весенний праздник
- Навруз – язбаш байрамы
- Навруз стал праздником труда и изобилия
- Навруз загьматны ва моллукъну байрамы болуп токътагъан
- На многих кумыкских праздниках раньше проводились конные скачки
- Кёбюсю къумукъ байрамларда алдын ат ярышлар оьтгериле болгъан
- Поздравляю Вас с Новым годом (днем рождения)
- Сизин Янгы йылыгъыз (тувгъан гюнюгюз) къутлу болсун
- С праздником Вас!
- Байрамыгъыз къутлу болсун!
- Желаем счастья, здоровья, успехов!
- Насип, савлукъ, уьстюнлюклер ёрайбыз!
- Будьте счастливы!
- Насипли болугъуз!
- Праздники не обходятся без песен
- Байрамлар йырсыз болмай
- Как не танцевать на празднике!
- Байрамда бийимей нечик боларсан!
- В воскресенье мы ходили на свадьбу
- Къаттыгюн баз тойгъа баргъан эдик
- На той неделе будет ярмарка
- О жумада ярмарка болажакъ
- Я иду на демонстрацию
- (Мен) демонстрациягъа бараман
- Как вы думаете провести праздник?
- Сиз байрамны нечик оьтгерме ойлашасыз?
- Я хочу провести праздник с Вами
- (Мен) байрамны Сизин булан оьтгерме сюемен
- Семидесятилетие Дагестана будет отмечаться в этом году
- Дагъыстанны етмиш йыллыгъы бу йыл белгиленежек
- Бал
- Бал
- Банкет
- Банкет
- Вальс
- Вальс
- Вечер, вечеринка
- Ахшамгъы жыйын
- Воскресник
- Къаттыгюнлюк
- Выходной
- Ял алыв гюню
- Годовщина
- Йыллыгъы
- 68-я годовщина
- Алтмыш сегизинчи йыллыгъы
- День геолога
- Геологну гюню
- День науки
- Илмуну гюню
- День Победы
- Уьстюнлюкню гюню
- Дискотека
- Дискотека
- Досуг
- Бош гюнлер, бош вакъти
- Игра
- Оюн
- Мелодия
- Макъам, кюй
- Напев
- Кюй
- Отдых
- Ял алыв
- Отпуск
- Отпуск
- Парад
- Парад
- Пение
- Йырлав
- Песня
- Йыр
- Петь
- Йырламакъ
- Праздник
- Байрам
- Танец
- Бийив
- Торжество
- Байрамлыкъ жыйын
- Увлечение
- Иштагьланыв
- Фестиваль
- Фестиваль
Театр, кино, концерт – Театр, кино, концерт ⤴
- Много ли у вас театров?
- Сизде театрлар кёпмю?
- В нашем городе 5 театров
- Бизин шагьарда беш театр бар
- Что показывают сегодня в кумыкском театре?
- Къумукъ театрда бугюн не гёрсете?
- Я хочу пойти в театр
- Мен театргъа бармагъа сюемен
- Завтра будет премьера
- Тангала премьера болажакъ
- Вечером я приглашаю вас в театр
- Мен сизин ахшам театргъа чакъыраман
- На сегодня есть билеты
- Бугюнге билетлер бар
- Билеты есть
- Билетлер бар
- Кто написал эту пьесу?
- Бу пьесаны ким язгъан?
- Кто поставил этот спектакль?
- Бу спектаклны ким салгъан?
- Театр имеет большой и интересный репертуар
- Театрны уллу ва къужурлу репертуары бар
- Кто играет сегодня?
- Бугюн ким ойнай?
- Он хорошо играет
- Ол яхшы ойнай
- К этому спектаклю написана хорошая музыка
- Бу спектаклгъа арив музыка язылгъан
- Есть ли у вас бинокль?
- Сизин турнамагъыз бармы?
- Отсюда хорошо видно
- Мундан яхшы гёрюне
- Рядом со мной есть свободное место
- Мени янымда бош ер бар
- Садитесь рядом со мной
- Мени янымда олтуругъуз
- Вам слышно?
- Сизге эшитилеми?
- Спектакль окончен
- Спектакль битди
- Это был хороший спектакль
- Бу яхшы спектакль эди
- Зрители аплодировали стоя
- Къаравчулар эретуруп харс ура эдилер
- Что вы скажете о пьесе?
- Пьесаны гьакъында не айтма боласыз?
- Какой фильм идет в кинотеатре “Октябрь”?
- “Октябрь” кинотеатрда не фильм юрюле?
- Дайте, пожалуйста, мне один билет
- Ярай буса, магъа бир билет беригиз
- Пойдем вечером в кино?
- Ахшам киногъа барайыкъмы?
- В какой кинотеатр мы пойдем?
- Биз къайсы кинотеатргъа баражакъбыз?
- Какие у вас места?
- Къайсы ерлердир сизинки?
- Хотите сесть рядом?
- Янаша олтурма сюемисиз?
- Вчера показывали хороший фильм
- Тюнегюн арив фильм гёрсетдилер
- Когда выпущен фильм?
- Фильм къачан чыгъарылгъан?
- Это старый фильм
- Бу эсги фильм
- Кто написал сценарий?
- Сценарийни ким язгъан?
- Чья музыка?
- Музыкасы кимники?
- Кто играет главную роль?
- Баш рольну ким ойнай?
- Понравился ли вам фильм?
- Фильмни ушатдыгъызмы?
- Можно еще раз сходить на этот фильм?
- Бу фильмге бирдагъы керен барма яраймы?
- Где можно послушать концерт народной музыки?
- Халкъ кюйлени концертине къайда тынглама бола?
- В зале филармонии
- Филармонияны залында
- Я хотел бы пойти на эстрадный концерт
- Мен эстрада концертине барма сюер эдим
- Аккомпанемент
- Аккомпанемент
- Актер
- Актер
- Актриса
- Актриса
- Ансамбль
- Ансамбль
- Антракт
- Антракт
- Музыкальное произведение
- Музыкалы асар
- Ряд
- Сыдра
- Сцена
- Сагьна
- Кукольный театр
- Къурчакъ театр
- Фильм художественный (музыкальный, документальный, широкоэкранный)
- Чебер (музыкалы, документли, генгэкранлы) фильм
Музыкальные инструменты – Музыкалы алатлар ⤴
- Барабан
- Теп
- Баян
- Баян
- Волынка
- Волынка
- Гармонь
- Аргъан
- Горн
- Зурнай
- Гусли
- Гусли
- Дудка
- Дюдюк
- Свирель
- Сыбызгъы
- Струна
- Къыл
- Тальянка
- Тальянка
- Труба
- Зор
- Флейта
- Флейта
- Фортепьяно
- Фортепьяно
- Электрогитара
- Электрогитара
- Скрипка
- Жыкъы
Спорт – Спорт ⤴
- Какой вид спорта тебе нравится?
- Спортну къайсы тюрлюсюн ушатасан?
- Какие спортивные кружки работают у вас?
- Сизде спортну къайсы кружоклары ишлей?
- Я люблю баскетбол (бокс, бадминтон, велоспорт, гимнастику, конный спорт, легкую атлетику, мотоспорт, плавание, стрельбу, фехтование, футбол, шахматы)
- Мен баскетболну (боксну, бадминтонну, велоспортну, гимнастиканы, ат спортну, енгил атлетиканы, мотоспортну, юзювню, атышывну, фехтованияны, футболну, шахматланы) сюемен
- Есть ли у вас мастера спорта?
- Сизде спортну усталары бармы?
- Как проехать во Дворец спорта?
- Спорт къаласына нечик бармагъа бола?
- Какие сегодня соревнования на стадионе?
- Бугюн стадионда не ярышлар бар?
- Сколько в команде спортсменов?
- Командада нече спортсмен бар?
- Каков результат встречи?
- Ёлугъувну натижасы нечикдир?
- Кто выиграл?
- Ким утду?
- Кто ваш тренер?
- Сизин тренеригиз кимдир?
- Какая футбольная команда сильнее?
- Футбол командаланы къайсы гючлюдюр?
- За кого вы болеете?
- Сиз кимни янысыз?
- Сыграем в шахматы?
- Шахмат ойнайыкъмы?
- Можно пожертвовать слоном
- Пилни къурбан этме ярай
- Игра закончилась вничью
- Оюн утушсуз битди
- Счет 2:2
- Гьисабы эки:эки
- В нашей школе есть большой плавательный бассейн
- Бизин школада уллу юзюв гьавуз бар
- Я прыгнул с вышки
- Мен вышка дан атылдым
- Наш тренер очень требовательный
- Бизин тренер бек талаплы
- Нас учили плавать на спине (кролем, брассом, баттерфляем)
- Бизин аркъада ятып (кроль къайдада, брасс къайдада (молтуп), баттерфляй къайдада) юзме уьйретдилер
- Автогонки
- Автоярышлар
- Автогонщик
- Автоярышчы
- Арбитр
- Арбитр
- Арена
- Майдан, арена
- Атлет
- Атлет, пегьливан
- Барьер
- Пуршавлукъ
- Баскетбол
- Баскетбол
- Баскетболист
- Баскетболчу
- Бассейн
- Гьавуз
- Бег
- Чабыв, чабыш
- Бега
- Ат ярышлар
- Бегун
- Чабывчу
- Биатлон
- Биатлон
- Бокс
- Бокс
- Фигурист
- Фигурачы
- Фигурное катание
- Фигуралы сыргъалав
- Финал
- Финал
- Финиш
- Финиш
- Футбол
- Футбол
- Футболист
- Футболист
- Ход
- Юрюш
- Хоккеист
- Хоккейчи
- Хоккей
- Хоккей
- Чемпион
- Чемпион
- Чемпионат
- Чемпионат
- Шайба
- Шайба
- Шахматист
- Шахматчы
- Шахматы
- Шахматлар
- Шашки
- Дама оюн
- Шест
- Къурух
- Шпага
- Шпага
- Шпагист
- Шпагачы
- Штанга
- Штанга
- Штангист
- Штангачы
- Штрафной удар
- Такъсырлав урув
- Эстафета
- Эстафета
- Ядро
- Ядро, къумпара
- Яхта
- Яхта
Путешествие, траспорт – Ёлавчулукъ, транспорт ⤴
- Когда вы уезжаете?
- Сиз къачан гетесиз?
- Я уезжаю сегодня (завтра, через 2 дня, 10 августа)
- Мен бугюн (тангала, эки гюнден, онунчу августда) гетемен
- Мы должны уехать
- Биз гетмеге герекбиз
- Куда вы собираетесь ехать?
- Сиз къайда бармагъа сюесиз?
- Я еду в Сибирь
- Мен Сибирге бараман
- Мы в этом году собираемся к морю
- Биз бу йыл денгизге бармагъа сюебиз
- Я вернусь через месяц (через неделю, через полгода, в конце месяца)
- Мен бир айдан (бир жумадан, ярым йылдан, айны ахырында) къайтаман
- Каким транспортом едете?
- Къайсы транспорт булан барасыз?
- Я еду поездом (автобусом, теплоходом)
- Мен поезд (автобус, теплоход) булан бараман
- Я лечу самолетом
- Мен самолет булан учуп бараман
- Я приехал сегодня утром (два дня назад, давно, недавно, позавчера)
- Мен бугюн эртен (эки гюн алда, кёпден, тез арада, тюнегюн туруп бирисигюн) гелгенмен
- На чем вы приехали?
- Сиз не булан гелдигиз?
- Как вы доехали?
- Сиз нечик етишдигиз?
- Как прошло ваше путешествие?
- Сизин сапарыгъыз нечик оьтдю?
- Было очень хорошо
- Бек арив болду
Железная дорога – Темиръёл ⤴
- Где находится справочное бюро?
- Маълумат бюросу къайдадыр?
- Cправочное бюро в здании вокзала
- Маълумат бюросу вокзал бинасында
- Каким поездом ехать в Москву?
- Москвагъа къайсы поезд булан бармагъа бола?
- Когда отправляется поезд “Дагестан”?
- “Дагьыстан” поезды къачан гете?
- Сколько времени он идет?
- Ол ёл нечакъы къала?
- Поезд идет 35 часов
- Поезд отуз беш сагьат юрюй
- Когда прибывает поезд в Москву?
- Поезд Москвагъа къачан геле?
- Поезд прибывает в 10 часов
- Поезд сагьат онда геле
- Скажите, пожалуйста, где находятся билетные кассы?
- Тилеймен, айтыгъыз, билет кассалар къайдадыр?
- Скажите, пожалуйста, мне где расписание поездов?
- Тилеймен, айтыгъыз магъа, поездланы расписаниясы къайдадыр?
- Дайте, пожалуйста, мне два билета
- Тилеймен, магъа эки билет беригиз
- Сколько стоит билет?
- Билетни багьасы нечакъыдыр?
- Как проехать на вокзал?
- Вокзалгъа нечик барма бола?
- Где останавливается 7-й троллейбус?
- Еттинчи троллейбус къайда токътай?
- Где стоянка такси?
- Такси къайда токътай?
- На вокзал!
- Вокзалгъа!
- Сколько ехать на вокзал?
- Вокзалгъа бармагъа узакъмы?
- В город!
- Шагьаргъа!
- Остановите, пожалуйста!
- Тилеймен, токътатыгъыз!
- Подождите меня
- Мени къаравуллап туругъуз
- Поехали!
- Гетдик!
- Приехали
- Гелдик
- Сколько я должен?
- Тёлеме нечакъы тарыкъ?
- С какой платформы отправляется поезд?
- Поезд къайсы платформадан гете?
- Сколько осталось до отправления поезда?
- Поездгъа гетме нечакъы къалгъан?
- До отправления поезда осталось 10 минут
- Поездгъа гетме он минут къалгъан
- Мне нужно купить газеты (воды, молока, печенье)
- Магъа газетлер (сув, сют, печенье) алмагъа тарыкъ
- Где здесь буфет (туалет, киоск)?
- Мунда буфет (туалет (гьажатхана), киоск) къайдадыр?
- Какой у вас поезд?
- Сизинки къайсы поезддыр?
- Какой у вас вагон?
- Сизинки къайсы вагондур?
- Где 5-е купе?
- Бешинчи купе къайдадыр?
- Какое у вас место?
- Сизинки къайсы ердир?
- Это ваше место
- Бу сизин еригиз
- Это место занято
- Бу ер бош тюгюл
- Поставьте, пожалуйста, чемодан вниз
- Тилеймен, чемоданны тюпге салыгъыз
- Далеко ли вы едете?
- Йыракъгъа барамысыз?
- Можно открыть окно?
- Терезени ачма яраймы?
- Дует в окно
- Терезеден ел геле
- Как закрыть окно?
- Терезени нечик япма бола?
- Можно закурить?
- Тартмагъа яраймы?
- Вы не курите?
- Сиз тартмаймысыз?
- Где находится вагон-ресторан?
- Вагон-ресторан къайдадыр?
- Вагон-ресторан в 9-м вагоне
- Вагон-ресторан тогъузунчу вагонда
- Принесите, пожалуйста, чаю
- Тилеймен, чай гелтиригиз
- Дайте, пожалуйста, сахар
- Тилеймен, шекер беригиз
- Какая это станция?
- Бу къайсы станциядыр?
- Сколько будем стоять здесь?
- Мунда нечакъы токътажакъбыз?
- Как называется этот город?
- Бу шагьарны аты нечикдир?
- Как называется эта река?
- Бу оьзенни аты нечикдир?
- Вы играете в шахматы?
- Сиз шахмат ойнаймысыз?
- Я хочу спать
- Мен юхламагъа сюемен
- Принесите, пожалуйста, постель
- Тилеймен, орун-тёшек гелтиригиз
- Где вы выходите?
- Сиз къайда чыгъасыз?
- Далеко ли до Махачкалы?
- Магьачкъалагъа йыракъмы?
- Еще 5 станций
- Гьали де беш станция бар
- Я выхожу
- Мен чыгъаман
- Счастливого пути!
- Яхшлы ёл!
Самолет – Самолет ⤴
- Далеко ли до аэропорта?
- Аэропортгъа йыракъмы?
- Как проехать в аэропорт?
- Аэропортгъа нечик бармагъа бола?
- Где купить билеты на самолет?
- Самолетгъа билетлер къайдан алмагъа бола?
- Дайте мне один билет
- Магъа бир билет беригиз
- Покажите мне расписание самолетов в Махачкалу?
- Магьачкъалагъа барагъан самолетланы расписаниясын магъа гёрсетигиз
- Сколько рейсов в Москву?
- Москвагъа нече рейс бар?
- Самолет отправляется (ежедневно, через два дня, три раза в неделю)
- Самолет гьар гюн (эки гюн аралап, жумада уьч керен) уча
- Когда отправляется самолет?
- Самолет къачан гете?
- Сколько стоит билет?
- Билетни багьасы нечакъыдыр?
- Сколько стоит детский билет?
- Яшлар учунгъу билет нечакъыдыр?
- Есть места?
- Ерлер бармы?
- Мест нет
- Брлер ёкъ
- Билетов нет
- Билетлер ёкъ
- Осталась два места
- Эки ер къалгъан
- Билеты можно купить заранее
- Билетлени алданокъ алмагъа бола
- В аэропорт идет специальный автобус
- Аэропортгъа хас автобус бара
- Где остановка автобуса?
- Автобус къайда токътай?
- Приятно путешествовать на корабле по Каспию!
- Каспий денгизде геме булан геземеге арив!
- Когда прибывает теплоход?
- Теплоход къачан геле?
- Когда начнется посадка пассажиров?
- Пассажирлени миндирив къачан башланажакъ?
Автобус – Автобус ⤴
- Где находится автовокзал?
- Автовокзал къайдадыр?
- Как добраться до автовокзала?
- Автовокзалгъа нечик барма бола?
- Куда идет первый Автобус?
- Биринчи автобус къайда бара?
- Дайте мне, пожалуйста, билет на автобус
- Тилеймен, магъа автобусгъа бир билет беригиз
- Дайте мне билет до Аксая
- Яхсайгъа ерли билет беригиз
- Когда уходит автобус до Хасавюрта?
- Хасавюртгъа автобус къачан гете?
- Когда будет следующий автобус до Костека?
- Кёстекге барагъан гезикли автобус къачан болажакъ?
- Следующий автобус будет через 3 часа
- Гезикли автобус уьч сагьатдан болажакъ
- Дайте мне три билета на 12 часов
- Сагьат он экиге магъа уьч билет беригиз
- Можно сесть к окошку?
- Терезени янында олтурма яраймы?
- Приготовьте билеты
- Билетлени гьазирлегиз
- Как доехать до Аксая?
- Яхсайгъа нечик бармагъа бола?
- Как называется это село?
- Бу юртну аты нечикдир?
- Где остановится автобус?
- Автобус къайда токътажакъ?
- Есть ли прямая дорога до Буйнакска?
- Буйнакскиге тувра ёл бармы?
- Сколько километров до Кизляра?
- Къызларкъалагъа ерли нече чакъырым бар?
- Дорога хорошая?
- Ёл яхшымы?
- В пути будет остановка на 15 минут
- Ёлда он беш минутгъа токътав болажакъ
- Сколько еще осталось до реки?
- Къойсувгъа нечакъы къалгъан?
- Можно выйти из автобуса?
- Автобусдан чыкъмагъа яраймы?
Автомобиль – Автомобиль ⤴
- “Приора” – хорошая машина
- “Приора” – яхшы машин
- Как проехать до Тарки-тау?
- Таргъутавгъа нечик бармагъа бола?
- Поезжайте по этой дороге прямо
- Шу ёл булан тувра барыгъыз
- Сколько километров до реки?
- Оьзенге ерли нече чакъырым бар?
- Осталось еще 15 километров
- Дагъы да он беш чакъырым къалгъан
- Можно проехать налево?
- Сол янгъа бармагъа боламы?
- Впереди шоссе
- Алда ташъёл
- Асфальт кончился
- Ёлну къыры битди
- Вам нужно повернуть направо
- Сизге онг янгъа бурмагъа герек
- Есть ли там мост?
- Онда кёпюр бармы?
- За поворотом деревня
- Бурунчакъдан сонг юрт бар
- Остановите машину!
- Машинни токътатыгъыз!
- Не превышайте скорость!
- Чалтлыгъын артдырмагъыз!
- Мотор отказал
- Мотор ишлемей
- Можно вызвать автомеханика?
- Автомеханикни чакъырмагъа яраймы?
- Следуйте за моей машиной
- Мени машинимни арты булан гелигиз
- У вас есть бензин?
- Сизин бензинигиз бармы?
- Дайте мне, пожалуйста, 10 литров бензина
- Тилеймен, магъа он литр бензин беригиз
- Далеко ли до бензоколонки?
- Бензоколонка йыракъдамы?
- До бензоколонки 7 километров
- Бензоколонкагъа ерли етти чакъырым бар
- Далеко ли находится ваш гараж?
- Сизин гаражыгъыз йыракъдамы?
- Поставьте, пожалуйста, машину в гараж
- Тилеймен, машинни гаражгъа салыгъыз
- Можно вызвать машину?
- Машинни чакъырмагъа яраймы?
- Можно вымыть машину?
- Машинни жувмагъа яраймы?
- Машина чистая
- Машин таза
- Сколько человек в машине?
- Машинде нече гиши бар?
- Шофер устал
- Шофер талгъан
- В машине курить нельзя
- Машинде тартмагъа ярамай
- Моя машина голубого цвета
- Мени машиним ачыкъгёк тюслю
- Наша машина марки “Мерседес”
- Бизин машин “Мерседес” маркалы
- Закройте дверь машины
- Машинни эшигин ябыгъыз
- Автобус
- Автобус
- Автовокзал
- Автовокзал
- Автомашина
- Автомашина
- Автомобиль
- Автомобиль
- Автомобильный
- Автомобиль
- Аэровокзал
- Аэровокзал
- Аэропорт
- Аэропорт
- Багаж
- Багаж, юк
- Баржа
- Баржа
Прочие полезные фразы ⤴
- Я рад тебя слышать!
- Мен бек шатман сени эшитме!
- Кто Вам нужен?
- Ким тарыкъ сизге?
- Ты проснулся?
- Сен уянгынгмы?
- Я рад тебя видеть!
- Мен бек шатман сени гёрме!
- Пойдем, покушаем (пообедаем).
- Юрю ашайыкъ.
- Пойдем в магазин купим поесть.
- Юрю тюкенге ашама аш алайыкъ.
- Большое спасибо.
- Кёп сав бол.
- Что делаешь?
- Нетип турасан?
- Я дома.
- Мен уьйде[мен].
- Я на работе.
- Мен ишдемен.
- Увидимся вечером.
- Ахшам гёрнербиз.
- Заеду (загляну) вечером.
- Ахшам артынгнан.
- Я завтра работаю (сижу дома)
- Мен тангала ишлеймен (уьйдемен).
- Как зовут твоего друга?
- Ювугъунгу аты кимдир?
- Сколько ему лет?
- Нече йыл бола огъар?
- У нас мало (достаточно) времени.
- Бизин аз (гьалиде бар) заманыбыз.
- Когда у тебя отпуск?
- Къачандыр сени отпускунг.
- Где будешь проводить отпуск?
- Къайда болжакъсан отпускангда?
- Я еду отдыхать на море.
- Мен бараман денгизге рагьатланма.
- Какая у тебя зарплата месяц/Сколько ты получаешь?
- Нечикдир сени ишинги акъчасы айда?/Нечагъы аласан?
- Мне нужна помощь.
- Магъа кёмекъ тарыкъ.
- У меня проблемы.
- Мени проблемам бар.
- Чем я могу помочь?
- Нечик кёмек этме боламан?
- Кто может мне помочь?
- Ким бола магъа кёмек этип?
- Разреши/позволь тебе помочь.
- Кёмек этейим сагъа.
- Ты мне очень помог.
- Сен магъа арюв кёмек этинг.
- Можно занять у тебя в долг?
- Яраймы сенден борчгъа алмагъа?
- Не найдется закурить?
- Бармы папиросунг/сигаретинг?
- Я хочу подарить тебе […] (эту книгу).
- Мен шу […] (китапны) сагъа подарить этме сюемен.
- Как Вы назвали своего ребенка?
- Не ат такътыгъыз сиз яшыгъызгъа?
- Сколько лет вашему сыну (ребенку, дочери)?
- Нече йыл бола сизин яшыгъызгъа?
- Я сегодня очень устал.
- Мен бюгюн бек арыдым.
- Поедем с нами на рыбалку (охоту).
- Юрю бизин булан чабакъгъа (охотгъа).
- Он живет здесь недавно.
- Ол мунда бир аз бола яшайгъаны.
- Он уехал работать в другой город.
- Ол ишлеме гетген башгъа шагьаргъа.
- Дай мне свой телефонный номер.
- Бер телефон номерингни.
- Очень жаль! (выражая сожаление о результате чего-либо)
- Арюв тюгюл!
- Мне пора идти.
- Магъа гетме тарыкъ.
- Мне нравится в Дагестане.
- Магъа арюв Дагъыстанда.
- Сегодня будет (не будет) дождь (дождя).
- Бугюн янгур болажакъ (болмажакъ).
- Сегодня прекрасная погода.
- Бугюн арюв чакъ.
- Когда ты вернешься?
- Къачан къайтажакъсан?